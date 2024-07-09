Україна працює над дозволом США бити по аеродромах на території РФ у відповідь на ракетні атаки, - Кулеба

Україна у Вашингтоні, де відбувається саміт НАТО, працює над отриманням дозволу від США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території Росії у відповідь на ракетні атаки країни-агресорки.

Про це розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Як заявив Кулеба, масований ракетний обстріл України 8 липня, зокрема удар по дитячій лікарні "Охматдит", є "навмисною демонстрацією сили, безжальності та злочинності своєї природи з боку РФ".

Дипломат зазначив, що на цю ракетну атаку РФ потрібно надати "комплексну та потужну відповідь".

"Рішення, які були ухвалені в Польщі (підписання безпекової угоди, - ред.), – це перший крок; рішення, які будуть ухвалені на саміті НАТО – це другий крок. Вони стосуватимуться реальних, практичних речей: яку зброю отримає Україна, які засоби ППО отримає України. Це буде сильна, дієва відповідь", - сказав міністр.

Також Кулеба розповів, що Україна працює над ще одним рішенням, "яке не залежить безпосередньо від НАТО, але залежить від США". Це дозвіл використовувати далекобійну американську зброю по військових аеродромах на території РФ.

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"Нам потрібно безжально знищувати всі військові цілі, які так чи інак долучені до бомбардувань і ракетних обстрілів України. Помста має бути холоднокровною, але вона має відбутися", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства України.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявляв, що політика США щодо ударів ЗСУ по території РФ американською зброєю не змінилася.

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