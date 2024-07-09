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Україна працює над дозволом США бити по аеродромах на території РФ у відповідь на ракетні атаки, - Кулеба

Україна працює над дозволом США бити по аеродромах на території РФ у відповідь на ракетні атаки, - Кулеба

Україна у Вашингтоні, де відбувається саміт НАТО, працює над отриманням дозволу від США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території Росії у відповідь на ракетні атаки країни-агресорки.

Про це розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Як заявив Кулеба, масований ракетний обстріл України 8 липня, зокрема удар по дитячій лікарні "Охматдит", є "навмисною демонстрацією сили, безжальності та злочинності своєї природи з боку РФ".

Дипломат зазначив, що на цю ракетну атаку РФ потрібно надати "комплексну та потужну відповідь".

"Рішення, які були ухвалені в Польщі (підписання безпекової угоди, - ред.), – це перший крок; рішення, які будуть ухвалені на саміті НАТО – це другий крок. Вони стосуватимуться реальних, практичних речей: яку зброю отримає Україна, які засоби ППО отримає України. Це буде сильна, дієва відповідь", - сказав міністр.

Також Кулеба розповів, що Україна працює над ще одним рішенням, "яке не залежить безпосередньо від НАТО, але залежить від США". Це дозвіл використовувати далекобійну американську зброю по військових аеродромах на території РФ.

Читайте також: США встановили обмеження на удари по території РФ - можна бити на глибину не більше 100 км, - The Washington Post

"Нам потрібно безжально знищувати всі військові цілі, які так чи інак долучені до бомбардувань і ракетних обстрілів України. Помста має бути холоднокровною, але вона має відбутися", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства України.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявляв, що політика США щодо ударів ЗСУ по території РФ американською зброєю не змінилася.

Читайте також: США дозволять Україні бити зброєю на більшу відстань по території РФ, якщо та спробує розширити нинішній фронт, - Держдеп

Автор: 

зброя (7543) саміт (797) США (23449) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
зе-козлёнок ермаковский, где Нептуны?
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09.07.2024 21:52 Відповісти
+5
Це ж яким патологічними жлобськими крадіями треба бути, щоб за два з половиною роки не виділити кошти і не відновити масове виробництво українських далекобійних ракет. БлRдво зелене!
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09.07.2024 22:01 Відповісти
+3
зєрмаки, б**ть, де ракетні програми??
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09.07.2024 22:17 Відповісти
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зе-козлёнок ермаковский, где Нептуны?
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09.07.2024 21:52 Відповісти
Ждут пока рашистский корабль подплывет поближе. А Вы с какой целью интересуетесь?
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10.07.2024 00:31 Відповісти
8 числа рашистские корабли поплавали. Или вы не в курсе? Давайте ещё подождём
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10.07.2024 10:01 Відповісти
Якщо нічого не будемо вирішувати з кабами та Іскандерами, ситуація буде тільки погіршуватись на передовій .... 3000 бомб в місяць це дуже багато... І всі літаки зараз взлітають з аеродромів до 300 км, рідко до 500км те саме з іскандерами...

Ф16 хто знає коли дадуть а атакамси уже є...
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09.07.2024 22:47 Відповісти
Главное случайно по москве не попасть А то эскалация ,поднятие бровей.... До казани питера ростова и других ****** беспилотники долетают а масквабад-ТАБУ?
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09.07.2024 21:58 Відповісти
Нафтобаза у Волгоградській області, 09.07.2024
https://www.youtube.com/watch?v=YrZJoyKE8dM&t=19s
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09.07.2024 22:59 Відповісти
Вона працює.....
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09.07.2024 22:00 Відповісти
????????????????????????????????????????? Хіба !!!
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09.07.2024 22:00 Відповісти
В смысле? Как наш МИД может повлиять на власти в США? Тем более что Байден вообще не живой и не решает ничего.
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09.07.2024 22:00 Відповісти
Бити поклони , сльозливо просити - серце не кам'яне - змилуються над убогими
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09.07.2024 22:39 Відповісти
Це ж яким патологічними жлобськими крадіями треба бути, щоб за два з половиною роки не виділити кошти і не відновити масове виробництво українських далекобійних ракет. БлRдво зелене!
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09.07.2024 22:01 Відповісти
Так вони кроти фсбшні. Тому нічого й не відновлено, бо знають, что США не дозволять бити, а свого нічого не зробили. Винними зроблять США, і все.
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09.07.2024 23:00 Відповісти
Як можно відновити те чого ніколи не було???
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10.07.2024 00:32 Відповісти
Про ваші мізки не йдеться.
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10.07.2024 00:45 Відповісти
Ермак поехал решать этот вопрос...
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09.07.2024 22:08 Відповісти
які жлоби!!
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09.07.2024 22:16 Відповісти
Краще б працював би на відновлення своєї ракетної програми!
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09.07.2024 22:13 Відповісти
зєрмаки, б**ть, де ракетні програми??
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09.07.2024 22:17 Відповісти
Америка сказала, що дозволить в 2034 році! А може й 2044.
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09.07.2024 22:25 Відповісти
ахахах ахїахах вони не бздять бити по Донецьку артилерією а тут кацапстан
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09.07.2024 22:29 Відповісти
нам нужна своя баллистика... кровоокая, но своя и много....
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09.07.2024 22:35 Відповісти
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09.07.2024 22:38 Відповісти
Америка забороняє бити по Москві, Америка проти вступу України до
НАТО, Америка затримує постачання військових б/припасів і т.д.
На кого працює керівник США ?
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09.07.2024 22:45 Відповісти
У вашому питанні міститься відповідь.
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10.07.2024 06:29 Відповісти
Ссыкливые розовые пони будут упираться до последнего что бы Украина не начала лупить по параше так как надо, потому что у них тупые политики и у Байдена советники идиоты.
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09.07.2024 22:46 Відповісти
Бити по аеродромах у відповідь . Тобто тільки після того , як літаки запустили ракети , можна буде бити по аеродромах , скоріш за все на данний час порожніх . Це просто відверте знущання , ідіоти .
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10.07.2024 00:34 Відповісти
кулеба, а тобі агент "козирь" дозволив багато "напрацювати"?
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10.07.2024 05:53 Відповісти
А во Вторую мировую ленд-лиз давали с условием "Только не бейте по территории Германии"?!!! 😡
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10.07.2024 08:54 Відповісти
 
 