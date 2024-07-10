НАТО призначить представника у Києві для поглиблення відносин України з альянсом, - Салліван

НАТО створить нове військове командування в Німеччині та призначить представника у Києві, що відповідатиме за поглиблення відносин України з Альянсом.

Про це заявив Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він розповів, що найближчими днями НАТО оголосить про створення нового військового командування в Німеччині для навчання та оснащення українських військ, а також призначить високопоставленого представника у Києві для поглиблення відносин України з альянсом.

"Путін не зможе нас поділити. Він не може нас перечекати. Він не може послабити нас. І Україна, а не Росія, здобуде перемогу", - підкреслив Салліван.

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