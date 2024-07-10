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НАТО призначить представника у Києві для поглиблення відносин України з альянсом, - Салліван

Джейк Салліван

НАТО створить нове військове командування в Німеччині та призначить представника у Києві, що відповідатиме за поглиблення відносин України з Альянсом.

Про це заявив Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він розповів, що найближчими днями НАТО оголосить про створення нового військового командування в Німеччині для навчання та оснащення українських військ, а також призначить високопоставленого представника у Києві для поглиблення відносин України з альянсом.

"Путін не зможе нас поділити. Він не може нас перечекати. Він не може послабити нас. І Україна, а не Росія, здобуде перемогу", - підкреслив Салліван.

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Автор: 

НАТО (6563) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+10
Говорили б прямо. Щоб стежити за цим ********** злодійським притоном. Щоб гроші американців, європейців ішли на допомогу народу, а не "слугам народу".
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10.07.2024 00:33 Відповісти
+8
Іншими словами, НАТО буде слідкувати за використанням західної допомоги Україні, бо боневтік з п'ятьма потужними менеджерами, заїбали вже всіх!
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10.07.2024 00:33 Відповісти
+6
Це актуально. Нам також потрібно зробити окреме міністерство з поглиблення, три комітети з розширення і вісім наділених повноваженнями комісій, які відповідальні за збільшення, посилення, зростання, підвищення, зміцнення, розвиток, поширення і поліпшення взаємин з НАТО. Виділити бюджет і штат на учасників, утримання, оренду, семінари в курортних країнах. Кожному члену надати сім штатних і 12 позаштатних помічників з окладом у 90%. Таку саму структуру продублювати і по ЄС. Також створити наглядову, виконавчу та керівні відділи для відстеження роботи всього штату. Усіх забронювати, включно з родичами до 7 коліна
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10.07.2024 00:42 Відповісти
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Іншими словами, НАТО буде слідкувати за використанням західної допомоги Україні, бо боневтік з п'ятьма потужними менеджерами, заїбали вже всіх!
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10.07.2024 00:33 Відповісти
Говорили б прямо. Щоб стежити за цим ********** злодійським притоном. Щоб гроші американців, європейців ішли на допомогу народу, а не "слугам народу".
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10.07.2024 00:33 Відповісти
Так вже Безугла в якійсь комісії по НАТО, чи ні...? Містере Салліван, заберіть її до себе.
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10.07.2024 00:38 Відповісти
А що у них психлікарні кращі?

Бо безуглій місце саме там.
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10.07.2024 00:55 Відповісти
Це актуально. Нам також потрібно зробити окреме міністерство з поглиблення, три комітети з розширення і вісім наділених повноваженнями комісій, які відповідальні за збільшення, посилення, зростання, підвищення, зміцнення, розвиток, поширення і поліпшення взаємин з НАТО. Виділити бюджет і штат на учасників, утримання, оренду, семінари в курортних країнах. Кожному члену надати сім штатних і 12 позаштатних помічників з окладом у 90%. Таку саму структуру продублювати і по ЄС. Також створити наглядову, виконавчу та керівні відділи для відстеження роботи всього штату. Усіх забронювати, включно з родичами до 7 коліна
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10.07.2024 00:42 Відповісти
Так представгика й відправляють для того, щоб зелені такого не вчудили)))
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10.07.2024 00:45 Відповісти
Дайте представнику помічників, щоб Єрмака щодня репіжити - так буде значно швидше.
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10.07.2024 00:43 Відповісти
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10.07.2024 01:36 Відповісти
Ага, будуть усугублядь відносини...
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10.07.2024 04:44 Відповісти
ганебний Салліван говорить про перемогу? Перемогу після всіх обмежень щодо застосування зброї? Усе це дуже нагадує договірний матч у футболі...
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10.07.2024 21:05 Відповісти
 
 