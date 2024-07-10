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Новини Війна
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У НАТО вважають, що Росії бракує військ та боєприпасів для масштабного наступу в Україні

У НАТО вважають, що Росії не вистачить військових і боєприпасів для великого наступу

Високопоставлений неназваний посадовець НАТО оцінив, що Росії бракує боєприпасів й особового складу для того, щоб розпочати "великий наступ" на фронті в Україні.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росії для масштабних наступальних дій необхідно забезпечити значні обсяги постачань боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже має.

Посадовець з НАТО вказав, що на фронті Росія зазнає "дуже великих" втрат, намагаючись утримати невеликі територіальні здобутки й не маючи достатньої кількості військ та боєприпасів для широкомасштабного наступу.

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"Що їм доводиться робити, то це наказувати недоукомплектованим, недосвідченим підрозділам рухатися в райони для досягнення нереалістичних цілей", - сказав посадовець на умовах анонімності.

Щоб підтримувати реальні наступальні операції, ми вважаємо, що Росії доведеться забезпечити значні поставки боєприпасів з країн, крім того, що вона вже отримує від Ірану та Північної Кореї. І Володимиру Путіну довелося б оголосити про нову масштабну мобілізацію", - заявив високопоставлений чиновник НАТО.

За його оцінками, Росія зможе зберегти свою військову економіку ще 3-4 роки.

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Чиновник зауважив, що Україні знадобиться певний час, щоб накопичити достатньо боєприпасів і особового складу для здійснення нових масштабних наступальних операцій.

"Ми бачимо, що вони удосконалюються з кожним днем", - додав він.

Автор: 

армія рф (17876) НАТО (6563) росія (66144)


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Топ коментарі
+9
В Донецкой области, чуть ли не каждую неделю теряем территории. Да, пусть это даже десятки метров, но теряем. И поверьте, потери ЗСУ при этом не такие уж и маленькие, как бы там не рассказывали на марафоне.
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10.07.2024 09:10 Відповісти
+6
На жаль на Чорні мішки їм покуй, це для них не аргумент....
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10.07.2024 09:10 Відповісти
+5
Тихо прислати тим паче мовчки не вийде, бо укрсмі на чолі з чиновниками + блогери змагаються хто швидше інформацію про шляхи і об'єми допомоги надасть. Зе заявив ,що надійде до 20 Ф16. Кому це потрібно. Війна любить тишу, а ось тільки в Україні по секрету усім, а потім СБУ ловить
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10.07.2024 09:10 Відповісти
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Дивно,що іноді смі пишуть протиріччя. Якщо так,як говорить посадовець НАТО, то звідки іде інформація, що уся Європа не може забезпечити ЗСУ БК. Логічно, то таки рашка також має проблеми інакше були б уже....
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10.07.2024 08:59 Відповісти
Нах вам переживати за рашку - посилюите Украіну
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10.07.2024 09:02 Відповісти
А зачем им "большое наступление"? Им маленькие наступления приносят результаты. Да, с большими потерями, но они пока что могут себе это позволить.
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10.07.2024 09:05 Відповісти
Що дозволити? Чорні мішки? Про які маленькі радості орків ви тут? Вірніше про великі втрати заради метра землі України.
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10.07.2024 09:06 Відповісти
В Донецкой области, чуть ли не каждую неделю теряем территории. Да, пусть это даже десятки метров, но теряем. И поверьте, потери ЗСУ при этом не такие уж и маленькие, как бы там не рассказывали на марафоне.
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10.07.2024 09:10 Відповісти
На жаль на Чорні мішки їм покуй, це для них не аргумент....
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10.07.2024 09:10 Відповісти
Лучше бы молча присылали вооружение и боеприпасы а не трындели защитники демократии.
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10.07.2024 09:05 Відповісти
Тихо прислати тим паче мовчки не вийде, бо укрсмі на чолі з чиновниками + блогери змагаються хто швидше інформацію про шляхи і об'єми допомоги надасть. Зе заявив ,що надійде до 20 Ф16. Кому це потрібно. Війна любить тишу, а ось тільки в Україні по секрету усім, а потім СБУ ловить
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10.07.2024 09:10 Відповісти
Не ссы Серёга, всё будет путём ...
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10.07.2024 11:23 Відповісти
В Україні 14 бригад в тилу чекають зброю,як каже клован. Цікаво тільки,чому "пакування" при цьому носить масовий характер. Чи з лопатами проблем немає
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10.07.2024 09:17 Відповісти
а нато хоч в курсі що вони, всі разом, виробляють зброї в кілька разів менше чим в росії? про китай, корею з іраном вже мовчу
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10.07.2024 09:21 Відповісти
Звісно не вистачає . Зараз співвідношення пострілів артилерії та рсзв один к ста . Байки 1:7 , 1:5 , 1:2 залиште для малечі . Мабудь треба 1:1000 , тоді висловлять чергову стурбованість .
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10.07.2024 09:24 Відповісти
Саме прикро те, що от такі дятли чиновники нати, формують доктрину у відносинах з Україною.....і реакцією на те, що в нас відбувається....
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10.07.2024 09:31 Відповісти
Media powtarzają, albo same zmyślają wiele bzdur. Takie informacje tworzy Putin by wywołać chaos, zmęczenie Zachodu
Putin nie ma sił na ofensywę. Potrafi jedynie zdobyć wioskę przy stratach równych zdobyciu miasta. On ciągle wierzy, że ma siłę, bo tak mówią mu generałowie. Nie jest możliwe by miał jej więcej niż w lutym 2022. On myśli, że musi wygrać. Hitler, choć przegrywał, to ciągle wierzył, że wygra. Chwała Ukrainie. Zwyciężycie!
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10.07.2024 09:31 Відповісти
те що бракує ракет
побачили позавчора-прилетіло не сто
а сорок
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10.07.2024 09:52 Відповісти
Тобто можна й далі зволікати з допомогою?
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10.07.2024 10:30 Відповісти
 
 