У НАТО вважають, що Росії бракує військ та боєприпасів для масштабного наступу в Україні

Високопоставлений неназваний посадовець НАТО оцінив, що Росії бракує боєприпасів й особового складу для того, щоб розпочати "великий наступ" на фронті в Україні.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росії для масштабних наступальних дій необхідно забезпечити значні обсяги постачань боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже має.

Посадовець з НАТО вказав, що на фронті Росія зазнає "дуже великих" втрат, намагаючись утримати невеликі територіальні здобутки й не маючи достатньої кількості військ та боєприпасів для широкомасштабного наступу.

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"Що їм доводиться робити, то це наказувати недоукомплектованим, недосвідченим підрозділам рухатися в райони для досягнення нереалістичних цілей", - сказав посадовець на умовах анонімності.

Щоб підтримувати реальні наступальні операції, ми вважаємо, що Росії доведеться забезпечити значні поставки боєприпасів з країн, крім того, що вона вже отримує від Ірану та Північної Кореї. І Володимиру Путіну довелося б оголосити про нову масштабну мобілізацію", - заявив високопоставлений чиновник НАТО.

За його оцінками, Росія зможе зберегти свою військову економіку ще 3-4 роки.

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Чиновник зауважив, що Україні знадобиться певний час, щоб накопичити достатньо боєприпасів і особового складу для здійснення нових масштабних наступальних операцій.

"Ми бачимо, що вони удосконалюються з кожним днем", - додав він.