У НАТО вважають, що Росії бракує військ та боєприпасів для масштабного наступу в Україні
Високопоставлений неназваний посадовець НАТО оцінив, що Росії бракує боєприпасів й особового складу для того, щоб розпочати "великий наступ" на фронті в Україні.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Росії для масштабних наступальних дій необхідно забезпечити значні обсяги постачань боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже має.
Посадовець з НАТО вказав, що на фронті Росія зазнає "дуже великих" втрат, намагаючись утримати невеликі територіальні здобутки й не маючи достатньої кількості військ та боєприпасів для широкомасштабного наступу.
"Що їм доводиться робити, то це наказувати недоукомплектованим, недосвідченим підрозділам рухатися в райони для досягнення нереалістичних цілей", - сказав посадовець на умовах анонімності.
Щоб підтримувати реальні наступальні операції, ми вважаємо, що Росії доведеться забезпечити значні поставки боєприпасів з країн, крім того, що вона вже отримує від Ірану та Північної Кореї. І Володимиру Путіну довелося б оголосити про нову масштабну мобілізацію", - заявив високопоставлений чиновник НАТО.
За його оцінками, Росія зможе зберегти свою військову економіку ще 3-4 роки.
Чиновник зауважив, що Україні знадобиться певний час, щоб накопичити достатньо боєприпасів і особового складу для здійснення нових масштабних наступальних операцій.
"Ми бачимо, що вони удосконалюються з кожним днем", - додав він.
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Putin nie ma sił na ofensywę. Potrafi jedynie zdobyć wioskę przy stratach równych zdobyciu miasta. On ciągle wierzy, że ma siłę, bo tak mówią mu generałowie. Nie jest możliwe by miał jej więcej niż w lutym 2022. On myśli, że musi wygrać. Hitler, choć przegrywał, to ciągle wierzył, że wygra. Chwała Ukrainie. Zwyciężycie!
побачили позавчора-прилетіло не сто
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