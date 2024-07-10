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Новини
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У Китаї запевняють, що спільні з Білоруссю військові навчання не спрямовані проти будь-якої третьої країни

спільні навчання Білорусі та Китаю

Спільні військові навчання Китаю та Білорусі не спрямовані проти будь-якої третьої країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Хочу наголосити, що спільні військові навчання Китаю та Білорусі проводяться відповідно до річного плану співробітництва між двома країнами", - сказав Лінь.

За його словами, спільні тренування є звичайною практикою в межах військової співпраці та обмінів між країнами-партнерами.

"Ці маневри відповідають міжнародному праву і не спрямовані проти будь-якої третьої країни", - зауважив він.

Також читайте: До Білорусі прибули військові з Китаю для "спільних антитерористичних навчань", - "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на полігоні Брестський у Білорусі розпочалися спільні військові навчання Білорусі та Китаю "Атакуючий сокіл".

Автор: 

Білорусь (7970) Китай (4715) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+11
Де Китай, а де Білорусія ?

Якого хріна Китай робить у Білорусії ?
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10.07.2024 12:59 Відповісти
+10
То нагуя під час віини проводити навчання на кордонах Украіни - миротворці - *****
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10.07.2024 12:58 Відповісти
+8
Ага! Спрямовані не проти "третьої", а конкретної країни...
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10.07.2024 12:58 Відповісти
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Ага! Спрямовані не проти "третьої", а конкретної країни...
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10.07.2024 12:58 Відповісти
То нагуя під час віини проводити навчання на кордонах Украіни - миротворці - *****
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10.07.2024 12:58 Відповісти
Де Китай, а де Білорусія ?

Якого хріна Китай робить у Білорусії ?
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10.07.2024 12:59 Відповісти
То китайці будуть другий фронт на москву готувати. До боліт звикають.
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10.07.2024 13:02 Відповісти
Та все з Китаєм вже ясно , не потрібно ніяких пояснень
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10.07.2024 12:59 Відповісти
WTF?
Хочу наголосити, що спільні військові навчання та проводяться відповідно до річного плану співробітництва між двома країнами", - сказав Лінь. Джерело:
Ну кєтай ясно, а хто друга країна? сунь лінь в цзянь?
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10.07.2024 13:00 Відповісти
Сунь Х..й в Чай та Винь Сухим
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10.07.2024 13:45 Відповісти
Ну як шо ЄС повірить у це неспрамоване ...хай готуються до війни, через 2- 3 роки ,вже і з китайцями , дозагравалися з китайською пластмасою та клійонкою ...
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10.07.2024 13:02 Відповісти
Віримо, віримо. Що Китай припхався аж до Бєларуссії, бряцати на кордоні Європи залізяччям, саме тому, що не думає загрожувати "будь-якій країні". В нас у 22 році теж на кордоні роки гарцювали і ******* про "учєнія".
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10.07.2024 13:05 Відповісти
Просто Лука мусить крутитись як *лайно в ополонці*,хоче під *парасолю*Китаю,як середні азіати.
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10.07.2024 13:09 Відповісти
Ну тепер зрозуміло...
Бульбофюрер спеціально лізе під китайців (продає об'єкти промисловості, заводить китайський капітал, тепер військових притягнув) лише для того, щоб вислизнути з обіймів путіна.
Китайська присутність це його гарантія, що "друг Володя" не придушить його тихенько і не поставить когось 100 відсотково лояльного.
Того і дивись, що Лука змінить особисту охорону (вже давно куплену росіянами) на китайських спеціалістів.
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10.07.2024 13:11 Відповісти
Це для нього єдина можливість вислизнути з під *****, але... Новічьок ніхто не відміняв.
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10.07.2024 13:19 Відповісти
а взагалі цікаво як китай окучує найближчих союзничків х-ла. спочатку казахи вмостилися під китайців, тепер картопенфюррер. жовтопикі ще ті зміюки. і х-ло знатно нервує, звідти і такі теплі обійми із кімами.
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10.07.2024 13:25 Відповісти
І всі диктатори. О
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10.07.2024 13:14 Відповісти
ось так, тихою сапою , війська Китаю уже на кордонах Евросоюзу, поки США та деякі діячі ЕС і НАТО жували соплі.
спочатку не без допомоги Китаю, США отримало добрячий копняк нижче спини в Афганістані, Сирії та на Близькому Сході і Африці не без допомоги самого Заходу(технології і політика по відношенню до режимів) а тепер добрався разом з мордором і до ЕС.
Святе місце пустим не буває. США з Европи а Китай вже в Европі
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10.07.2024 13:21 Відповісти
Щось подібне ми вже чули у лютому 2022 року.
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10.07.2024 13:32 Відповісти
- Ты не бойся - мы тебя не больно зарежем… Чик - и ты уже на небесах. ©
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10.07.2024 13:42 Відповісти
Картоху решили помочь выкопать?
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10.07.2024 15:16 Відповісти
Бульбенфюрер вообще пешка.
Два с половиной года назад уже были навчання, потом вторжение
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10.07.2024 17:56 Відповісти
Китай в стиле Мао замир с помощью штыков.
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10.07.2024 19:56 Відповісти
 
 