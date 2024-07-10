У Китаї запевняють, що спільні з Білоруссю військові навчання не спрямовані проти будь-якої третьої країни

Спільні військові навчання Китаю та Білорусі не спрямовані проти будь-якої третьої країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Хочу наголосити, що спільні військові навчання Китаю та Білорусі проводяться відповідно до річного плану співробітництва між двома країнами", - сказав Лінь.

За його словами, спільні тренування є звичайною практикою в межах військової співпраці та обмінів між країнами-партнерами.

"Ці маневри відповідають міжнародному праву і не спрямовані проти будь-якої третьої країни", - зауважив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на полігоні Брестський у Білорусі розпочалися спільні військові навчання Білорусі та Китаю "Атакуючий сокіл".