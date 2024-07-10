У Китаї запевняють, що спільні з Білоруссю військові навчання не спрямовані проти будь-якої третьої країни
Спільні військові навчання Китаю та Білорусі не спрямовані проти будь-якої третьої країни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.
"Хочу наголосити, що спільні військові навчання Китаю та Білорусі проводяться відповідно до річного плану співробітництва між двома країнами", - сказав Лінь.
За його словами, спільні тренування є звичайною практикою в межах військової співпраці та обмінів між країнами-партнерами.
"Ці маневри відповідають міжнародному праву і не спрямовані проти будь-якої третьої країни", - зауважив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на полігоні Брестський у Білорусі розпочалися спільні військові навчання Білорусі та Китаю "Атакуючий сокіл".
Топ коментарі
+11 Пересічний українець #452786
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+10 Валентин Коваль #587289
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+8 susanin
показати весь коментар10.07.2024 12:58 Відповісти Посилання
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Якого хріна Китай робить у Білорусії ?
Хочу наголосити, що спільні військові навчання та проводяться відповідно до річного плану співробітництва між двома країнами", - сказав Лінь. Джерело:
Ну кєтай ясно, а хто друга країна? сунь лінь в цзянь?
Бульбофюрер спеціально лізе під китайців (продає об'єкти промисловості, заводить китайський капітал, тепер військових притягнув) лише для того, щоб вислизнути з обіймів путіна.
Китайська присутність це його гарантія, що "друг Володя" не придушить його тихенько і не поставить когось 100 відсотково лояльного.
Того і дивись, що Лука змінить особисту охорону (вже давно куплену росіянами) на китайських спеціалістів.
спочатку не без допомоги Китаю, США отримало добрячий копняк нижче спини в Афганістані, Сирії та на Близькому Сході і Африці не без допомоги самого Заходу(технології і політика по відношенню до режимів) а тепер добрався разом з мордором і до ЕС.
Святе місце пустим не буває. США з Европи а Китай вже в Европі
Два с половиной года назад уже были навчання, потом вторжение