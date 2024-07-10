США не будуть втягнуті в обрану Путіним війну, але ми підтримуватимемо Україну, - Остін
США не вступатимуть в розпочату Путіним війну, але продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Як ясно дала зрозуміти нинішня адміністрація: ми не будемо втягнуті в безрозсудну війну, обрану Путіним. Але ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свій суверенітет і безпеку. Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО і продовжимо зміцнювати колективну оборону і стримування НАТО", - сказав очільник Пентагону.
Остін зазначив, що після вторгнення Путіна в Україну НАТО стало "більшим, ніж будь-коли".
"А наші нові союзники у Фінляндії та Швеції довели кількість членів альянсу до 32. І не помиляйтеся: війна Путіна не є результатом розширення НАТО. Путінська війна - причина розширення НАТО", - заявив міністр.
Він знову наголосив, що США поглиблюватимуть співпрацю на підтримку самооборони України.
"Ще однією ознакою нашої глибокої прихильності самообороні України є те, що коаліція країн невпинно працює над наданням Україні винищувачів F-16. І сьогодні президент Байден разом із прем'єр-міністрами Нідерландів і Данії з гордістю оголошує, що передачу F-16 офіційно розпочато, і Україна літатиме на F-16 цього літа", - зазначив Остін.
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Йо#ані лицемірні сцикуни, які живуть у бальбашці. 🤬
Такого консенсуса в НАТО нет и в Белом доме заявили, что не хотят эскалации конфликта.
Польща обговорить з країнами НАТО збиття російських ракет та дронів над територією України, - Туск Джерело:
Every town you take,
Every house you break,
Every child you bake -
We'll be watching you.
Проти московитів у нас є хоча б шанс. З московитами нам точно гайки.
Литимуть крокодилові сльози і казатимуть "Ну чому ми тоді, у 22-му, не розбомбили ті й%%%%%і Ростів і Севастопіль??"
"США завжди все робить правильно. Коли перепробує всі неправильні варіянти." (с)