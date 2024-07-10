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США не будуть втягнуті в обрану Путіним війну, але ми підтримуватимемо Україну, - Остін

остін,ллойд

США не вступатимуть в розпочату Путіним війну, але продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ясно дала зрозуміти нинішня адміністрація: ми не будемо втягнуті в безрозсудну війну, обрану Путіним. Але ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свій суверенітет і безпеку. Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО і продовжимо зміцнювати колективну оборону і стримування НАТО", - сказав очільник Пентагону.

Остін зазначив, що після вторгнення Путіна в Україну НАТО стало "більшим, ніж будь-коли".

"А наші нові союзники у Фінляндії та Швеції довели кількість членів альянсу до 32. І не помиляйтеся: війна Путіна не є результатом розширення НАТО. Путінська війна - причина розширення НАТО", - заявив міністр.

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Він знову наголосив, що США поглиблюватимуть співпрацю на підтримку самооборони України.

"Ще однією ознакою нашої глибокої прихильності самообороні України є те, що коаліція країн невпинно працює над наданням Україні винищувачів F-16. І сьогодні президент Байден разом із прем'єр-міністрами Нідерландів і Данії з гордістю оголошує, що передачу F-16 офіційно розпочато, і Україна літатиме на F-16 цього літа", - зазначив Остін.

Автор: 

США (23449) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+7
,,Кожен дюйм"? Захищатимо?! Забули тільки додати: поки рашка не нападе!
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10.07.2024 20:07 Відповісти
+7
"глибока прихильність самооборони"... с#ка, ціною життів українців. А у Китаї з Іваном і Північною Кореєю глибока прихильність атак росіян. То таким макаром вони вічно можуть атакувати, от тільки Україна не може вічно оборонятись.
Йо#ані лицемірні сцикуни, які живуть у бальбашці. 🤬
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10.07.2024 20:12 Відповісти
+7
Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без согласия НАТО, - министр национальной обороны страны

Такого консенсуса в НАТО нет и в Белом доме заявили, что не хотят эскалации конфликта.
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10.07.2024 20:14 Відповісти
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Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО

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10.07.2024 20:07 Відповісти
У США выборы на носу именно из-за урода трампа - Байден хочет перехватить иницивтиву по завершению войны
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11.07.2024 00:26 Відповісти
,,Кожен дюйм"? Захищатимо?! Забули тільки додати: поки рашка не нападе!
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10.07.2024 20:07 Відповісти
"глибока прихильність самооборони"... с#ка, ціною життів українців. А у Китаї з Іваном і Північною Кореєю глибока прихильність атак росіян. То таким макаром вони вічно можуть атакувати, от тільки Україна не може вічно оборонятись.
Йо#ані лицемірні сцикуни, які живуть у бальбашці. 🤬
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10.07.2024 20:12 Відповісти
почему не можем можем -именно обороняться Украина может лучше чем кацапы -которые атакуют зомби колонами и дохнут тысячами
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11.07.2024 00:18 Відповісти
І далі може ще дадуть якийсь хлам запилений на складах і то так, щоб подовше затягнути.
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10.07.2024 20:12 Відповісти
Якась млява заява.
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10.07.2024 20:12 Відповісти
Щось подібне вже було... в 1940му... і чим закінчилось?
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10.07.2024 21:58 Відповісти
Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без согласия НАТО, - министр национальной обороны страны

Такого консенсуса в НАТО нет и в Белом доме заявили, что не хотят эскалации конфликта.
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10.07.2024 20:14 Відповісти
Яка несподіванка (сарказм).
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10.07.2024 20:46 Відповісти
,звідки інформація? Бо я читала інше. Дотречі, а ідея збивати ракети Польщею не ідея зе на фоні атаки на Кривий Ріг і Київ? Потрібно якось свою відсутність прояснити
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10.07.2024 21:24 Відповісти
Польша вроде как и готова это делать, но для этого нужно решение НАТО... Как всегда идут осуждения, консультации но результата нет.

Польща обговорить з країнами НАТО збиття російських ракет та дронів над територією України, - Туск Джерело:
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10.07.2024 21:31 Відповісти
Там бульба велику базу будує в 10 км від литви,будуть вас брати на п"яту статтю.Стурбуєтесь чи дасьте по щам буборашці!От скоро ми побачимо.
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10.07.2024 20:15 Відповісти
Every move you make,
Every town you take,
Every house you break,
Every child you bake -
We'll be watching you.
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10.07.2024 20:18 Відповісти
До Перл Гарбора теж говорили подібне...
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10.07.2024 20:18 Відповісти
Якщо і надалі будете зброю для ЗСУ по краплині цідити то доведеться вступити у війну щоб захистити НАТО!
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10.07.2024 20:19 Відповісти
Є сумніви , ***** крутий тільки проти слабших
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10.07.2024 20:37 Відповісти
куда вступать кацапская армия разбита в хлам только мясо и ракеты остались
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11.07.2024 00:19 Відповісти
Да не ребята , а пусть нам пан Бутусов теперь ответит, а какого ху,, если по словам Зеленского нам кордонов 91 года не светит , кто кому мешал этот вопрос урегулировать до 22 года , какого ху,, теперь "уклонисты" виноваты в потере Крыма , за какие области нужно воевать и пусть приведёт аргументы почему именно за те области , когда нас возьмёт в НАТО, отвечай . Не развели ли нас на самом деле американские партнёры.
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10.07.2024 20:39 Відповісти
Вы сами в конце ответили.
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10.07.2024 21:09 Відповісти
кацапи иди накуй сов своим вьбросами уклонисты виноваты потому что они такие ссцыкуны как и поляки или натовцы
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11.07.2024 00:21 Відповісти
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10.07.2024 20:44 Відповісти
Цинічні брехливі тварюки. Вашу "підтримку" добре показує Охмадит. Йдіть в пекло, разом із вашим стратегічним партнером ******!
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10.07.2024 20:49 Відповісти
ну так вони і можуть запросто піти після такої риторики. тільки от ми тоді з ким лишимося. і, головне питання, - а чи надовго ми лишимося..
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10.07.2024 20:54 Відповісти
З таким керівництвом в країні та такою допомогою (по краплям) це лише питання часу. Рік назад я вірив в нашу перемогу. Але зараз влада та генерали зливають наші території. Укріплень немає,зброї немає, КАБи падають, люди гинуть. Все контрольовано потужно.
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10.07.2024 21:14 Відповісти
я й рік назад не вірив у перемогу. про каву в Ялті влітку 23-го взагалі мовчу. і тим більше у швидке закінчення війни. це надовго. так, влада ******** у нас. проте ми самі її і вибрали. от тепер розплачіємося. і платити будемо ще довго і багато.
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10.07.2024 21:23 Відповісти
а ты не верь в перемогу а иди в воненомат тогда и перемога быстрее будет
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11.07.2024 00:23 Відповісти
где твоя пво тварь- кацапская? ты какого хрена голосуешь что-бы по ржать? теперь смейся
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11.07.2024 00:22 Відповісти
https://youtu.**************?si=S6u8T2tEqgUKwbnb ...Редкая запись Владимира Высоцкого о советских гоффновозах кремлёвского Вермахта...👺1969 год
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10.07.2024 20:51 Відповісти
ви просто більше підтримуйте. і можете собі говорити все що завгодно. навіть як кацапи говорили в Криму і на Донбасі, шо "нас там нєт". )
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10.07.2024 20:52 Відповісти
Коли Сша і Нато буде воювати з Китаєм та московією - українці будуть сидіти за своїми фортифікаціями - висловлювати занепокоєння,продавати їм зброю - але казати - вибачте союзники - ми вас підтримуєм морально але воюйте самі...
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10.07.2024 21:01 Відповісти
На жаль, коли американці і НАТО воюватимуть з московитами і х хазяєвами, українці і тоді будуть на нулі. Не маасквіча, а українця поженуть вперед. А московити хіба що з кулеметами ззаду підпиратимуть, щоб "праклятиє хахли нє с'**#лись".
Проти московитів у нас є хоча б шанс. З московитами нам точно гайки.
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11.07.2024 06:18 Відповісти
Сцикуни. Тому-то путька над ними і рже.
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10.07.2024 21:02 Відповісти
не позорься ботва кацапская
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11.07.2024 00:25 Відповісти
Жалюгідний сцикун!
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10.07.2024 21:05 Відповісти
Я не трус, але боюсь
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10.07.2024 21:13 Відповісти
Цими заявами ще до війни Байдена про *ногу солдата*,тепер ця Остіна звели нанівець *стратегическую неопределенность*і що ще гірше заохочують цими заявами до дій Плешивого.
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10.07.2024 21:14 Відповісти
Будуть.

Литимуть крокодилові сльози і казатимуть "Ну чому ми тоді, у 22-му, не розбомбили ті й%%%%%і Ростів і Севастопіль??"

"США завжди все робить правильно. Коли перепробує всі неправильні варіянти." (с)
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10.07.2024 21:29 Відповісти
Что ж ты фраер сдал на зад , куйня дело, одна Украина и Россия разная весовая категория, об этом не нужно забывать . Подкидывание с опозданием вооружения как F-16 это просто пи*дец в режиме непонятного ожидания. Плюс запрет и ограничение наносить удары по территории России , это полный бред.. ЗЕ нужно включать мозг своей *********, как остановить войну , думать и думать..Эти лозунги мы не оставим Украину это сочувствие озабоченность, ни в НАТО , ни ЕС , мы не нужны с проблемами...
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10.07.2024 21:46 Відповісти
мы будем в сторонке тихонька подпускать в кальсоны, пока украинцев будут убивать
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10.07.2024 21:52 Відповісти
якщо сцятись під себе кожну ніч, то путін вас втягне і без вашої згоди, якщо не на Близькому Сході, то у Японському морі. Ви і оговтатись не встигнете.
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10.07.2024 21:56 Відповісти
Попробую еще раз: Судья Верховного суда - взяточник, Генпрокурор - вор, Таможня - поголовно христопродавцы, Главы областей - крадуны и мздоимцы, СБУ - владельцы миллионных имений, Верховная Рада - толпа негодяев, и вишенкой на торт - **********, всенародный любимец и мастер игры на пианино. Кто виноват? Ну конечно зассавший Остин и выживший из ума Байден, почему-то они не хотят воевать за такую прекрасную страну!
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11.07.2024 00:29 Відповісти
При чём здесь "за Украину". Разве дело уже в этом? Или обязательно нужно опять по Перл-Харбору й@бнуть чтобы США раздуплились и осознали с чем имеют дело?
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11.07.2024 01:03 Відповісти
США имеют дело с ****** нерасчитавшим свой вес и накинувшимся на вдесятеро более слабую страну, с которой он ничего не может сделать уже два с половиной годой. Так что плач за Перл Харбор оставьте для здешних маларосов, у которых Байден зассал, усрался и т.п
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11.07.2024 01:11 Відповісти
"Мы не хотим эскалации"-это даже не иметь дело. Это иметь самих себя.
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11.07.2024 01:27 Відповісти
А, ну да, уссались, усрались, зассали, а тепрь вот добавилось "себя поимели". Судьи, прокуроры, таможня, рада, прэзик, все что я перечислил - все до сраки, американцам просто нравится иметь себя. Ну тупыыыые!
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11.07.2024 02:12 Відповісти
А убежать с Афганистана побросав технику и оружие -это что было? Опять судьи,таможня и рада виноваты?
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11.07.2024 03:09 Відповісти
Зайве підтвердження нікчемності США.
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11.07.2024 01:01 Відповісти
 
 