США не будуть втягнуті в обрану Путіним війну, але ми підтримуватимемо Україну, - Остін

США не вступатимуть в розпочату Путіним війну, але продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ясно дала зрозуміти нинішня адміністрація: ми не будемо втягнуті в безрозсудну війну, обрану Путіним. Але ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свій суверенітет і безпеку. Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО і продовжимо зміцнювати колективну оборону і стримування НАТО", - сказав очільник Пентагону.

Остін зазначив, що після вторгнення Путіна в Україну НАТО стало "більшим, ніж будь-коли".

"А наші нові союзники у Фінляндії та Швеції довели кількість членів альянсу до 32. І не помиляйтеся: війна Путіна не є результатом розширення НАТО. Путінська війна - причина розширення НАТО", - заявив міністр.

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Він знову наголосив, що США поглиблюватимуть співпрацю на підтримку самооборони України.

"Ще однією ознакою нашої глибокої прихильності самообороні України є те, що коаліція країн невпинно працює над наданням Україні винищувачів F-16. І сьогодні президент Байден разом із прем'єр-міністрами Нідерландів і Данії з гордістю оголошує, що передачу F-16 офіційно розпочато, і Україна літатиме на F-16 цього літа", - зазначив Остін.