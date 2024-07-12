УКР
12 796 62

Орбан: "Обговорили з Трампом мир в Україні. Він збирається розв’язати цю проблему"

Віктор Орбан та Дональд Трамп

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом і обговорив з ним можливість досягнення миру в Україні.

Про це Орбан написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він збирається розв'язати цю проблему!", - зазначив він. 

Своєю чергою Трамп подякував угорському прем'єру. 

"Дякую, Вікторе. Має бути МИР, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися!", - додав колишній президент США. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина бачить "шанс на мир" в Україні, якщо повернеться Трамп, - Сійярто

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомляли, що 11 липня премʼєр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться із Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго, що у Флориді.

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіна

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна у понеділок, 8 липня у рамках своєї "миротворчої місії".

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан після візиту в РФ надіслав ЄС листа про путінський "мир для України"

Автор: 

Трамп Дональд (7188) Орбан Віктор (634)
Топ коментарі
+36
А може тепер Україна від імені угорців звернеться про їх добровільний вихід з ЄС та НАТО - країни, яка не повинна була туди вступати?
12.07.2024 08:34 Відповісти
12.07.2024 08:34 Відповісти
+25
Один такий вже думав, що розв'язав проблему у 1938...
12.07.2024 08:33 Відповісти
12.07.2024 08:33 Відповісти
+20
Він, може, й збирається, але в нього нічого не вийде. Він спроможний хіба що спробувати схилити Україну до капітуляції.
12.07.2024 08:35 Відповісти
12.07.2024 08:35 Відповісти
12.07.2024 08:46 Відповісти
Трамп вже "розв'язав" проблему з ЬІном.
12.07.2024 08:49 Відповісти
12.07.2024 08:49 Відповісти
12.07.2024 08:38 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 08:38 Відповісти
Не треба було Америці в України ЯО відбирати, то і війна не почалася б!
12.07.2024 08:36 Відповісти
12.07.2024 08:36 Відповісти
В України не було своєї ядерної зброї, вона була орківська і виробництво і обслуговування.
12.07.2024 10:46 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 10:46 Відповісти
Щось у трампа якось в'яло стоїть, нє?
показати весь коментар
12.07.2024 08:37 Відповісти
Ваша (трумп ) ориентация?
показати весь коментар
13.07.2024 08:25 Відповісти
Здається шо не все так , як орбан грає ...він просто заробляє великі гроші , від кремля ,на крові українців ,просто мудило
12.07.2024 08:39 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 08:39 Відповісти
Просто він чекає обіцяне пуйлом Закарпаття. Тягне час та імітує "бурухливу діяльність".
12.07.2024 08:55 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 08:55 Відповісти
Давно 128-ма бригада не була у Будапешті!

Chopni fosz, cibaszot magyar busy szeg!
показати весь коментар
12.07.2024 14:49 Відповісти
Якщо умови "міра" - заморозка по лінії фронту та гарантія нейтралітету (читай відсутність військової допомоги), ***** радо згодиться.
12.07.2024 08:40 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 08:40 Відповісти
А ми теж готові вирішити "проблему мексиканського кордону" за ДВА ДНІ!
12.07.2024 08:41 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 08:41 Відповісти
обсосали "мир в Україні"...
показати весь коментар
12.07.2024 08:43 Відповісти
Київ, Москва, Пекін, Байден...приходиться відпраацьовувати дешевий газ і нафту Могилевича.
12.07.2024 08:51 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 08:51 Відповісти
Пардон Трамп
показати весь коментар
12.07.2024 09:34 Відповісти
Яке йшло, таке і здибало ...
показати весь коментар
12.07.2024 08:59 Відповісти
Яка інтрига, як же Трамп буде розв'язувати цю проблему.
показати весь коментар
12.07.2024 09:04 Відповісти
Доручить Кушнеру як завжди.
показати весь коментар
12.07.2024 18:35 Відповісти
орбан на фото прямо голуб миру - з крильцями за спиною
показати весь коментар
12.07.2024 09:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_0ukDovOWq8 ОРБАН приехал к ПУТИНУ и "отчитался" о поездке в Киев 😁 [Пародия]
12.07.2024 09:44 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 09:44 Відповісти
"он" блдь! сцарь? Бог? чергове ***** максимум.....рішатєль зєльоний ...
12.07.2024 09:15 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 09:15 Відповісти
Ніякий Трамп війни не зупинить. Навіть, якщо повністю перекриє доступ України до американської військової допомоги. Україна продовжить боротьбу за допомогою європейських держав й інших союзників.
Та й на ***** він вплинути не зможе, допоки США "по-дорослому" не розберуться з Китаєм, який зараз повністю взяв на себе функції фінансового кредитора та постачальника основних компонентів озброєння й *********** для рашистської пітьми, включно із КАБ.
Бо, як вбачається, основною рушійною силою цієї загарбницької війни є цілком матеріальні інтереси насамперед Китаю:
1) отримання у володіння на 100 років родючі українські землі;
2) освоєння й довготривала експлуатація українських родовищ літію, насамперед Шевченківського, на стику Донецької і Запорізької областей.
Обидві цілі - стратегічні.
Перше потрібне Піднебесній на перспективу для прогодівлі свого 1 44 мільярдного населення та управління Світом страхом голоду з огляду на все наростаючі кліматичні зміни Землі, що в наближче десятиліття унеможливить вирощування зернових південніше 45--ї паралелі. А друге - для сировинного забезпечення цивілізаційного технологічного переходу одним із перших в еру електричних двигунів на літієвих накопичувачах енергії.
Висновок: війна припиниться одразу після безпосередньої домовленості між Україною і Китаєм щодо вищевказаних інтересів останнього. Тобто без участі пітьми.
А для цього Україні потрібно створити умови для втрати у китайських товаришів сподівань на здатність пітьми забезпечити ці преференції. Як можливий варіант - ЗСУ провести одну успішну наступальну операцію на будь-якому напрямку фронту із розгромом супротивника та просуванням хоча б на 50-80 кілометрів. Що б засвідчило безперспективність подальших потуг пітьми закінчити війну на своїх умовах.
показати весь коментар
12.07.2024 09:26 Відповісти
Байден сьогодні сказав, що попросив європейських союзників зменшити інвестиції в Китай. з тими комуняками мають говорити Штати і Європа. буде більш ефективно. бо Китай навіть не замічає, що є така країна як Україна. він її лише розглядає як територію, де можна поживитися ресурсами безплатно. та ще й за рахунок життів і економіки кацапів. А от коли Європа і США реально почнуть згортати економічну діяльність з комуняками, якщо той не натисне на кацапів, щоб ті припинили війну, то комуняки можуть піти взад. ніхто ж не захоче втрачати такий жирний шмат ринку. тоді і той літій буде їм нах не потрібен, бо продукції з нього мало хто купуватиме. а от чорноземи так, потрібні будуть завжди, бо рису і горобців на всіх не вистачить..
12.07.2024 11:25 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 11:25 Відповісти
Невже трамп орбану Закарпаття пообіцяв, що так пика лосниця від жиру?
12.07.2024 09:37 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 09:37 Відповісти
Ніхто побалакало з ніким....
показати весь коментар
12.07.2024 09:40 Відповісти
ПНХ...оба...два..
показати весь коментар
12.07.2024 09:43 Відповісти
Біба ї Боба два довбой@ба
показати весь коментар
12.07.2024 09:45 Відповісти
It's time to let love for Donald Trump enter your hearts. But it should not be just any kind of love. It should be the complete, ardent, all-encompassing love that only sees infinite virtue and absolute perfection. The kind of love that denies any possibility that its object might have flaws or make mistakes. The kind of love that lives not by facts, but by faith. The Zaluzhny kind of love. Let love for Trump fill your hearts - and the great truth will reveal its beautiful face to you. Accept the inevitable, greet Trump as your savior - and you will be able to face what is coming your way with gratitude and joy.
12.07.2024 09:50 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 09:50 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 09:59 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 11:35 Відповісти
Well, I'm sorry. Can't do this. I'm not a dog.
показати весь коментар
12.07.2024 22:02 Відповісти
Зелений теж такі пісні співав, і Пороха звинувачував у небажанні закінчити війну, і що, вже закінчив?
моральний виродок трампакс теж буде співати що завгодно, аби влізти в крісло президента.
показати весь коментар
12.07.2024 09:56 Відповісти
йорбан привіз трампу
маляву від фуйла
та методичку від Сцінавсіх
показати весь коментар
12.07.2024 10:23 Відповісти
Два дебіла ета сіла.
показати весь коментар
12.07.2024 11:03 Відповісти
як може трумп, чи орбан закінчити війну?
вони ж її не починали!
показати весь коментар
12.07.2024 11:30 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 11:30 Відповісти
У всі часи Угорщина займала сторону негідників
показати весь коментар
13.07.2024 12:06 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=35212 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?p=35215 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 2)

https://dl-news.defence-line.org/?p=35218 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 3)

https://dl-news.defence-line.org/?p=35230 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 4)

Цікавенький матеріал на "https://dl-news.defence-line.org/ Линия обороны "
показати весь коментар
12.07.2024 11:38 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=35215 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 2)

Суть договора была такой, что обе стороны понимали агрессивные устремления друг друга и в общем-то, не возражали против такой политики и конкретных действий, но ограничивали развитие агрессии во встречных направлениях утвержденной линией, проведенной на карте. Германия выполнила условия договоров и напав на Польшу, четко выполнила все указанные условия. Вермахт с боями зашел дальше согласованной линии, поскольку совок, в нарушении договоренностей, выждал более двух недель после согласованной даты нападения на Польшу и немецкие войска продолжали бои с польской армией самостоятельно, зайдя восточнее линии разграничения с совком.

То есть, Вермахт действовал в рамках логики войны и только после того, как совок ввел свои войска в Польшу, тем самым открыв Второй фронт, против нее, стал сбрасывать обороты и остановился для того, чтобы встретить совковые войска. Это был напряженный момент и военные не знали наверняка, как себя поведут большевики, но те остановились и показали свое полное расположение. В результате, немецкие войска торжественно передали захваченные территории строго по той линии, которая была прочерчена на карте 22 августа 1939 года. Отсюда и совместные парады, которые возникли спонтанно. Это было нечто вроде компенсации за напряжение, которое возникло между войсками.

То есть, Гитлер и его Рейх продемонстрировали скрупулезное следование духу и букве договора. Поэтому, когда 22 июня 1941 года Славик Молотов слезно рассказывал о том, что Германия без причин и объявления войны напала на советский союз, соврал как минимум дважды. Тем самым румынским походом летом 1940 года и последующим, по сути - берлинским ультиматумом Молотова, в ноябре 1940-го, совок не просто спровоцировал Германию на войну с ним, а сделал ее неизбежной. Но узел проблемы был завязан именно в Румынии и тогда Гитлер попросил Антонеску действовать как союзник и не дергаться, чтобы не испортить куда большую игру.

Такая постановка вопроса вполне устроила Антонеску, тем более, что фюрер ему пояснил, что если Румыния сейчас ввяжется в драку, Германия безусловно вступит в войну на ее стороне, что и хотел выяснить Антонеску. Но именно этот момент для Германии не просто неудачный, но даже опасный, ведь все войска находились на Западе, где они только что закончили кампанию, и для переброски войск на Восток потребуется несколько месяцев. И даже если форсировать этот процесс, то будет утрачен элемент внезапности будущей драки.

Поэтому переброска войск именно на это направление должна происходить скрытно и потому - не слишком быстро и не слишком явно, поскольку «отжим» румынской территории был произведен уже силами развернутой по-боевому группировки совковых войск, которая изначально готовилась ввязаться в драку с румынами, если те попытаются оказать вооруженное сопротивление. Это было отнюдь не умиротворение - ничего подобного, Гитлер действовал хладнокровно и к тому же призвал Антонеску и тот дал свое согласие. Вся эта картина была расписана тля того, чтобы было понятно то, что в этом раскладе исполняла Венгрия и соотнести все это с тем, что она, в лице Витька Орбана, исполняет прямо сейчас, не только в отношении Украины или россии, но и в отношении своих союзников по НАТО. Без этого будет сложно понять, в какой струе действует этот позорный деятель, который рядится в тогу миротворца.
показати весь коментар
12.07.2024 11:42 Відповісти
...Тогда Хорти кинулся выбивать и себе оккупационные зоны, хотя уговор Гитлера и Антонеску был совсем иного свойства и основан на других условиях. Зато предводитель мадьяр решил, что надо подгребать все крошки и по свидетельству очевидцев, в том числе и моих собственных родственников, из всех оккупационных войск, самыми лояльными к местному населению были итальянцы, за ними - румыны, а после них - немцы, но самыми мерзкими были венгры. Хуже мародеров чем они, не было вообще они тащили все, до чего дотягивались и моя бабушка, да простят меня ромы, сказала, что мадьяры намного хуже цыган.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35230
показати весь коментар
12.07.2024 11:57 Відповісти
И вот теперь возвращаемся к Орбану и к тому, что и как он говорит и делает. Это - не только его личные качества, но и то, что проявлялось в новой истории не раз и не два - тяга к мародерству и стервятничеству. И скажем так, Орбан - венграм, как и найвелычнийший - нам, упал не с неба, они сами притащили это одоробло на первое кресло и потому в том, как он опускает авторитет Венгрии в русскую выгребную яму и обмазывает ее китайскими фекалиями, есть и их личная вина.
Ну а сам пациент не демонстрирует вообще ничего нового и похоже на то, что эта гнусная дрянь уже надоела даже очень терпимой и толерантной Европе. По крайней мере, ближайшее время должно показать, насколько это справедливо.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35230 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 4)
показати весь коментар
12.07.2024 11:58 Відповісти
А Ын и Си в какой палате у нас? В шестой.Так пригласите их тоже к нам,и зе не забудьте.
показати весь коментар
12.07.2024 11:46 Відповісти
два чувака, которые не у дел, решают глобальные проблемы
показати весь коментар
12.07.2024 11:48 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 11:50 Відповісти
На жаль,вже проти...
показати весь коментар
13.07.2024 12:11 Відповісти
Ніколи офіційний Лондон не забороняв стріляти по території росії, ніколи.

Зе клоун їх вже дістав цим питанням, бо задавав його вже неоднаразово, щоб виправдати втрати території України, тому йому відповіли що він хотів почути - не давали згоди.
Це нелогічно давати Україну сотню ракет якими не можна стріляти по росії.
перед самим вторгненням росії в Харківську область прилітав британський лорд з великим політичним впливом який підтвердив що англійськими ракетами можна вражати територію росії, як би так було, то і вторгнення вХарківську область гоблінів не було б.

І ще одне - Залужний Sea Shadow уражав нафтобази у Краснодарському краї забороненими ракетами ? 🤣
показати весь коментар
14.07.2024 17:59 Відповісти
Корейську ж уже розв'язав?
показати весь коментар
12.07.2024 13:52 Відповісти
Ето другоє
показати весь коментар
13.07.2024 12:05 Відповісти
Обміняти мир на колонію, це тільки по путінські, та його шавками (миротворцями)!
показати весь коментар
12.07.2024 15:07 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 19:19 Відповісти
pomoże? , orban i trump nadstawią swoje dupy putlerowi żeby ich ruchał
показати весь коментар
12.07.2024 15:38 Відповісти
Бережи боже нас від таких друзів, а з ворогами вже якось справимось...
показати весь коментар
12.07.2024 16:29 Відповісти
грызнул у вовки шляпу и такой весь из себя?kutya fia.
показати весь коментар
12.07.2024 18:09 Відповісти
тримп скине ядерку на кремлядь? нє? то про що тоді взагалі мова
показати весь коментар
13.07.2024 01:52 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 10:17 Відповісти
Це як історія про гвалтівника і жертву - щоб пошвидше вирішити конфлікт Трамп з Орбаном потримають жертву за руки
показати весь коментар
13.07.2024 12:04 Відповісти
 
 