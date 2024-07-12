Орбан: "Обговорили з Трампом мир в Україні. Він збирається розв’язати цю проблему"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом і обговорив з ним можливість досягнення миру в Україні.
Про це Орбан написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він збирається розв'язати цю проблему!", - зазначив він.
Своєю чергою Трамп подякував угорському прем'єру.
"Дякую, Вікторе. Має бути МИР, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися!", - додав колишній президент США.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомляли, що 11 липня премʼєр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться із Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго, що у Флориді.
Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіна
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна у понеділок, 8 липня у рамках своєї "миротворчої місії".
5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".
Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.
Chopni fosz, cibaszot magyar busy szeg!
Та й на ***** він вплинути не зможе, допоки США "по-дорослому" не розберуться з Китаєм, який зараз повністю взяв на себе функції фінансового кредитора та постачальника основних компонентів озброєння й *********** для рашистської пітьми, включно із КАБ.
Бо, як вбачається, основною рушійною силою цієї загарбницької війни є цілком матеріальні інтереси насамперед Китаю:
1) отримання у володіння на 100 років родючі українські землі;
2) освоєння й довготривала експлуатація українських родовищ літію, насамперед Шевченківського, на стику Донецької і Запорізької областей.
Обидві цілі - стратегічні.
Перше потрібне Піднебесній на перспективу для прогодівлі свого 1 44 мільярдного населення та управління Світом страхом голоду з огляду на все наростаючі кліматичні зміни Землі, що в наближче десятиліття унеможливить вирощування зернових південніше 45--ї паралелі. А друге - для сировинного забезпечення цивілізаційного технологічного переходу одним із перших в еру електричних двигунів на літієвих накопичувачах енергії.
Висновок: війна припиниться одразу після безпосередньої домовленості між Україною і Китаєм щодо вищевказаних інтересів останнього. Тобто без участі пітьми.
А для цього Україні потрібно створити умови для втрати у китайських товаришів сподівань на здатність пітьми забезпечити ці преференції. Як можливий варіант - ЗСУ провести одну успішну наступальну операцію на будь-якому напрямку фронту із розгромом супротивника та просуванням хоча б на 50-80 кілометрів. Що б засвідчило безперспективність подальших потуг пітьми закінчити війну на своїх умовах.
моральний виродок трампакс теж буде співати що завгодно, аби влізти в крісло президента.
маляву від фуйла
та методичку від Сцінавсіх
вони ж її не починали!
https://dl-news.defence-line.org/?p=35215 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 2)
https://dl-news.defence-line.org/?p=35218 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 3)
https://dl-news.defence-line.org/?p=35230 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 4)
Цікавенький матеріал на "https://dl-news.defence-line.org/ Линия обороны "
Суть договора была такой, что обе стороны понимали агрессивные устремления друг друга и в общем-то, не возражали против такой политики и конкретных действий, но ограничивали развитие агрессии во встречных направлениях утвержденной линией, проведенной на карте. Германия выполнила условия договоров и напав на Польшу, четко выполнила все указанные условия. Вермахт с боями зашел дальше согласованной линии, поскольку совок, в нарушении договоренностей, выждал более двух недель после согласованной даты нападения на Польшу и немецкие войска продолжали бои с польской армией самостоятельно, зайдя восточнее линии разграничения с совком.
То есть, Вермахт действовал в рамках логики войны и только после того, как совок ввел свои войска в Польшу, тем самым открыв Второй фронт, против нее, стал сбрасывать обороты и остановился для того, чтобы встретить совковые войска. Это был напряженный момент и военные не знали наверняка, как себя поведут большевики, но те остановились и показали свое полное расположение. В результате, немецкие войска торжественно передали захваченные территории строго по той линии, которая была прочерчена на карте 22 августа 1939 года. Отсюда и совместные парады, которые возникли спонтанно. Это было нечто вроде компенсации за напряжение, которое возникло между войсками.
То есть, Гитлер и его Рейх продемонстрировали скрупулезное следование духу и букве договора. Поэтому, когда 22 июня 1941 года Славик Молотов слезно рассказывал о том, что Германия без причин и объявления войны напала на советский союз, соврал как минимум дважды. Тем самым румынским походом летом 1940 года и последующим, по сути - берлинским ультиматумом Молотова, в ноябре 1940-го, совок не просто спровоцировал Германию на войну с ним, а сделал ее неизбежной. Но узел проблемы был завязан именно в Румынии и тогда Гитлер попросил Антонеску действовать как союзник и не дергаться, чтобы не испортить куда большую игру.
Такая постановка вопроса вполне устроила Антонеску, тем более, что фюрер ему пояснил, что если Румыния сейчас ввяжется в драку, Германия безусловно вступит в войну на ее стороне, что и хотел выяснить Антонеску. Но именно этот момент для Германии не просто неудачный, но даже опасный, ведь все войска находились на Западе, где они только что закончили кампанию, и для переброски войск на Восток потребуется несколько месяцев. И даже если форсировать этот процесс, то будет утрачен элемент внезапности будущей драки.
Поэтому переброска войск именно на это направление должна происходить скрытно и потому - не слишком быстро и не слишком явно, поскольку «отжим» румынской территории был произведен уже силами развернутой по-боевому группировки совковых войск, которая изначально готовилась ввязаться в драку с румынами, если те попытаются оказать вооруженное сопротивление. Это было отнюдь не умиротворение - ничего подобного, Гитлер действовал хладнокровно и к тому же призвал Антонеску и тот дал свое согласие. Вся эта картина была расписана тля того, чтобы было понятно то, что в этом раскладе исполняла Венгрия и соотнести все это с тем, что она, в лице Витька Орбана, исполняет прямо сейчас, не только в отношении Украины или россии, но и в отношении своих союзников по НАТО. Без этого будет сложно понять, в какой струе действует этот позорный деятель, который рядится в тогу миротворца.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35230
Ну а сам пациент не демонстрирует вообще ничего нового и похоже на то, что эта гнусная дрянь уже надоела даже очень терпимой и толерантной Европе. По крайней мере, ближайшее время должно показать, насколько это справедливо.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35230 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 4)
Зе клоун їх вже дістав цим питанням, бо задавав його вже неоднаразово, щоб виправдати втрати території України, тому йому відповіли що він хотів почути - не давали згоди.
Це нелогічно давати Україну сотню ракет якими не можна стріляти по росії.
перед самим вторгненням росії в Харківську область прилітав британський лорд з великим політичним впливом який підтвердив що англійськими ракетами можна вражати територію росії, як би так було, то і вторгнення вХарківську область гоблінів не було б.
І ще одне - Залужний Sea Shadow уражав нафтобази у Краснодарському краї забороненими ракетами ? 🤣