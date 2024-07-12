Орбан: "Обговорили з Трампом мир в Україні. Він збирається розв’язати цю проблему"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом і обговорив з ним можливість досягнення миру в Україні.

Про це Орбан написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він збирається розв'язати цю проблему!", - зазначив він.

Своєю чергою Трамп подякував угорському прем'єру.

"Дякую, Вікторе. Має бути МИР, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися!", - додав колишній президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина бачить "шанс на мир" в Україні, якщо повернеться Трамп, - Сійярто

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомляли, що 11 липня премʼєр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться із Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго, що у Флориді.

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіна

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна у понеділок, 8 липня у рамках своєї "миротворчої місії".

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан після візиту в РФ надіслав ЄС листа про путінський "мир для України"