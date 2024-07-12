СБУ готує для Гааги доказову базу щодо використання РФ протипіхотних мін проти населення України

Служба безпеки України готує масштабну доказову базу, яка свідчить про свідоме використання РФ протипіхотних мін щодо цивільного населення України. Це є навмисним порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"З початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад 1 тис. мирних жителів, з яких 297 – загинули. Серед них – багато дітей. Після отримання СБУ достатньої кількості доказів буде вирішуватися питання про передачу матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - ідеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, рашисти цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій.

Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками.

Крім того, дуже часто російські дрг встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України.

Найбільше фактів застосування агресором мінних пасток проти цивільного населення зафіксовано на територіях Донецької та Харківської областей.

Мова йде про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу:

ПФМ-1 – боєприпас натискної дії (відомий як "пелюсток"). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті;

ПМН-2 – так само боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну;

ОЗМ-72 – вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як "міна-жаба"). Під час спрацювання вона "вистрибує" на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м;

МОН-50 – протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.

У межах багатоепізодного кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

"СБУ закликає громадян України дотримуватися правил безпеки. Якщо ви виявили вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, то не чіпайте його, зберігайте спокій, запам’ятайте місце знахідки та повідомте про нього правоохоронні органи чи спеціальні служби. Телефонуйте за номером 112 чи 101", - звернулися у відомстві до мешканців України.

"Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - додали в СБУ.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2024 року від 24 лютого 2022 року в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждало 669 цивільних, серед яких 78 - діти. Загинуло понад 297 людей, з них 15 – діти.