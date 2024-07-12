Ракети та безпілотники РФ містять іноземні компоненти з 19 країн, - Костін

Ракети та безпілотні літальні апарати РФ містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у Зустрічі з питань запобігання нелегальному обігу чутливих технологій, яка пройшла в Гаазі в Євроюсті. Її учасники шукали рішення, як позбавити росію доступу до сучасних технологій, які вона застосовує аби створити для українців умови, непридатні для життя, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Ракети та безпілотники, які росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу. Це Китай, Південна Корея, Німеччина, Велика Британія, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США та інші", – зауважив Андрій Костін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не збиватиме російські ракети над Україною без рішення НАТО, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Генпрокурор наголосив, що вкрай важливо розробити комплексну політику запобігання нелегальному обігу технологій та посилити механізми відповідальності для причетних до такої діяльності. Невід'ємною частиною цих зусиль має стати криміналізація транспортування, продажу, купівлі, доставки або інших дій, пов'язаних з постачанням технологічних товарів юридичним та фізичним особам, які перебувають під санкціями.

Андрій Костін зазначив, що Україна високо цінує роботу Disruptive Technology Strike Force, створеної Міністерством юстиції та Міністерством торгівлі США, а також санкції, запроваджені ЄС, США, Великою Британією та Японією щодо товарів подвійного призначення та сучасних технологій, які може використовувати російська оборонна промисловість. Також Україна вітає 14-й пакет санкцій ЄС, який обмежує експорт дев'яти додаткових товарів подвійного призначення та передових технологій і запроваджує суворіші обмеження щодо 61 суб'єкта господарювання, заснованого в росії та третіх країнах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Костін закликав МКС притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по "Охматдиту"

Генпрокурор подякував Євроюсту та особисто Президенту Ладиславу Хамрану, Міністерству юстиції США та помічнику Генерального прокурора Метью Олсену, Єврокомісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу та всім учасникам і організаторам зустрічі.

"Ця подія – не лише чудова платформа для обміну інформацією і досвідом, а й нагода започаткувати практичні ініціативи, спрямовані на обмеження військового потенціалу росії та її поплічників", – констатував Андрій Костін.