Новини
Ракети та безпілотники РФ містять іноземні компоненти з 19 країн, - Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін

Ракети та безпілотні літальні апарати РФ містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у Зустрічі з питань запобігання нелегальному обігу чутливих технологій, яка пройшла в Гаазі в Євроюсті. Її учасники шукали рішення, як позбавити росію доступу до сучасних технологій, які вона застосовує аби створити для українців умови, непридатні для життя, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Ракети та безпілотники, які росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу. Це Китай, Південна Корея, Німеччина, Велика Британія, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США та інші", – зауважив Андрій Костін.

Генпрокурор наголосив, що вкрай важливо розробити комплексну політику запобігання нелегальному обігу технологій та посилити механізми відповідальності для причетних до такої діяльності. Невід'ємною частиною цих зусиль має стати криміналізація транспортування, продажу, купівлі, доставки або інших дій, пов'язаних з постачанням технологічних товарів юридичним та фізичним особам, які перебувають під санкціями.

Андрій Костін зазначив, що Україна високо цінує роботу Disruptive Technology Strike Force, створеної Міністерством юстиції та Міністерством торгівлі США, а також санкції, запроваджені ЄС, США, Великою Британією та Японією щодо товарів подвійного призначення та сучасних технологій, які може використовувати російська оборонна промисловість. Також Україна вітає 14-й пакет санкцій ЄС, який обмежує експорт дев'яти додаткових товарів подвійного призначення та передових технологій і запроваджує суворіші обмеження щодо 61 суб'єкта господарювання, заснованого в росії та третіх країнах.

Генпрокурор подякував Євроюсту та особисто Президенту Ладиславу Хамрану, Міністерству юстиції США та помічнику Генерального прокурора Метью Олсену, Єврокомісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу та всім учасникам і організаторам зустрічі.

"Ця подія – не лише чудова платформа для обміну інформацією і досвідом, а й нагода започаткувати практичні ініціативи, спрямовані на обмеження військового потенціалу росії та її поплічників", – констатував Андрій Костін.

+2
А що тут можна зробити? Навіть за часів СРСР люди везли японські магнітофони. А зараз світ глобалізований. Тим більше ці компоненти продають рашці не країни-виробники. У нас теж наче кордони закриті. Але якщо у тебе є гроші або ти "поважна людина" - то кордони відкриті
12.07.2024 22:36 Відповісти
+2
..костину нужно прекращать дрочить и заняться, наконец-то, делом.. нет у рашки, как и у Украины, собственных современных комплектующих.. и на заочные аресты и расстрелы тоже все ложили с прибором..
12.07.2024 22:52 Відповісти
+1
А українського титану там немає?!...
Точно, тому що , є прецедент...!!!
12.07.2024 22:36 Відповісти
Перші повідомлення про це з'явились в Україні ,ще в літку 2022. "Прогрес"-регрес красномовний.
12.07.2024 22:29 Відповісти
А що тут можна зробити? Навіть за часів СРСР люди везли японські магнітофони. А зараз світ глобалізований. Тим більше ці компоненти продають рашці не країни-виробники. У нас теж наче кордони закриті. Але якщо у тебе є гроші або ти "поважна людина" - то кордони відкриті
12.07.2024 22:36 Відповісти
А українського титану там немає?!...
Точно, тому що , є прецедент...!!!
12.07.2024 22:36 Відповісти
То костін хоче обявити війну всьому світу? Чи просто звичайний висєр?
13.07.2024 07:36 Відповісти
Не може бути. Писали ж тут, що санкції працюють. Та й у нас про це часто говорили. Знову наші опозиціонери не кажуть правду.)
12.07.2024 22:41 Відповісти
З осколків Російської імперії зробили противагу Німеччині. Вийшло вдало. Потім з Китаю зробили противагу СРСР. Але сталося непередбачене - Совок розпався легко і сам. Нинішній план мені поки незрозумілий.
12.07.2024 22:51 Відповісти
Перемати РФ на свій бік проти Китаю.
12.07.2024 22:57 Відповісти
Загартувати в боях армії України і рф, потім об'єднати їх і кинути на Китай? Теоретично логічно. Але раптом вони не на Китай підуть, а зовсім навпаки?
12.07.2024 23:13 Відповісти
Війною не війною, але відірвати їх один від одного.

Поки одні капелюхом махали, в Азії створився економічний союз.
Нехай поки недостатньо сильний, але він вчиться на своїх помилках і на помилках чужих.
12.07.2024 23:18 Відповісти
Там є нюанс що німцям так само амери дали відновитись, надаючи кредити та обладнання нацистам майже до самої війни... а совок постачав ресурси...

Фактично двох монстрів вони самі і створили а потім з ними боролись...
12.07.2024 22:58 Відповісти
Не завжди все йде точно за планом. Важко було припустити, що Гітлер після Польщі нападе не на Сталіна, а на Францію. І вже зовсім ніхто не очікував, що могутня на той момент Франція впаде так легко.
12.07.2024 23:07 Відповісти
Я зачитався!!! Чекаю ще)
12.07.2024 23:00 Відповісти
Ви маніпулюєте) все так, але трішечки інше)))
12.07.2024 23:21 Відповісти
..костину нужно прекращать дрочить и заняться, наконец-то, делом.. нет у рашки, как и у Украины, собственных современных комплектующих.. и на заочные аресты и расстрелы тоже все ложили с прибором..
12.07.2024 22:52 Відповісти
треба ще більше безпекових угод підписати
12.07.2024 22:54 Відповісти
12.07.2024 23:14 Відповісти
Придбали радіодеталі на чорному ринку
12.07.2024 23:19 Відповісти
Костін, «чомусь», повністю забуває про заробітчан, з величного крадівництва з асфальту, і отих Оманських орків, що зрадили спецпризначенців щодо вагнергейту дзвоником з ОПУ !!
Геть цей Костін розгубився… кому служить?? Україні чи отим Оманським… Чому ми не в НАТО?!?
12.07.2024 23:42 Відповісти
 
 