6 024 84

Ми не можемо чекати ще 75 років для вступу в НАТО, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наполягає, що вступ України до НАТО має відбутись в осяжному майбутньому.

Кулеба в інтерв’ю телеканалу CNN зазначив, що на саміті Альянсу Україна почула обіцянки про додаткову військову допомогу, зокрема системи протиповітряної оборони, а також рішення про "незворотний шлях" Києва в НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми будемо повністю раді, коли Україна стане членом НАТО. І обіцянка цього буде втілена. Ми побачили дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях протягом останніх двох днів про те, що шлях до членства незворотний, що Україна буде в НАТО", – зазначив голова МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає запрошення в НАТО, коли союзники погодяться на це і будуть виконані всі умови

"Але ми не можемо чекати ще 75 років, аби відсвяткувати вступ України. Це має статись раніше, а не пізніше. Бо це єдиний шлях, аби гарантувати стратегічну безпеку та стабільність у Євроатлантичному регіоні", – підкреслив він.

За словами міністра, наразі для України важливо забезпечити військо достатньою кількістю зброї, аби вони могли утримувати позиції.

+23
перестаньте красти
12.07.2024 23:23 Відповісти
+14
Проведіть люстрацію кротів , особливо при владі .
12.07.2024 23:40 Відповісти
+13
Народ ! Кожен73% 🦠свідомо обрав ПОРНОШУТА, який їм казав , я вам нічего не должен, співпрацював з ТЕРРОРИСТАМИ , виправдовував вбивства військових України:» РФ просто двігает граніцивперед»……………А після свого пришествія швиденько розпочав виконувати асі завдання : призначення кротів , на яких було замовлення з Кремля , руйнування ракетних програм , переслідування патріотів ( Ріфмастер……)генерали Марченко, Павловський, Бурба ………… розмінування і будівництво доріг для рашистських танків в тому наапрямку , а не в Европу А НА ЗАРАЗ ВСЕ ПОВНІСТЬЮ ПРОНИЗАНО АГЕНТУРОЙ НАЦИСТІВ ВБИВЦЬ ЧОМУ ТОЙ ХТО ЗДАВ КОНТРНАСТУП НЕ ПІД ТРИБУНАЛОМ. ВБИВЦЯ Ь
БАКАНОВ ПІД ЛСОБИСТИМ ДАХОМ ПОРНОШУТА
13.07.2024 00:11 Відповісти
перестаньте красти
12.07.2024 23:23 Відповісти
Проведіть люстрацію кротів , особливо при владі .
12.07.2024 23:40 Відповісти
Хто проведіть? Кулеба?
12.07.2024 23:48 Відповісти
Народ ! Кожен73% 🦠свідомо обрав ПОРНОШУТА, який їм казав , я вам нічего не должен, співпрацював з ТЕРРОРИСТАМИ , виправдовував вбивства військових України:» РФ просто двігает граніцивперед»……………А після свого пришествія швиденько розпочав виконувати асі завдання : призначення кротів , на яких було замовлення з Кремля , руйнування ракетних програм , переслідування патріотів ( Ріфмастер……)генерали Марченко, Павловський, Бурба ………… розмінування і будівництво доріг для рашистських танків в тому наапрямку , а не в Европу А НА ЗАРАЗ ВСЕ ПОВНІСТЬЮ ПРОНИЗАНО АГЕНТУРОЙ НАЦИСТІВ ВБИВЦЬ ЧОМУ ТОЙ ХТО ЗДАВ КОНТРНАСТУП НЕ ПІД ТРИБУНАЛОМ. ВБИВЦЯ Ь
БАКАНОВ ПІД ЛСОБИСТИМ ДАХОМ ПОРНОШУТА
13.07.2024 00:11 Відповісти
13.07.2024 00:10 Відповісти
З татаровщиною чекати доведеться 750+ років.
13.07.2024 00:26 Відповісти
васал ПРокремлівсьї хунти на Банковій грає свої імітаційні варіації .. Не членом, а язиком...
13.07.2024 01:25 Відповісти
вроді і коментар з 73 літер, а сенсу менше, ніж нуль.
13.07.2024 04:31 Відповісти
З такив відношенням до Конституції України та з такою брехливою та злодійкуватою владою ми й за СТО років у НАТО не вступимо Кулебі це прекрасно відомо - бо основою дипломатії є міжнародне та державне право
13.07.2024 06:46 Відповісти
угорщина щє більш оголтєло краде і нічо, нато
13.07.2024 04:06 Відповісти
США и Германия против потому что это эскалация. Так вышло.
И тут наш аргумент.
-А, за то, мы не воруем!!!
13.07.2024 07:39 Відповісти
12.07.2024 23:24 Відповісти
Кулєба ,це той зрадик,котрий агітував ВЗРаду не голосувати звернення до Конгресу США .про отримання Україною статусу основного союзника поза НАТО.
12.07.2024 23:28 Відповісти
Кулеба закликав нардепів не голосувати за звернення до США про надання Україні статусу союзника поза НАТО



Верховній Раді не варто голосувати за звернення до США про надання Україні статусу союзника поза НАТО. Про це в коментарі https://www.rbc.ua/rus/news/kuleba-prosit-radu-golosovat-obrashchenie-1631088450.html "РБК-Україна" 8 вересня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Тиждень тому під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою США для зміцнення обороноздатності України. Там же ми https://gordonua.com/ukr/news/politics/ministri-oboroni-ukrajini-i-ssha-*********-ugodu-pro-strategichni-zasadi-oboronnogo-partnerstva-1570178.html підписали нову угоду зі США у сфері безпеки та оборони, яка по ряду параметрів є більш амбітніша за статус "основного союзника поза НАТО", - підкреслив Кулеба.

За його словами, Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза Альянсом.

"Для цього ми і втілюємо цілісну стратегію зовнішньої політики, створюємо систему альянсів для безпеки України, поглиблюємо взаємодію зі стратегічними партнерами. Парламент має право приймати рішення, які вважає за необхідне. Однак на цьому тлі ідея звернення до США за статусом "основного союзника поза НАТО" не несе доданої вартості для безпеки України... Я прошу народних депутатів не приймати рішення, яке ламає стратегічну логіку держави, і дати дипломатам продовжити професійно робити свою справу. Ми досягнемо ще більших результатів, якщо окремі політичні сили підпорядкують свої особисті внутрішньополітичні інтереси загальному для всіх завданню захисту національних інтересів України у світі", - зазначив Кулеба.
12.07.2024 23:32 Відповісти
Правильно зробив. Навіщо Україні пасти задніх.
12.07.2024 23:35 Відповісти
краще хай "задні",але рашистські,пасуть Україну і її народ руйнацією і винищенням українців...
12.07.2024 23:39 Відповісти
хамство видає "рашистське рило"
показати весь коментар
зефілітик? чи просто дурень?
12.07.2024 23:43 Відповісти
Батьки Кулеби та Єрмака кремлядські корєша по Афгану - один розвідник другий тіпа діпламат -кансультант ... Що ще треба знати?
13.07.2024 01:27 Відповісти
Прикинь, Кулеба в НАТО Україну хоче, а не поза НАТО.
13.07.2024 04:07 Відповісти
Ну то це аргумент, впевнений він подіє. Ось, що значить, перезібрати дипломатію!
12.07.2024 23:29 Відповісти
Отож, просто операцію проти вагнерівців-убивць Українців, не треба було зливати з ОПУ прямо ******!!
А тепер і віри немає, САМЕ до вас, мудозвони з Урядового кварталу!!
Здали, падлюки територію України, а тепер ниють про НАТО!!
Слава Україні!
12.07.2024 23:30 Відповісти
А тракторні заводи 4 штуки купили в г,ФОРДА, під ключ. Він тоді продав бритам 2 тракторні заводи, а один німцям. Вкладуватись в срср уолстріт почав після виплати боргів як царського уряду так і Троцького сотоваріщі.
12.07.2024 23:55 Відповісти
І що ви хочете мені довести? Ви хочете довести мені, що я правий?!
Так, дякую! так воно і є! Я правий!
Я правий у своїх висновках!
Росія та США є союзниками!
Де США відіграє роль сюзерена, а РФ відіграє роль раба!
23.07.2024 18:01 Відповісти
Просто перестаньте навіть думати поки що про НАТО. Я не розумію нахера ця війна з вітряками і дратування Західних політиків, які так само як і Зеленський (провалив мобілізацію і інформаціійну внутрішню і зовнішню війну) переживають за свої рейтинги, особливо на фоні массової кацапської і китайської пропаганди на Заході. Зеленський хоче щоб прийшло побільше таких як Трамп і Лє Пен? Так на жаль багато західних виборців за роки ситого життя втратили відчуття демократичних цінностей, бо вони за них ніколи не воювали. І як тільки на Заході стало трішки гірше, люди почали голосувати за того хто більше обіцяє, так як завжди голосували у нас. До цього в нас ще й корупція на рівні Африки. Поки йде війна ніхто нікого нікуди не буди брати. Краще добиватися реальних цілей, як поставки зброї наприклад і т.д., ніж переливати з пустого в порожнє про членство в НАТО.
12.07.2024 23:40 Відповісти
Хіба нереально пересадити всіх корупціонерів та кротів ? Хоча б тих, хто при владі ? П
12.07.2024 23:44 Відповісти
Реально, тільки хто це зробить? Потужний менеджер Єрмак з потужним антикорупціонером (на якого була справа) Тартаровим? З такими потужними менеджерами ми реально можем програти війну, особливо якщо виберуть Трампа. І тут я не розумію Зеленського, щі у нього в голові? Навіть ***.....ло зрозуміло коли програвало війну що треба розчистити кормушку і поставити більше технічних людей. Йому ще у мізків хватало сказати що все що робить Єрмак це тільки по його вказівках. Чувак не розуміє що в поганому випадку буде купа озлобленних солдат і людей яким потрібні будуть відповіді. Його можна вже буде судити тільки за те що маючи інформацію від Західних розвідок про початок війни він не попередив людей. Це злочин. Я впевнений що це хтось з його "талановитих менеджерів" шептав йому що нічого не буде і "оні там у пацанов пробілі" , тому що піз....ж про те що нехотіли людей лякати на голову не налізе здоровій критично мислячій людині. Якщо він знає того хто йому шептав, а це Єрмак, Тартаров або Подоляк, то може вести прямо в СБУ, та людина і є ФСБшним агентом серед його менеджерів.
13.07.2024 00:23 Відповісти
Якщо реально, то чому східна половина Німеччини і вся Угорщина корумповані так само, як Україна при янику?
13.07.2024 04:37 Відповісти
Та яник - хлопчик з дитячого садочку проти Зєрмака у питаннях корупції. А твоє намагання відбілити цю владу видає подоляківські вуха, які стирчать з усіх дописів. Кривавими грошима знищуєте Україну.
13.07.2024 08:42 Відповісти
при тому, що я не заперечую, що татаров узурпував виконавчу владу (мвс) і тужиться захопити судову?
13.07.2024 04:39 Відповісти
Пусте порожнє з 2019 року у зеленого клоуна.
13.07.2024 00:23 Відповісти
Так про ВАС мова і не йде.
При ЗЄ не буде для України ані ЄС, ані НАТО.
12.07.2024 23:42 Відповісти
Україна стільки не витримає блазнів. А якщо без жартів, то питання: ви, тварюки зелені, хоча би раз подавали заявку на вступ до НАТО? Правільна відповідь - НІ.
12.07.2024 23:49 Відповісти
подали. саме в той день, коли ху йло анксувало динири/линири, Запорізьку і Херсонську області...
12.07.2024 23:56 Відповісти
іпсячим півням головне виділити свій брехливий висєр, як "Правильна відповідь - ХХХ".
13.07.2024 04:40 Відповісти
Ну ясна річ не можете ,і не треба ,їдіть нах...й , просто ніколи не вертайтеся ...Україні ви 🤡🤡🤡 не потрібні
12.07.2024 23:50 Відповісти
хто йдіть нах..й? Захід? Америка? якщо вони підуть, то сюди дуже швидко прийде пу тєн. ти цього хочеш?
12.07.2024 23:55 Відповісти
Скоріше мова йшла про теперішню владу.
13.07.2024 08:44 Відповісти
сподіваюсь. )
13.07.2024 10:26 Відповісти
Може призабулось, але перед виборами гопота ставила у вину Пороху-євроінтеграцію,курс в НАТО, віру та мову. Хрипун репетував- я верну всьо взад. Я тільки загляну х.....взад і всьо устаканиться. На всі випадки у головного хореографа банкової завжди є відповідь -винуватий Захід
13.07.2024 00:02 Відповісти
ZEkloun s Jermakom tak dolga neprotianit ....
13.07.2024 00:05 Відповісти
"75 років самотності" )) схоже зєлі 121 рік життя наміряв )))
13.07.2024 00:07 Відповісти
Тільки дебіл візьме до себе у компанію таких, як зєля.

Зєлю геть. Вибори
13.07.2024 00:08 Відповісти
не тупіть. при зєбілоїдах ми в нато не потрапимо, це зрозуміло. Але і прибирання зєбілоїдів ніяк не посприяє, для вступу в НАТяо потрібно виконати абсолютно не повʼязані з персоною зєбіла умови.
13.07.2024 04:50 Відповісти
Як це не не повʼязані з персоною зєбіла умови?!

А хто ж він тоді такий? Ким і чим керує? Воно не президент, не відповідає за все, що відбувається в країні?

З ким тоді пов'язані Ванюшка Бакланов, єрмак, Татаров і багато іншої антиукраїнської нечисті?!

Чи Аристович не був радником у ОПі?
13.07.2024 11:01 Відповісти
13.07.2024 00:12 Відповісти
13.07.2024 00:13 Відповісти
Ну а шо, колгоспна бидлота теж хоче по панські пожити
13.07.2024 00:21 Відповісти
Чому колгоспна ? У містах їх більше. О
13.07.2024 09:05 Відповісти
Це повна жопа з цим Байденом! Демократи то гімном миру
13.07.2024 00:15 Відповісти
Трампоїд? Чи ви не надивилися на нашого клована?
Теж захотілося паржать?

Але це іржання вам вийде боком.

13.07.2024 11:05 Відповісти
З трампом буде не тільки жопа, а і піся!
13.07.2024 14:53 Відповісти
Таких крадунів в НАТО не візьмуть НІКОЛИ, Кулеба!!!
13.07.2024 00:20 Відповісти
Вочевидь в НАТО вступить не поточне правління і кульоба це розуміє.
13.07.2024 04:45 Відповісти
Ми не можемо чекати ще 75 років для вступу в НАТО, - Кулеба Джерело:
А що таке Кулєба, в тебе води відійшли ? 🤣
Роженіцца ти наша.
13.07.2024 00:20 Відповісти
з мафіозною владою до НАТО дороги немає
13.07.2024 00:25 Відповісти
Тільки мені Кулєба нагадує Сіярто?

І теж несе пургу для задоволення свого тупорилого але амбіційного шефа.
13.07.2024 00:25 Відповісти
Ссыкуны ссат что тут поделать. А причину можно всегда найти.
13.07.2024 00:28 Відповісти
Це кульбаба гдавзебу сделал закидон? мол, повальная коррупция - доколе... Ай, да мягко стелет... А слуг урода АТУ, как Ваня, слабо заблеять?
13.07.2024 00:40 Відповісти
13.07.2024 00:46 Відповісти
Пьотр Кульпа у інтервью з Сергієм Гайдаєм сказав прямо: в Україні мафіозне управління.
Реальна влада у сірих кардиналів-завгоспів, та їхніх "смотрящіх" на місцях,
які ні за що не відповідають, але усюди сунуть свої рила.
І цю мафіозну владу підтримують 3 категорії:
1. Колаборанти (зрадники, вороги, кремлівська агентура).
2. Злодії (схематозники, любителі "рвати бюджет").
3. Ідіоти, які не вникають у суть того, що відбувається.
13.07.2024 00:55 Відповісти
Байден почему мы не в Нато!! Сколько это будет продолжаться!!
13.07.2024 01:55 Відповісти
спочатку п1д@pських москалів кінчимо, а вже потім НАТО походу
13.07.2024 04:44 Відповісти
А шо, кеди стопчуться ?
13.07.2024 03:00 Відповісти
13.07.2024 09:07 Відповісти
Вже 2.5 роки, як завдяки таким "кулебам" ми в щось вступили та "стали членом..." - (
13.07.2024 05:07 Відповісти
Заголовок вбиває . Питання на засипку , якщо не будеш чекати 75 років ... тоді ЩО ?
13.07.2024 07:22 Відповісти
Як на мій погляд, то питання вступу України в НАТО може розглядатися, коли при владі будуть проукраїнські і прозахідні політики і партії, наприклад ЄС. З татаровим, єрмаком, бур'яною і Коляном Котлетою в НАТО не беруть. Як собі уявляє Кулеба бути членом НАТО, коли за 5 років свого одноосібного правління Зе, не спромігся випустити свої ркети? Хіба потрібні військам НАТО яйця по 17 грн., і мародерства військового бюджету і грошей виділених на укриття?
13.07.2024 08:58 Відповісти
Настільки корумповані країни до цієї організації не приймають, тому питання варто задавати не НАТО, а ЗЕКО-манді! Ну і хтось там казав про "не ходити в гості, коли не запрошують", а як приспічило, то готовий і лобом двері вибити? 30+ років чухали яйки, а тепер всі мають підхопитись і виконувати всі забаганки...
13.07.2024 09:13 Відповісти
Мародеры.
13.07.2024 09:55 Відповісти
13.07.2024 11:08 Відповісти
Подивіться хто тут головний.
А хто це сидить збоку склавши ручки, як третій зайвий, якому дали там посидіти с краєчку?

Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с командой", - написал Ермак.
13.07.2024 11:12 Відповісти
Кулеба! Ви не знайшли ще ті всі гроші що були розкрадені в МО в 22му на початку війни! Про яке НАТО ви мрієте? Ви ж як щури. Для вас не існує нічого святого окрім грошей . Вас впусти в НАТО ви повигризаєте все з середини і всі прототипи зброї західу будуть в дослідницьких інститутах Московії.
13.07.2024 11:32 Відповісти
Кулеба, ти не чекай, йдіть нахер, дайте місце нормальним людям, які будуть справно будуть виконувати свої обов'язки! МЗС не повинен сидіти на гальорці, а єрмак коло зелі,. То який ти МЗС?
13.07.2024 14:49 Відповісти
 
 