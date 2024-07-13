Деякі ордери Міжнародного кримінального суду можуть бути таємними, - Костін

Українські суди ухвалили 121 вирок у справах щодо воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо вже 121 вирок українських судів щодо воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні", - сказав Костін.

Водночас він зауважив, що Міжнародний кримінальний суд може переслідувати тих, кого не може дістати українське правосуддя.

За його словами, дуже важливо, що ордери МКС на арешт чотирьох високопоставлених російських військових видані за скоєння не тільки воєнних злочинів, а й злочинів проти людяності. "На жаль, наш Кримінальний кодекс не містить такої статті, як злочин проти людяності. Тому в цій ситуації МКС виступає як комплементарна судова інституція, тобто доповнює наші зусилля", - зауважив генпрокурор.

Водночас він підкреслив, що 99% всіх кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів буде розслідувати Україна, справи розглядатимуться в українських судах.

"В окремих випадках ми також будемо передавати певні справи до Міжнародного кримінального суду, якщо, звісно, вони будуть мати можливість їх розслідувати. Тоді, коли ми будемо вважати, що це варто того, щоб конкретні кримінальні провадження розкривалися на міжнародному рівні з урахуванням, наприклад, масштабу тих злодіянь, які вчиняє російський злочинний режим", - зазначив Костін.

Він також зауважив, що інформацію про ордери МКС на арешт не завжди публікують, оскільки вони є таємними.

"В деяких випадках вона (інформація про ордер на арешт - ред.) публікується, а в деяких випадках її можуть не робити публічною. І це може означати, що інша людина з російського злочинного режиму, яка буде думати, що може десь подорожувати, може бути заарештована в будь-якій з країн-учасниць Римського статуту... Може так статися, що деякі ордери будуть непублічними. І це дійсно дуже серйозний сигнал, адже також немає процедури скасування мораторію на арешти", - пояснив генпрокурор.