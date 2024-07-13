УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4768 відвідувачів онлайн
Новини
1 738 11

Деякі ордери Міжнародного кримінального суду можуть бути таємними, - Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін

Українські суди ухвалили 121 вирок у справах щодо воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо вже 121 вирок українських судів щодо воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні", - сказав Костін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракети та безпілотники РФ містять іноземні компоненти з 19 країн, - Костін

Водночас він зауважив, що Міжнародний кримінальний суд може переслідувати тих, кого не може дістати українське правосуддя.

За його словами, дуже важливо, що ордери МКС на арешт чотирьох високопоставлених російських військових видані за скоєння не тільки воєнних злочинів, а й злочинів проти людяності. "На жаль, наш Кримінальний кодекс не містить такої статті, як злочин проти людяності. Тому в цій ситуації МКС виступає як комплементарна судова інституція, тобто доповнює наші зусилля", - зауважив генпрокурор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Костін закликав МКС притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по "Охматдиту"

Водночас він підкреслив, що 99% всіх кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів буде розслідувати Україна, справи розглядатимуться в українських судах.

"В окремих випадках ми також будемо передавати певні справи до Міжнародного кримінального суду, якщо, звісно, вони будуть мати можливість їх розслідувати. Тоді, коли ми будемо вважати, що це варто того, щоб конкретні кримінальні провадження розкривалися на міжнародному рівні з урахуванням, наприклад, масштабу тих злодіянь, які вчиняє російський злочинний режим", - зазначив Костін.

Він також зауважив, що інформацію про ордери МКС на арешт не завжди публікують, оскільки вони є таємними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МКС видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова

"В деяких випадках вона (інформація про ордер на арешт - ред.) публікується, а в деяких випадках її можуть не робити публічною. І це може означати, що інша людина з російського злочинного режиму, яка буде думати, що може десь подорожувати, може бути заарештована в будь-якій з країн-учасниць Римського статуту... Може так статися, що деякі ордери будуть непублічними. І це дійсно дуже серйозний сигнал, адже також немає процедури скасування мораторію на арешти", - пояснив генпрокурор.

Автор: 

Міжнародний кримінальний суд (333) Костін Андрій (267) воєнні злочини (1935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
"На жаль, наш Кримінальний кодекс не містить такої статті, як злочин проти людяності." - На жаль маємо при владі зелену наволоч, зокрема у ВР, яка і приймає закони, доповнює і вносить в них зміни ...
показати весь коментар
13.07.2024 00:25 Відповісти
+1
немає статті ,котру "зеленим зрадникам" в Україні куйло заборонив проголосувати ,як першочергову і невідкладну
показати весь коментар
13.07.2024 00:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"На жаль, наш Кримінальний кодекс не містить такої статті, як злочин проти людяності." - На жаль маємо при владі зелену наволоч, зокрема у ВР, яка і приймає закони, доповнює і вносить в них зміни ...
показати весь коментар
13.07.2024 00:25 Відповісти
немає статті ,котру "зеленим зрадникам" в Україні куйло заборонив проголосувати ,як першочергову і невідкладну
показати весь коментар
13.07.2024 00:29 Відповісти
Этой статьи в Украине не было никогда. Так что Зеленский тут не причем. А принять ее сейчас - это значит получить тысячи исков от своих же граждан.
показати весь коментар
13.07.2024 09:21 Відповісти
Этой статьи в Украине не было никогда. Так что Зеленский тут не причем. - що куримо? 73% не лохів .чи то "мудрого наріду" обрали його собі за "головного барана" .який обіцяв їм "хавчик""водопій" і захист "від хижого рашистського кровожадного медведя" .А тепер він """тут не причем"???Чому "зебуїн" не подав до ВЗРади президентську вимогу ,на першочерговий розгляд цієї статті ???
показати весь коментар
13.07.2024 13:17 Відповісти
В моем первом комментарии написано почему.
показати весь коментар
13.07.2024 13:41 Відповісти
А принять ее сейчас - это значит получить тысячи исков от своих же граждан. " тысячи исков от своих же граждан." Будут звинувачувати і "зезедента" і всю судову систему України в бездіяльності .та невиконанні законів України
показати весь коментар
13.07.2024 13:46 Відповісти
"бісер" в оправдання"зелених ###### Ви ужо метнулі "Бувайте.
показати весь коментар
13.07.2024 15:40 Відповісти
К сожалению, наш Уголовный кодекс не содержит такой статьи, как преступление против человечности Источник:
Но требуем принять нас в ЕС)))
показати весь коментар
13.07.2024 09:19 Відповісти
 
 