У родин українських полонених та зниклих безвісти захисників виманюють персональну інформацію російські "громадські організації", - Коордштаб
Російські "громадські організації" виманюють у родин українських полонених та зниклих безвісти Захисників офіційні документи та чутливу персональну інформацію.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські розвідслужби створили так звані "громадські організації", які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання.
У такий спосіб російські спецслужби отримують важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених: виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо.
У Координаційному штабі закликали родини не передавати невідомим особам та "організаціям" персональні документи та будь-яку інформацію про рідних, які перебувають у російській неволі, або вважаються зниклими безвісти.
