У родин українських полонених та зниклих безвісти захисників виманюють персональну інформацію російські "громадські організації", - Коордштаб

Звільнені з полону воїни

Російські "громадські організації" виманюють у родин українських полонених та зниклих безвісти Захисників офіційні документи та чутливу персональну інформацію.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські розвідслужби створили так звані "громадські організації", які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання.

У такий спосіб російські спецслужби отримують важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених: виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо.

Також читайте: В Україні майже 38 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин

У Координаційному штабі закликали родини не передавати невідомим особам та "організаціям" персональні документи та будь-яку інформацію про рідних, які перебувають у російській неволі, або вважаються зниклими безвісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 100 українських полонених стратили у російських в’язницях, - Офіс генпрокурора

А що, через ''дію'' та різні ''резерви'' ще не всю отримали?
