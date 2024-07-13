У родин українських полонених та зниклих безвісти захисників виманюють персональну інформацію російські "громадські організації", - Коордштаб

Російські "громадські організації" виманюють у родин українських полонених та зниклих безвісти Захисників офіційні документи та чутливу персональну інформацію.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські розвідслужби створили так звані "громадські організації", які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання.



У такий спосіб російські спецслужби отримують важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених: виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо.

У Координаційному штабі закликали родини не передавати невідомим особам та "організаціям" персональні документи та будь-яку інформацію про рідних, які перебувають у російській неволі, або вважаються зниклими безвісти.

