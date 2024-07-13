Електрика має коштувати гривню, а ТЕЦ можна відновити за 2 тижні, - Тимошенко

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко висловила впевненість, що ціна кіловата атомної енергії, яка і йде на потреби укрїнського споживача - 97 копійок. Тому, на її думку, для підвищення вартості електроенергії до 4.32 грн. не було жодних причин.

"Максимальна чесна ціна електроенергії може бути 97 копійок за кіловат! Звідки ці корупціонери нарахували 4 гривні 32 копійки, майже в 4,5 рази більше? Все очевидно. Просто прикриваючись війною, з нас деруть три шкіри, цинічно і жорстоко", - зазначила Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" наголошує на тому, що руйнування теплових електростанцій внаслідок російської агресії не є і не може бути причиною підняття тарифу на електроенергію. А самі теплові електространції, які перебувають у приватних руках, можна відновити впродовж двох тижнів.

"По-перше, люди не споживають для побутових потреб електроенергію з теплових електростанцій, споживають лише атомну електроенергію. По-друге, сьогодні достатньо обладнання для ремонту теплових електростанцій без ваших грошей. Потрібно його тільки переставити з непрацюючих блоків на працюючі. Для цього потрібно не більше двох тижнів. І третє, якщо таки буде потрібно мінімум грошей для ремонту приватних теплових електростанцій, то ці гроші систематично дають або наші західні партнери, або державний бюджет. Підвищення тарифів тут ні до чого", - стверджує Юлія Тимошенко.

Тимошенко вважає, що "несправедливий тариф" потрібно негайно скасувати, а вона сама буде робити для цього все можливе. Команда "Батькіщини" вже ініціювала створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді для перевірки енергетичної сфери України.

За словами Тимошенко, щоб виправити ситуацію, необхідно скасувати підвищення вартості електроенергії, скасувати підвищення вартості транспортування електрики, створити Єдиний центр управління енергетичним комплексом на час війни та відновити справедливу систему енергоринку.

Також однією з основних причин підвищення тарифів Тимошенко вважає перетворення державного "Енергоатома" у акціонерне товариство. Після цього рішення почалося підвищення тарифа в платіжках українців з 1.4 до 2.64 грн., а тепер до 4.32 грн.

"Під час війни і прикриваючись війною в української нації де-факто забрали одне з найцінніших в Європі виробництв електроенергії - державне підприємство "Енергоатом". Саме державне підприємство "Енергоатом" завжди давало Україні більше 50% усього виробництва електроенергії за самими дешевими цінами. Наприклад, ціна на атомну електроенергію в 2019 році складала 57 коп./кВт. "Енергоатом" в української нації забрали законом №2896-IX, який був підписаний Президентом 6 лютого 2023 року. В розпал війни. Кому війна, а кому "Енергоатом". Тепер хитрі покидьки, які отримали управління "Енергоатомом", можуть як завгодно грабувати нас. Ось перша і головна причина, чому підвищується тариф на електроенергію, бо "Енергоатом" більше не народний", - наголосила Юлія Тимошенко.

Вона також нагадала, що раніше прем’єр-міністр заявляв про намір підняти тариф до 7-8 гривень та закликала терміново повернути "Енергоатом" під контроль держави.