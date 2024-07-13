Генштаб ЗСУ: Від початку доби відбулося 109 бойових зіткнень, на дев’яти напрямках тривають бої

Сили оборони продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому суттєвих втрат у живій силі та техніці.

Про це йдеться у оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 16.00 13.07.2024, передає Цензор.НЕТ.

Бойові зіткнення від початку доби

Загалом, від початку доби відбулося 109 бойових зіткнень.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали населені пункти Ходине, Карповичі, Грабовське, Запсілля, Гірськ та Могриця.

Разом із тим, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали вісім авіаударів із використанням 18 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Стариця та Малі Проходи.

Ситуація на Харківщині

Крім того, на Харківському напрямку російські окупанти 13 разів атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого. Наші воїни відбили 10 атак, ще три - продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій неподалік Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Берестового та Стельмахівки. Чотири бої закінчилися, ще сім - тривають. Найбільша концентрація ворожих зусиль спостерігається в районі Берестового.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів наші позиції поблизу Макіївки, Греківки та Тернів. Українські захисники відбили 10 атак, ще п’ять - тривають.

На Сіверському напрямку сили оборони відбили чотири ворожі атаки неподалік Білогорівки та Верхньокам’янського. Ще три боєзіткнення тривають в районах Роздолівки та Спірного.

На Краматорському напрямку загарбники шість разів здійснювали штурмові дії поблизу Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Кліщіївки. Три бої завершилися, ще три - тривають.

На Торецькому напрямку противник атакував сім разів неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка. Шість боїв завершилися без успіху для росіян, ще один бій продовжується.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Новоселівка Перша, Лозуватське, Новоолександрівка та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 17 атак, сім боєзіткнень - ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог дев’ять разів атакував поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Побєди. Сім боїв завершено, два - продовжуються.

Російські окупанти значно активізувався на Времівському напрямку. Тут противник намагався прорвати українську оборону біля Урожайного, Макарова, Костянтинівки та Великої Новосілки. Українські захисники відбили 16 штурмів росіян, ще одна ворожа атака триває в районі Водяного.

Варто зазначити, що на інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - йдеться у зведенні Генштабу.





