Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України, - Bloomberg
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на саміті лідерів держав та урядів країн НАТО у Вашингтоні заявив, що Україні не варто приєднуватись до Альянсу.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Віктор Орбан брав участь у саміті НАТО після того, як оголосив самопроголошену "мирну місію", у рамках якої відвідав Київ, Москву та Пекін без будь-якої координації з членами ЄС і НАТО.
На саміті НАТО Орбан, згідно з досягнутими раніше домовленостями, відмовився долучитися до військової підтримки України. Але він також прямо заявив на зустрічі лідерів, де був присутній український президент, що Україні не варто ставати членом Альянсу.
"Орбан навіть висловив думку на пленарному засіданні із Зеленським, що Україні не варто вступати до НАТО, як нам повідомили. Деякі лідери заперечили, а один з них заявив, що історія Угорщини показує, чому Україна має бути в Альянсі", – пише агентство, переповідаючи про дискусію, що відбувалась за зачиненими дверима.
Гніда мад'ярска!
Україна сама вирішить що варто без підказок підстилок *****!
і на екрані сам при цьому губами плямкавте, що вголос стісняються вимовити більшісь папіків Заходу.
Для недружніх, які навіть це не приховують, потрібно навпаки вводити візовій режим та закручувати гайки, а не надавати більше прав, Інші країни якщо їм щось не вигідно, то вони і не роблять, а ми чому повинні нехтувати власними інтересами?
Тим більше, що досвід розширення прав сусідам у на уже є, кацапам надавали і рівні права і мову, і це привело до того, що вони взагалі вирішили українців викинути з власної домівки