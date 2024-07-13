Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України, - Bloomberg

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на саміті лідерів держав та урядів країн НАТО у Вашингтоні заявив, що Україні не варто приєднуватись до Альянсу.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Віктор Орбан брав участь у саміті НАТО після того, як оголосив самопроголошену "мирну місію", у рамках якої відвідав Київ, Москву та Пекін без будь-якої координації з членами ЄС і НАТО.

На саміті НАТО Орбан, згідно з досягнутими раніше домовленостями, відмовився долучитися до військової підтримки України. Але він також прямо заявив на зустрічі лідерів, де був присутній український президент, що Україні не варто ставати членом Альянсу.

"Орбан навіть висловив думку на пленарному засіданні із Зеленським, що Україні не варто вступати до НАТО, як нам повідомили. Деякі лідери заперечили, а один з них заявив, що історія Угорщини показує, чому Україна має бути в Альянсі", – пише агентство, переповідаючи про дискусію, що відбувалась за зачиненими дверима.