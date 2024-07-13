УКР
Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України, - Bloomberg

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на саміті лідерів держав та урядів країн НАТО у Вашингтоні заявив, що Україні не варто приєднуватись до Альянсу.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Віктор Орбан брав участь у саміті НАТО після того, як оголосив самопроголошену "мирну місію", у рамках якої відвідав Київ, Москву та Пекін без будь-якої координації з членами ЄС і НАТО.

На саміті НАТО Орбан, згідно з досягнутими раніше домовленостями, відмовився долучитися до військової підтримки України. Але він також прямо заявив на зустрічі лідерів, де був присутній український президент, що Україні не варто ставати членом Альянсу.

"Орбан навіть висловив думку на пленарному засіданні із Зеленським, що Україні не варто вступати до НАТО, як нам повідомили. Деякі лідери заперечили, а один з них заявив, що історія Угорщини показує, чому Україна має бути в Альянсі", – пише агентство, переповідаючи про дискусію, що відбувалась за зачиненими дверима.

+17
Мабуть це не віивчало історію. І у першу да другу світову прислонгялися до поразників. Мабуть і 1956 рік його мозок, а звідкіля в нього мозок?, не пам'ятає, як расейські танки у Будапешті перетворили місто на кроваве озеро.

Гніда мад'ярска!
13.07.2024 20:35 Відповісти
+16
13.07.2024 20:31 Відповісти
+10
13.07.2024 20:34 Відповісти
А баба чОрбан проти. Хоча поки дійде до вступу ще не відомо де оце тіло буде.
13.07.2024 20:28 Відповісти
Мабуть це не віивчало історію. І у першу да другу світову прислонгялися до поразників. Мабуть і 1956 рік його мозок, а звідкіля в нього мозок?, не пам'ятає, як расейські танки у Будапешті перетворили місто на кроваве озеро.

Гніда мад'ярска!
13.07.2024 20:35 Відповісти
воно просто озвучило сі-трампліна.
13.07.2024 20:42 Відповісти
А хто чмОрбана питав й навіщо?
Україна сама вирішить що варто без підказок підстилок *****!
13.07.2024 21:17 Відповісти
А краще б "виступіл *****".
13.07.2024 20:30 Відповісти
13.07.2024 20:31 Відповісти
Треба зпровокувати війну сербії і угорщини за воєводину. Запам'ятайте це і працюйте над цим.
13.07.2024 20:31 Відповісти
Так проти прийняття України в НАТО не тільки Угорщина. США, ФРН і інші скоріш за вс ще появляться.
13.07.2024 20:57 Відповісти
Торбан хоч і та ще гнида, але він тіко озвучив і на екрані сам при цьому губами плямкав те, що вголос стісняються вимовити більшісь папіків Заходу.
13.07.2024 20:31 Відповісти
Так не стесняются они тоже. Орбан торбан прекрасно всё понимает. И отлично сидит на двух стульях с ЕС и НАТО и так же с пукиным. Ведь ясно одно---пока война нас не примут никуда. А когда сложится всё---а запросто через 5 -6 лет, торбана и близко не будет в политике. И остальных стеснительных. И именно нам это надо понимать железно. Истинная причина того что мы не в обойме Запада---мы сами. И каким то НАТО станет через 5-6-7 лет, никто не знает.
13.07.2024 21:55 Відповісти
Истинная причина того что мы не в обойме Запада---точно не мы сами. А ссикливі сша
14.07.2024 00:10 Відповісти
да ншол орбанза рась рась и пиз
13.07.2024 20:34 Відповісти
13.07.2024 20:34 Відповісти
Підар гнойний !!!!
13.07.2024 20:37 Відповісти
А ми йому , на це , ще більше кацапського газу , через територію України , прокачаємо ...!
13.07.2024 20:42 Відповісти
А хіба ,хтось сумнівається Що аж бігом Україну приймуть в НАТО ?
13.07.2024 20:50 Відповісти
Так казали ж , що одразу повинні були прийняти - після того , як ми своє стремління навіть в конституції прописали ... хіба ні ?
13.07.2024 22:32 Відповісти
Вітьок впарює Трампу матрьошку,в середині якої сидить китайська пандочка Трамп Орбана дрібненько пошинкує,кубіками,на вінігрет,коли всосе своїм нарцистичним мозочком,що йому підсунули червону,комуністичну ганчірку,якою він планував мити підлогу в Білому домі.
13.07.2024 20:53 Відповісти
Не розуміла логіка розширення прав угорців з недружньої для нас країни.
Для недружніх, які навіть це не приховують, потрібно навпаки вводити візовій режим та закручувати гайки, а не надавати більше прав, Інші країни якщо їм щось не вигідно, то вони і не роблять, а ми чому повинні нехтувати власними інтересами?
Тим більше, що досвід розширення прав сусідам у на уже є, кацапам надавали і рівні права і мову, і це привело до того, що вони взагалі вирішили українців викинути з власної домівки
13.07.2024 20:59 Відповісти
Угорщина є членом ЄС. Ото й вся логіка.
13.07.2024 21:04 Відповісти
Ми повинні акцентувати, що угорщина, для нас недружня та небезпечна,це у збиток нашим інтересам, ми угорцям нічого не винні, отож, нехай сидять вдома та качають права
13.07.2024 21:10 Відповісти
Орбан скоро весь ЄС раком вишикує, що будуть становитись тому, що він член?
13.07.2024 21:14 Відповісти
от оце новина полішинеля...
13.07.2024 21:01 Відповісти
Звичайно , ця потвора буде проти, бо в конфлікті між членами на п'яту статтю не дуже варто надіятись...Оце угорці "вправні" виявились в зовнішній політиці, що тепер мають такі сподівання .
13.07.2024 21:02 Відповісти
Прилетело тело , нажралось украинского сала , и полетело к ***** на Щи -Куи полощи ...Гнида полная , после терки с ****** последовала ракетная Атака Киева ...
13.07.2024 21:03 Відповісти
Ну понятно. Враги Украины *****, Си и Трамп против. А мы же знаем что врагов нужно слушать они же нам хотят добра? Зато как вылизывали Орбану и ништяки для закарпатья предложили, нефть рашистскую качаем в венгрию. Ну что помогло вам? Зато как распиарили ету антизападную коалицию только добавив им популярности как мир несущим.
13.07.2024 21:08 Відповісти
Электроэнергия, что идёт к нам с ЕС сегодня, так 38% из Венгрии, и 24% из Словакии. Что интересно.
14.07.2024 05:38 Відповісти
А вы заметили, что Байден остановил Путина? То, что не дает бить ATACMS по аэродромам РФ, что приводит к потерям от КАБов - заметил. Что отказывался давать кассеты до украинского наступление 2023 - заметил. Отсутствие F-16 заметил. А то, что Путин остановлен - не заметил
13.07.2024 21:09 Відповісти
Шось нове чи що? Навіщо цей мадярський полудурок, коли здохне, будь ласка дайте новини.
13.07.2024 21:17 Відповісти
А по суті то... який сенс про це членство України постійно говорити, якщо це лише пусті балачки без реальних наслідків, які лише дають зайві приводи для руснявої пропаганди і виглядають як зловтішання над україцями (бо навіть закриття неба нам не вдалося домогтися за 2,5 роки війни)?
13.07.2024 21:18 Відповісти
В необхідний час на кожного Орбана знайдеться своя філіжанка кави.
13.07.2024 21:36 Відповісти
краще б осіновий кол
14.07.2024 00:11 Відповісти
ТА ОБНУЛИВ ВСІ СВОЇ ВІЗИТИ " МИРУ " !!! ВДРУГЕ ЗВ'ЯЗАВШИ УГОРЩИНУ З НЕЛЮДДЮ !!!
13.07.2024 21:42 Відповісти
Орбан куйня в порівняні із американським Байденом,фріцом Шольцем і кровожадним куйлом із 3,14дерації(ТРІЙЦЯ ВОРОГІВ УКРАЇНИ.)
13.07.2024 21:50 Відповісти
Якби ж тільки він один? Головне, що старий дідуган не дав добро на вступ. Ба більше, навіть не запросив. Обізвав, зморозив про якійсь міст, та й по всьому. Але! Ми можемо вступити в нато будь якої хвилини
13.07.2024 21:54 Відповісти
Ну припустімо орбана питати ніхто не буде. Інша справа США та Німеччина....
13.07.2024 21:59 Відповісти
Звісно будуть ! Кожна країна- член НАТО має право вето .
13.07.2024 22:34 Відповісти
Має, якщо в момент голосування не буде стояти в черзі до кавомату в холі.
14.07.2024 00:24 Відповісти
Не будь таким наївним
14.07.2024 08:50 Відповісти
 
 