Росіяни перемістили акцент на Торецький напрямок: проводять штурми малими групами, бронетехніку застосовують мало, - ОСУВ "Хортиця"

Більшість штурмів на Торецькому напрямку війська РФ проводять малими групами, бронетехніку застосовує мало.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Останнім часом ворог зменшив акцент штурмових бойових дій на Часів Яр. Він більше перемістився на Торецький напрямок. Більшість штурмів - 19 - була проведена ворогом у Торецькому напрямку", - сказав Волошин.

За його словами, більшість штурмів проводиться малими групами, бронетехніка застосовується мало. Водночас росіяни за добу 12 липня 238 разів обстріляли із різних видів озброєння українські позиції на Торецькому напрямку.

На Краматорському напрямку за минулу добу було відбито 11 штурмів, у тому числі й біля Часового Яру. Зафіксовано 325 обстрілів з різних видів озброєння, переважно росіяни атакували південну частину міста.