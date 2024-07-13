УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4492 відвідувача онлайн
Новини
1 078 3

Росіяни перемістили акцент на Торецький напрямок: проводять штурми малими групами, бронетехніку застосовують мало, - ОСУВ "Хортиця"

Війна

Більшість штурмів на Торецькому напрямку війська РФ проводять малими групами, бронетехніку застосовує мало.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Останнім часом ворог зменшив акцент штурмових бойових дій на Часів Яр. Він більше перемістився на Торецький напрямок. Більшість штурмів - 19 - була проведена ворогом у Торецькому напрямку", - сказав Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають усі шанси відсунути росіян від Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

За його словами, більшість штурмів проводиться малими групами, бронетехніка застосовується мало. Водночас росіяни за добу 12 липня 238 разів обстріляли із різних видів озброєння українські позиції на Торецькому напрямку.

На Краматорському напрямку за минулу добу було відбито 11 штурмів, у тому числі й біля Часового Яру. Зафіксовано 325 обстрілів з різних видів озброєння, переважно росіяни атакували південну частину міста.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (517) Торецьк (552) Волошин Назар (102)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..А что если Безуглой дать шанс выяснить,кто и как сдает территорию Ukrainy мокшанским оккупантам..Вот и выяснит тем самым кто есть кто, может письменное обьяснение из UK найдет,о запрете бить британским оружием по болотам мацковии
показати весь коментар
14.07.2024 00:08 Відповісти
Як раз тут все прозоро - головна мета виборців зеленского у 19 році це - оманськи домовленості зеленского та х...ла - знищити якомого більше войьовничої, мотивованої меньшості - на фронті, у змі, на електроних ресурсах різних українських видань - а вже на прикинці 24 року(як прогнозував американський генерал - від України не залишитсья і місця на карті). Велика крапочка.
показати весь коментар
14.07.2024 10:00 Відповісти
А деж те тіло, шо повинно знати де, куди, коли, скіки, хто...... переміщує якись сили заздалегідь - це Українська Розвідка. Чи після здачі операції Української Розвідки на чолі з генералом Бурою( наберіть у поісковій системі - там він значиться, як шпіон) по вагнерам - при чому шо здав її ПРЕЗЕДЕНТ УКРАЇНИ ЗЕЛЕНСКИЙ. Які окопи, який наступ - йдіть ви на хрін 73% з своїм вибором у 19 році.
показати весь коментар
14.07.2024 09:54 Відповісти
 
 