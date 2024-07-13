Деякі ідеї Трампа є цікавими та творчими, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає деякі ідеї кандидата у президенти США Дональда Трампа "цікавими і творчими", сподіваючись, що той у разі обрання підтримуватиме Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg TV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Сікорського, Польща вже мала контакти із "альтернативною адміністрацією" США. Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда і Трамп обговорили війну в Україні під час двогодинної зустрічі в Trump Tower у Нью-Йорку у квітні.

"Я розмовляю з людьми президента Трампа, і деякі речі, які вони розповідають мені про те, що вони планують зробити, є цікавими та творчими", — сказав глава польського МЗС.

Він наголосив, що деякі з цих речей є "суперечливими", не уточнивши, що мається на увазі.

Сікорський висловив сподівання, що Трамп прагнутиме бути "переможцем", який досягне справедливого миру в Україні, що передбачає забезпечення свободи для неї від російської агресії.