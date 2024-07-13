УКР
Деякі ідеї Трампа є цікавими та творчими, - Сікорський

Дональд Трамп

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає деякі ідеї кандидата у президенти США Дональда Трампа "цікавими і творчими", сподіваючись, що той у разі обрання підтримуватиме Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg TV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Сікорського, Польща вже мала контакти із "альтернативною адміністрацією" США. Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда і Трамп обговорили війну в Україні під час двогодинної зустрічі в Trump Tower у Нью-Йорку у квітні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ілон Маск пожертвував кошти на передвиборчу кампанію Трампа, - Bloomberg

"Я розмовляю з людьми президента Трампа, і деякі речі, які вони розповідають мені про те, що вони планують зробити, є цікавими та творчими", — сказав глава польського МЗС.

Він наголосив, що деякі з цих речей є "суперечливими", не уточнивши, що мається на увазі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща розглядає питання збиття російських ракет над Україною, - глава МЗС Сікорський

Сікорський висловив сподівання, що Трамп прагнутиме бути "переможцем", який досягне справедливого миру в Україні, що передбачає забезпечення свободи для неї від російської агресії.

Сікорський Радослав (323) Трамп Дональд (7192)
+10
Комусь пообіцяли Львів?
показати весь коментар
13.07.2024 22:44 Відповісти
+7
а я вважаю, що у орбана більш цікаві і творчі ідеї.
показати весь коментар
13.07.2024 22:26 Відповісти
+6
Це така гра , хто перший лизне,
показати весь коментар
13.07.2024 22:25 Відповісти
Шта?!
показати весь коментар
13.07.2024 22:22 Відповісти
Так, собі, єлегантно підмахнув Трампу

Курва? Без сумнівів- «великий політик»
показати весь коментар
14.07.2024 00:59 Відповісти
Це така гра , хто перший лизне,
показати весь коментар
13.07.2024 22:25 Відповісти
Але орбаний рот завжди перший.
показати весь коментар
13.07.2024 22:26 Відповісти
By end of day Tue., Nov. 5., 2024 pretty much of all his ideas will be.
показати весь коментар
13.07.2024 22:26 Відповісти
а я вважаю, що у орбана більш цікаві і творчі ідеї.
показати весь коментар
13.07.2024 22:26 Відповісти
...пральна, а гутєриш взагалі має план. всі мають плани.
показати весь коментар
13.07.2024 22:52 Відповісти
у гутєріша найкращі в ООН шишки.
показати весь коментар
13.07.2024 23:05 Відповісти
так, так, так…
Орбан такий креативний. Як Мусоліні.
показати весь коментар
14.07.2024 01:04 Відповісти
То може він нехай мистецтвом займеться, а не лізе в президенти. Творець, блін!
показати весь коментар
13.07.2024 22:29 Відповісти
Він там на пару років молодший від Байдена.Де гарантія,що якась деменція не почнеться одразу після обрання,бо ж буде вечірка з порнозірками,кокс і т.д.)
показати весь коментар
13.07.2024 22:41 Відповісти
Ви помітили? Деякі...щось дуже обережно звучить
показати весь коментар
13.07.2024 22:42 Відповісти
Художник! - він так бачить
показати весь коментар
13.07.2024 22:42 Відповісти
"трамп- це крупський сьогодення! трампівські ідеї - в життя!" )))
показати весь коментар
13.07.2024 22:42 Відповісти
Без стёба.
Трамп - это Горбачев 85-го года.
С идеей перестройки
показати весь коментар
14.07.2024 06:10 Відповісти
ага, тільки п'ятна з-за чубчика нема куди на лисину нататушить ))
показати весь коментар
14.07.2024 08:26 Відповісти
Комусь пообіцяли Львів?
показати весь коментар
13.07.2024 22:44 Відповісти
З цим світом явно щось не те.
показати весь коментар
13.07.2024 22:50 Відповісти
особливо мабуть це ті його ідеї коли він розважався з повією...
показати весь коментар
13.07.2024 22:56 Відповісти
Трамп - какое-то совсем мутное дело. Есть такое правило - против плута нужен плут. В нашем случае можно перефразировать - против обезбашенного нужен обезбашенный. Может он как раз тот самый человек, который запросто сможет отдать приказ о ядерном ударе, вот его и проталкивают для этого непростого действа. В общем пока ничего не понятно.
показати весь коментар
13.07.2024 23:04 Відповісти
Кацап и в прошлый раз надеялся на Трампа. Но надежды не оправдались, санкции не снял, подтвердил, что Крым - Украина, попытался задружить с Писяграем (но то таке, не в коня корм) и вишенкой на торт озведюлил казламордых в Сирии.
На что надеется Путька сегодня, когда выяснилось, что он не геополитик мирового масштаба (каким себя видит Трамп), командующий второй армией мира, а обосравшийся в своих рассчетах преферансист, заправляющий бандой выродков-убийц??
показати весь коментар
13.07.2024 23:48 Відповісти
Вибори ще не почались
https://www.youtube.com/watch?v=SMWDNOeSYmM На Трампа скоєно замах під час передвиборчого мітингу
показати весь коментар
14.07.2024 01:38 Відповісти
Яка країна, таке й *покушеніє*. Лопухи.
показати весь коментар
14.07.2024 10:25 Відповісти
Теперь, после покушения, Трамп гарантированно выиграет выборы.
показати весь коментар
14.07.2024 05:02 Відповісти
Наш вашему в любое время лапти импичмент сплести может. Так что весь срок (президентский) будет ходить как шелковый, пикнуть не сможет
показати весь коментар
14.07.2024 06:14 Відповісти
Відеозапис інциденту опублікував в YouTube https://youtu.be/qLybWj-ojck?si=D3pUUyBb-F_4rR4a C-SPAN . На відео чути звуки пострілів, видно, як Трамп хапається за вухо й ховається під трибуну.
показати весь коментар
14.07.2024 07:32 Відповісти
це один з тих, хто українців які захищають Європу і поляків в тому чіслі, від орди, називає "потопельниками" і блоує шляхи і пункти пропуску на кордонах .....
показати весь коментар
14.07.2024 09:42 Відповісти
 
 