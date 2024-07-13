Президент Чехії Павел розкритикував метафору "міст до НАТО": "Можна легко зруйнувати"
Президент Чехії Петр Павел розкритикував фразу "міст до НАТО", яку широко застосовують під час саміту щодо шляху України до членства в альянсі.
"Я трохи чутливо реагую на це слово "міст", бо ним зловживали у нашому власному досвіді. Мій попередник намагався позиціонувати Чехію як "міст між Заходом і Сходом", але зараз це не працює", - зазначив він під час розмови в Атлантичній Раді в межах свого візиту до Техасу після вашингтонського саміту НАТО, ередає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
За його словами, щодо цього питання тривало багато дискусій, проте все ж було вписано слово "міст".
"Ви знаєте, міст можна легко зруйнувати. З суто технічної та військової точки зору Україна наразі має найдосвідченішу армію в Європі. Це також найбільша армія в Європі. Вони отримали великий досвід за останні два з половиною роки, який можуть використовувати і використовують союзники по НАТО", - додав Павел.
Водночас президент Чехії вважає, якщо Україна буде залишатися у "тіньовій зоні" НАТО, то це лише створить умови для нового конфлікту. Тому для того, щоб стабілізувати ситуацію на східному фланзі, варто наблизити Україну до НАТО й сприяти її інтеграції в альянс, підкреслив політик.
І через 5 секунд підписати капітуляцію !
І ми автоматом посилаємо нахх все кучмівсько-коломойське минуле,
і одержуємо проукраїнське керівництво, яке ще й не краде,
І яке плануватиме розвиток країни на 100-300 років уперед.
тому Угорщина не підходить.
Вони і досі сидять у ВРУ і гадять Україні, разом з єрмаком і татаровим та гетьманцевим!
А стефанішину з КМУ, ще і заставляють, щось там глаголити про НАТО!
З якого дива вони не за росію ?
Цке якби американці після Перл Харбору бралия понців до кервництва країною.
Японці чітко сиділи в концентраційних таборах.