Президент Чехії Павел розкритикував метафору "міст до НАТО": "Можна легко зруйнувати"

Президент Чехії Петр Павел розкритикував фразу "міст до НАТО", яку широко застосовують під час саміту щодо шляху України до членства в альянсі.

"Я трохи чутливо реагую на це слово "міст", бо ним зловживали у нашому власному досвіді. Мій попередник намагався позиціонувати Чехію як "міст між Заходом і Сходом", але зараз це не працює", - зазначив він під час розмови в Атлантичній Раді в межах свого візиту до Техасу після вашингтонського саміту НАТО, ередає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

За його словами, щодо цього питання тривало багато дискусій, проте все ж було вписано слово "міст".

"Ви знаєте, міст можна легко зруйнувати. З суто технічної та військової точки зору Україна наразі має найдосвідченішу армію в Європі. Це також найбільша армія в Європі. Вони отримали великий досвід за останні два з половиною роки, який можуть використовувати і використовують союзники по НАТО", - додав Павел.

Водночас президент Чехії вважає, якщо Україна буде залишатися у "тіньовій зоні" НАТО, то це лише створить умови для нового конфлікту. Тому для того, щоб стабілізувати ситуацію на східному фланзі, варто наблизити Україну до НАТО й сприяти її інтеграції в альянс, підкреслив політик.