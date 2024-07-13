УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4506 відвідувачів онлайн
Новини
4 822 12

Президент Чехії Павел розкритикував метафору "міст до НАТО": "Можна легко зруйнувати"

Президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел розкритикував фразу "міст до НАТО", яку широко застосовують під час саміту щодо шляху України до членства в альянсі.

"Я трохи чутливо реагую на це слово "міст", бо ним зловживали у нашому власному досвіді. Мій попередник намагався позиціонувати Чехію як "міст між Заходом і Сходом", але зараз це не працює", - зазначив він під час розмови в Атлантичній Раді в межах свого візиту до Техасу після вашингтонського саміту НАТО, ередає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

За його словами, щодо цього питання тривало багато дискусій, проте все ж було вписано слово "міст".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Чехії Павел заявив, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, захоплену РФ

"Ви знаєте, міст можна легко зруйнувати. З суто технічної та військової точки зору Україна наразі має найдосвідченішу армію в Європі. Це також найбільша армія в Європі. Вони отримали великий досвід за останні два з половиною роки, який можуть використовувати і використовують союзники по НАТО", - додав Павел.

Водночас президент Чехії вважає, якщо Україна буде залишатися у "тіньовій зоні" НАТО, то це лише створить умови для нового конфлікту. Тому для того, щоб стабілізувати ситуацію на східному фланзі, варто наблизити Україну до НАТО й сприяти її інтеграції в альянс, підкреслив політик.

Автор: 

членство в НАТО (1771) Павел Петр (187)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Тому в Чехії, і немає, отаких осіб на посадах в органах державного управління країною, як з Шмигалем КМУ та Зеленським ОПУ +Стефанчуком з монозбродом у ВРУ …. Біле того, з Парламенту не літали зрадники Чехії, на консультації до прутіна, а в Україні, з 2019 року, це, як на трамваї, мертвечук возив їх з ВРУ, літаками до рашистів!!!
Вони і досі сидять у ВРУ і гадять Україні, разом з єрмаком і татаровим та гетьманцевим!
А стефанішину з КМУ, ще і заставляють, щось там глаголити про НАТО!
показати весь коментар
13.07.2024 23:17 Відповісти
+9
Думаю, нам слід подякувати Петру Павелу за підтримку України.
показати весь коментар
13.07.2024 23:41 Відповісти
+7
Україні просто треба напасти на якусь із країн НАТО. Як це не парадоксально. Теперішній світ такий що це якраз логічно.
показати весь коментар
13.07.2024 23:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та то все слова - ні більше ні менше
показати весь коментар
13.07.2024 23:08 Відповісти
от руйнівник метафор. Ну, хоч алєгорії у тексті хай не чіпає. Красівоє же ж...
показати весь коментар
13.07.2024 23:09 Відповісти
Україні просто треба напасти на якусь із країн НАТО. Як це не парадоксально. Теперішній світ такий що це якраз логічно.
показати весь коментар
13.07.2024 23:11 Відповісти
На Естонію !!!
І через 5 секунд підписати капітуляцію !
І ми автоматом посилаємо нахх все кучмівсько-коломойське минуле,
і одержуємо проукраїнське керівництво, яке ще й не краде,
І яке плануватиме розвиток країни на 100-300 років уперед.
показати весь коментар
14.07.2024 00:35 Відповісти
на угорщину. Гірше не буде
показати весь коментар
14.07.2024 01:04 Відповісти
Країна-переможець встановить тимчасове управління, створить новий уряд, службу безпеки -
тому Угорщина не підходить.
показати весь коментар
14.07.2024 01:23 Відповісти
з якого дива вони будуть переможцем?
показати весь коментар
14.07.2024 01:23 Відповісти
Бо вони в НАТО.
показати весь коментар
14.07.2024 01:41 Відповісти
Тому в Чехії, і немає, отаких осіб на посадах в органах державного управління країною, як з Шмигалем КМУ та Зеленським ОПУ +Стефанчуком з монозбродом у ВРУ …. Біле того, з Парламенту не літали зрадники Чехії, на консультації до прутіна, а в Україні, з 2019 року, це, як на трамваї, мертвечук возив їх з ВРУ, літаками до рашистів!!!
Вони і досі сидять у ВРУ і гадять Україні, разом з єрмаком і татаровим та гетьманцевим!
А стефанішину з КМУ, ще і заставляють, щось там глаголити про НАТО!
показати весь коментар
13.07.2024 23:17 Відповісти
Думаю, нам слід подякувати Петру Павелу за підтримку України.
показати весь коментар
13.07.2024 23:41 Відповісти
..пока будут предатели и воры Ukrainy у корыта,не будет речи о НАТО..И завхоза не привозите..
показати весь коментар
14.07.2024 00:00 Відповісти
Єрмак, Сирський і Подоляк - цаккапо-хабадники, що мають на московії рідню.
З якого дива вони не за росію ?
Цке якби американці після Перл Харбору бралия понців до кервництва країною.
Японці чітко сиділи в концентраційних таборах.
показати весь коментар
14.07.2024 00:29 Відповісти
 
 