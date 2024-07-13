УКР
2 319 8

На Донеччині є населені пункти, які знищені в нуль. Там все стерто під фундамент, - Нацполіція

Руйнування

На Донеччині населені пункти, які розташовані ближче до лінії фронту знищені в нуль. У населеному пункті Мар’їнка немає жодної будівлі чи стіни, там все стерто під фундамент.

Про це в етері Громадського радіо повідомив начальник відділу комунікацій ГУНП у Донецькій області Павло Дяченко, передає Цензор.НЕТ.

"По території Донецької області росіяни гатять по будь-якому місту. Ті населені пункти, які знаходять найближче до лінії фронту, то вони страждають просто майже кожну годину.

КАБи випускають по Торецьку майже щодня. На Донеччині є населені пункти, які знищені в нуль. Населений пункт Мар’їнка, там немає жодної будівлі чи стіни там все стерто під фундамент", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку повномасштабного вторгнення армія РФ зруйнувала чи пошкодила в Україні 210 тисяч будівель, більшість з них - на Донбасі, - New York Times

За його словами, також вчора приблизно о 17:30 були вибухи в Мирнограді на Донеччині. На місце події відразу направили поліцію, парамедиків, ДСНС та інші служби.

Вже не вперше сам Мирноград потерпає від обстрілів окупантів.

"Вже коли приїхали на місце, почали обстежувати територію, картина жахлива. Це звичайна зупинка громадського транспорту, невеличкі павільйони-магазини, де перебували люди і саме на кадрах, які є на відео стояв автобус — це звичайний автобус, який розвозив ввечері зміну після праці. Всі цивільні. На даний час маємо інформацію про 4 загиблих цивільних. Одна людина померла в лікарні і 9 поранених осіб, серед них 1 дитина", – каже начальник відділу комунікацій ГУНП у Донецькій області.

Нацполіція (15506) Донецька область (9652) руйнування (270)
Оце так новина ...Якби не поліція то ми не знали б про фундамент ..
13.07.2024 23:58 Відповісти
13.07.2024 23:58 Відповісти
Говори за себе, а не "ми".

Чи вас там ботів за одним монітором весь Усть-Піздюйск сидить?
14.07.2024 00:04 Відповісти
14.07.2024 00:04 Відповісти
..если внутреполитическая борьба будет продолжаться то мокшанские вояки захватят этот регион...
14.07.2024 00:19 Відповісти
14.07.2024 00:19 Відповісти
Это со времен штурма Попасной давно известно... весной 22го
14.07.2024 01:36 Відповісти
14.07.2024 01:36 Відповісти
рузьге мір - воно таке...
чекали на ковбасу по 2,30..
а воно бац: до аснаванія разрушім..
14.07.2024 02:26 Відповісти
14.07.2024 02:26 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.0629.com.ua/ru/amp/news/3651353/9-let-nazad-mariupolcy-vysli-na-pervyj-mnogotysacnyj-miting-protiv-agressii-putina-kak-eto-bylo-foto 10 лет назад мариупольцы вышли на первый многотысячный митинг против агрессии путина

А воно бац: до аснования разрушим
14.07.2024 06:03 Відповісти
14.07.2024 06:03 Відповісти
Жахливо...
14.07.2024 06:01 Відповісти
14.07.2024 06:01 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....

раSSія це імперія Зла - країна терорист!
14.07.2024 09:14 Відповісти
14.07.2024 09:14 Відповісти
 
 