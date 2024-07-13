На Донеччині є населені пункти, які знищені в нуль. Там все стерто під фундамент, - Нацполіція

На Донеччині населені пункти, які розташовані ближче до лінії фронту знищені в нуль. У населеному пункті Мар’їнка немає жодної будівлі чи стіни, там все стерто під фундамент.

Про це в етері Громадського радіо повідомив начальник відділу комунікацій ГУНП у Донецькій області Павло Дяченко, передає Цензор.НЕТ.

"По території Донецької області росіяни гатять по будь-якому місту. Ті населені пункти, які знаходять найближче до лінії фронту, то вони страждають просто майже кожну годину.

КАБи випускають по Торецьку майже щодня. На Донеччині є населені пункти, які знищені в нуль. Населений пункт Мар’їнка, там немає жодної будівлі чи стіни там все стерто під фундамент", - повідомив він.

За його словами, також вчора приблизно о 17:30 були вибухи в Мирнограді на Донеччині. На місце події відразу направили поліцію, парамедиків, ДСНС та інші служби.

Вже не вперше сам Мирноград потерпає від обстрілів окупантів.

"Вже коли приїхали на місце, почали обстежувати територію, картина жахлива. Це звичайна зупинка громадського транспорту, невеличкі павільйони-магазини, де перебували люди і саме на кадрах, які є на відео стояв автобус — це звичайний автобус, який розвозив ввечері зміну після праці. Всі цивільні. На даний час маємо інформацію про 4 загиблих цивільних. Одна людина померла в лікарні і 9 поранених осіб, серед них 1 дитина", – каже начальник відділу комунікацій ГУНП у Донецькій області.