Доба на Харківщині: обстріли Куп’янська та удар по смт Буди. Є жертви

Минулої доби, 13 липня 2024 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, напередодні увечері в м. Куп'янськ під час обстрілу FPV-дроном пошкоджено багатоквартирний будинок

Також у Куп'янську внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла колишня інкубаторна та пошкоджено 4 приватні будинки. Постраждали дві жінки 72 та 73 років.

Вчора о 15:40 у Харківському районі, в смт Буди, зафіксовано два влучання "Іскандер" в землю поблизу залізничного вокзалу. Пошкоджено 26 житлових будинків, 9 адмінспоруд, 2 авто, будівлю вокзалу, 3 допоміжних споруди та залізничне полотно. Загинули 2 людини: начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій. Постраждали 25 осіб (з них 2 дітей: дівчинка 14 років та 9-річний хлопчик).

"Серед дев'яти госпіталізованих: троє поранених амбулаторно лікуються, троє потребують оперативного втручання, дві людини - у середньому стані. 14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан - середній", - уточнив Синєгубов.

За даними ОВА, у смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу горіла покрівля двоповерхової будівлі.

У Куп'янському районі, в с. Пристін, внаслідок обстрілу горіли вантажне авто та трава на відкритій території.

У смт Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу поранена 39-річна жінка.

Бойові дії на Харківщині

Як інформує Синєгубов, на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку відбулося 18 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки