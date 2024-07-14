Іран прагне миру для народів РФ та України і підтримуватиме ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети, - президент Пезешкіан
Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що він прагне миру для народів РФ та України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй колонці для Tehran Times.
Він зазначив, що Іран "прагне миру для народів РФ та України", і нове керівництво країни готове активно підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети.
Водночас Пезешкіан наголосив, що РФ є цінним стратегічним союзником та сусідом Ірану, і його адміністрація збереже прихильність розширенню та активізації співробітництва з Росією.
"Я продовжуватиму віддавати пріоритет двосторонній та багатосторонній співпраці з РФ, зокрема в рамках таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз", – написав він.
Крім того, президент Ірану заявив, що бажає "конструктивного діалогу" з країнами ЄС, та закликав США "скоригувати свою політику".
За його словами, європейські країни обіцяли спробувати відновити ядерну угоду, пом’якшивши вплив американських санкцій, проте цього не зробили.
"Попри ці помилки, я з нетерпінням чекаю на конструктивний діалог з європейськими країнами, щоб встановити наші відносини на правильний шлях, заснований на принципах взаємоповаги та рівності", - зазначив він.
Також він закликав ЄС "відтермінувати звинувачення" та запропонував економічну, технологічну, енергетичну та іншу співпрацю.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран наростив виробництво ракет після домовленостей із РФ щодо їхнього постачання
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У них свой бог, и хвалу они ему воздают в 5 раз больше. С этим у них порядок.
Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-13/canada-said-to-have-mapped-out-secret-chinese-police-operations?srnd=homepage-europe повідомило Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників серед канадських та європейських посадовців.
Зазначається, що зіткнулася з цією проблемою низка країн, зокрема, Канада, США, Італія, Німеччина та Велика Британія. Двоє співрозмовників агентств розповіли, що Оттава поділиться своїми висновками з G7 найближчими тижнями.
Як сказав один із посадовців, Британія прагне координувати свої дії разом з Канадою та іншими членами G7. Втім, інший співрозмовник зазначив, що узгодження відповіді може бути складним, оскільки багато країн зіткнулися з цією проблемою на рівні правоохоронних органів, а країни блоку мають різні правові системи.
«Іноземне втручання будь-якого роду є абсолютно неприйнятним. Оскільки тривають розслідування щодо іноземного втручання в Канаду, ми не будемо надавати коментарів», - заявив речник міністра громадської безпеки Канади Жан-Себастьян Комо.
Водночас речник посольства Китаю в Оттаві заявив, що «немає закордонних поліційних відділень». За його словами, центри, якими керують місцеві волонтери, а не поліціянти, допомагають громадянам Китаю відновлювати документи та пропонують інші послуги".
Нічого нового! У Західній Європі на початку ХХ ст діяла ціла низка відділень царської "охранки" (політичної поліції) У Парижі воно розташовувалося прямо у будівлі посольства РОсії (Про це згадував військовий атташе Ігнатьєв у своїх мемуарах) Займалися тим самим!
Нам своє робить.
А Шахєди ,то голуби миру ?
https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskomu-napravili-podpis-zakon-korennyh-1625742385.html закон №5506
А от той хто робить подібні узагальнення швидше за все є конченим уйо-бком...
Мерзкие маразматики кпСС тоже кричали "мир во всем мире" и снабжали оружием наркокартели и всех левацких террористов в мире. И всех соседей Израиля, что б его атаковали постоянно ( за "кредиты" и военную "комощь")