Іран прагне миру для народів РФ та України і підтримуватиме ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети, - президент Пезешкіан

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що він прагне миру для народів РФ та України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй колонці для Tehran Times.

Він зазначив, що Іран "прагне миру для народів РФ та України", і нове керівництво країни готове активно підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети.

Водночас Пезешкіан наголосив, що РФ є цінним стратегічним союзником та сусідом Ірану, і його адміністрація збереже прихильність розширенню та активізації співробітництва з Росією.

"Я продовжуватиму віддавати пріоритет двосторонній та багатосторонній співпраці з РФ, зокрема в рамках таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз", – написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкції проти "тіньових банків", причетних до постачання іранських дронів Росії

Крім того, президент Ірану заявив, що бажає "конструктивного діалогу" з країнами ЄС, та закликав США "скоригувати свою політику".

За його словами, європейські країни обіцяли спробувати відновити ядерну угоду, пом’якшивши вплив американських санкцій, проте цього не зробили.

"Попри ці помилки, я з нетерпінням чекаю на конструктивний діалог з європейськими країнами, щоб встановити наші відносини на правильний шлях, заснований на принципах взаємоповаги та рівності", - зазначив він.

Також він закликав ЄС "відтермінувати звинувачення" та запропонував економічну, технологічну, енергетичну та іншу співпрацю.

Дивіться: Іран передав Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5, - Bild. ФОТО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран наростив виробництво ракет після домовленостей із РФ щодо їхнього постачання