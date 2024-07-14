УКР
Іран прагне миру для народів РФ та України і підтримуватиме ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети, - президент Пезешкіан

Президент Ірану Масуд Пезешкіан

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що він прагне миру для народів РФ та України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй колонці для Tehran Times.

Він зазначив, що Іран "прагне миру для народів РФ та України", і нове керівництво країни готове активно підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети.

Водночас Пезешкіан наголосив, що РФ є цінним стратегічним союзником та сусідом Ірану, і його адміністрація збереже прихильність розширенню та активізації співробітництва з Росією.

"Я продовжуватиму віддавати пріоритет двосторонній та багатосторонній співпраці з РФ, зокрема в рамках таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз", – написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкції проти "тіньових банків", причетних до постачання іранських дронів Росії

Крім того, президент Ірану заявив, що бажає "конструктивного діалогу" з країнами ЄС, та закликав США "скоригувати свою політику".

За його словами, європейські країни обіцяли спробувати відновити ядерну угоду, пом’якшивши вплив американських санкцій, проте цього не зробили.

"Попри ці помилки, я з нетерпінням чекаю на конструктивний діалог з європейськими країнами, щоб встановити наші відносини на правильний шлях, заснований на принципах взаємоповаги та рівності", - зазначив він.

Також він закликав ЄС "відтермінувати звинувачення" та запропонував економічну, технологічну, енергетичну та іншу співпрацю.

Дивіться: Іран передав Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5, - Bild. ФОТО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран наростив виробництво ракет після домовленостей із РФ щодо їхнього постачання

Топ коментарі
+28
И несут они нам "мир" на крыльях шахидов...
14.07.2024 11:36 Відповісти
+23
... поставляючи дрони кацапам,чи як?
14.07.2024 11:34 Відповісти
+21
Еще одна тварь вылезла со своим миром. И поетому Иран обстреливает Украину ракетами и шахедами ради мира? Ублюдки циничные. Как только Бог еще терпит ето человечество
14.07.2024 11:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
14.07.2024 11:33 Відповісти
Тому іранський шахеди бьють Україну ?!
14.07.2024 11:43 Відповісти
Сциклива та брехлива позіція Ірану.
14.07.2024 11:44 Відповісти
Він хоче відновити ядерну угоду, пом'якшити вплив американських санкцій
14.07.2024 14:42 Відповісти
14.07.2024 11:34 Відповісти
він може й гарна людина, але аятоли із стражами стільки гною наваляли, що ніц у нього не вийде
14.07.2024 11:34 Відповісти
гарна людіна,профессор...на кшталт той гарной людіни в газі,тєж профессора ,рідіна якого утрімала еврейскіх заручніков
14.07.2024 11:41 Відповісти
геть мозок відсутній? яка нахер "гарна людина"? без схвалення аятол ця "гарна людина" жодним чином не стала б президентом і рота б не відкривала!
14.07.2024 11:52 Відповісти
Не бреши вівце…об
14.07.2024 11:35 Відповісти
14.07.2024 11:36 Відповісти
Еще одна тварь вылезла со своим миром. И поетому Иран обстреливает Украину ракетами и шахедами ради мира? Ублюдки циничные. Как только Бог еще терпит ето человечество
14.07.2024 11:37 Відповісти
можливо терпець вже увірвався.
14.07.2024 12:09 Відповісти
Вы туда не лезьте.
У них свой бог, и хвалу они ему воздают в 5 раз больше. С этим у них порядок.
14.07.2024 12:40 Відповісти
ідіть накуй!
14.07.2024 11:38 Відповісти
І тому мною прийнято рішення,наростити постачання дронів,фашистській федерації...
14.07.2024 11:40 Відповісти
Брехлива свиня.
14.07.2024 11:42 Відповісти
Прагне миру постачаючи шахєди.
14.07.2024 11:43 Відповісти
Звісно ж, щоби скоріше настав "мир", треба краще й міцніше підтримувати агресора зброєю.
14.07.2024 11:44 Відповісти
Мир - это война... (1984)
14.07.2024 11:45 Відповісти
мир - это шахеды (2024)
14.07.2024 11:55 Відповісти
І підкине зброі в рашку - шоб мир став ше мирнішим
14.07.2024 11:48 Відповісти
Україна певний час таки була дуже прихильною до персів, але- але..., очевидно, позиція була недалекоглядною. Не з тими дружили...
14.07.2024 11:48 Відповісти
Отож - цілий авіазавод відгрохали їм і ліцензію на Ан-140 продали... І тепер от така дяка!
14.07.2024 11:57 Відповісти
Козел. Постачає террористичнні дрони агресору і бреше, що підтримує мир...
14.07.2024 11:50 Відповісти
ще такого посередника в наших переговорах з ****** не вистачало... У всяк випадку - стає попереду Орбана.
14.07.2024 11:52 Відповісти
Бракує таких "миротворців" ---Мобуту Сесе Секу...Бокасса Жана..Іді Аміна... з Азії пропоную...Пол Пота і Ієнг Сарі
14.07.2024 12:07 Відповісти
Ще Патріса Лумумбу можна згадати - ціла вулиця на честь цього мудака в Києві була!
14.07.2024 12:15 Відповісти
"Канада заявляє, що Китай за кордоном створив неофіційні поліційні дільниці, які стежать за представниками китайської діаспори та залякують їх

Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-13/canada-said-to-have-mapped-out-secret-chinese-police-operations?srnd=homepage-europe повідомило Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників серед канадських та європейських посадовців.

Зазначається, що зіткнулася з цією проблемою низка країн, зокрема, Канада, США, Італія, Німеччина та Велика Британія. Двоє співрозмовників агентств розповіли, що Оттава поділиться своїми висновками з G7 найближчими тижнями.

Як сказав один із посадовців, Британія прагне координувати свої дії разом з Канадою та іншими членами G7. Втім, інший співрозмовник зазначив, що узгодження відповіді може бути складним, оскільки багато країн зіткнулися з цією проблемою на рівні правоохоронних органів, а країни блоку мають різні правові системи.

«Іноземне втручання будь-якого роду є абсолютно неприйнятним. Оскільки тривають розслідування щодо іноземного втручання в Канаду, ми не будемо надавати коментарів», - заявив речник міністра громадської безпеки Канади Жан-Себастьян Комо.

Водночас речник посольства Китаю в Оттаві заявив, що «немає закордонних поліційних відділень». За його словами, центри, якими керують місцеві волонтери, а не поліціянти, допомагають громадянам Китаю відновлювати документи та пропонують інші послуги".

Нічого нового! У Західній Європі на початку ХХ ст діяла ціла низка відділень царської "охранки" (політичної поліції) У Парижі воно розташовувалося прямо у будівлі посольства РОсії (Про це згадував військовий атташе Ігнатьєв у своїх мемуарах) Займалися тим самим!
14.07.2024 13:01 Відповісти
А що заважає спецслужбам просто прибирати цих "поліцейських" або нацьковувати на них скінхедів?
показати весь коментар
14.07.2024 14:30 Відповісти
Не забувай про різницю в менталітетах І не тільки між європейцями та китайцями А й навіть між нами та європейцями Для нас (які виростали на протязі кількох поколінь у совкових "шорах") подібне ("боротьба з протизаконністю протизаконними методами) - цілком логічне А для людей "західного менталітету це "несприйнятно"! Крім того - китайці у будь-якій людській спільноті завжди створюють "закриті" квартали Це - "спільнота в спільноті" Для них підтримка "одноплемінника" - на першому місці Вони - як євреї в середньовічному місті - тримаються "особняком" І вважають що "стосунки між китайцями - справа китайців"
14.07.2024 15:37 Відповісти
Для початку хай він відшкодує всім все за збитий літак.
14.07.2024 11:57 Відповісти
Нехай продовжує віддавати пріорітет московитському "Титаніку".
Нам своє робить.
14.07.2024 11:59 Відповісти
Чувак не менше цинічний за рашківське і зелене хйло.
14.07.2024 12:01 Відповісти
Та невже ?
А Шахєди ,то голуби миру ?
14.07.2024 12:02 Відповісти
А який ще народ в Україні живе?
14.07.2024 12:06 Відповісти
Кримські татари, караїми та кримчаки.
https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskomu-napravili-podpis-zakon-korennyh-1625742385.html закон №5506
14.07.2024 13:23 Відповісти
Спочатку ми спитаєм,вас чортів, іран,що надавали нам проблеми,а пізніше,світ разом з нами,подумаєм,як будемо їхати далі..
14.07.2024 12:06 Відповісти
А чому Іран не віддав території Іраку щоб був мир, а воювали аж 8 років, коли Саддам Хуссей напав?
14.07.2024 12:20 Відповісти
14.07.2024 12:36 Відповісти
Чого тут дивуватись? То логіка сатаніста: добро - то є зло, свобода-рабство, мир-війна, правда-брехня. Те, що сповідують іранські аятолли - то не іслам, а сатанізм.
14.07.2024 12:45 Відповісти
О,ще один миротворець намалювався. На нужен мир - желательно весь.
14.07.2024 12:45 Відповісти
Залишився ще один "миротворець" з КНДР.
14.07.2024 12:47 Відповісти
Иран полностью опозорил себя "шахедами" и вымазался в говне. Свиньи по сравнению с иранцами - эталон чистоты, красоты и порядочности.
14.07.2024 13:04 Відповісти
Пішов він попід йух
14.07.2024 13:12 Відповісти
Брешуть як дихають...
14.07.2024 13:13 Відповісти
"народи рефе" можуть забратися з України і небезпека для них зразу мине.
А от той хто робить подібні узагальнення швидше за все є конченим уйо-бком...
14.07.2024 13:16 Відповісти
Тлять, спасибо вам таким заботливым!!
Мерзкие маразматики кпСС тоже кричали "мир во всем мире" и снабжали оружием наркокартели и всех левацких террористов в мире. И всех соседей Израиля, что б его атаковали постоянно ( за "кредиты" и военную "комощь")
14.07.2024 13:17 Відповісти
Штоб ваши деятели в полотенцах на головах сдохли в свинячей крови и похоронены в свинячем скотомогильнике
14.07.2024 13:18 Відповісти
Іран - держава п¡д¤рас.
14.07.2024 13:47 Відповісти
Вельми поніжені! Ваші "Шахеди" і досі не дають нам спати... Словоблудство...
14.07.2024 13:47 Відповісти
якщо б тільки спати...
14.07.2024 17:28 Відповісти
Щось я пропустив... У нас досі працює іранське посольство?
14.07.2024 14:02 Відповісти
Іран прагне миру,а Китай готує замах на бліду міль.
14.07.2024 15:51 Відповісти
У персів язик завжди був роздвоєнии,зміїним,а обман у їхньому середовищі -вища доблесть,тому і такі облудні заяви.
14.07.2024 16:12 Відповісти
Ідуть нахій ті чалмоголові "миротворці".
14.07.2024 16:13 Відповісти
Миру для народу рф??? А в них війна???
14.07.2024 16:16 Відповісти
ЧМО
14.07.2024 17:55 Відповісти
До речі Іран як частину вісі зла давно треба було знищити це якби в США і Європи була б мужність і якби вони не були терпілами і слабаками
14.07.2024 21:43 Відповісти
 
 