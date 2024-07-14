Росіяни заборонили в’їзд до 15-кілометрової зони поблизу Дніпра на окупованій території Херсонщини, - Центр нацспротиву

Росіяни заборонили місцевим мешканцям вʼїзд до 15-кілометрової зони берега Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відповідний наказ опублікували від імені Володимира Сальдо, який виконує роль місцевого "губернатора". Наказ набуває "чинності" із 1 серпня у Каховському районі, а з 1 вересня - уздовж усього лівобережжя Херсонщини.

У ЦНС також повідомляють, що згідно з указом, вʼїзд дозволений лише за наявності спецдозволу окупантів. Раніше ворог провів депортацію місцевих мешканців у більшості населених пунктів у визначеній зоні.

