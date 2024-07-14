УКР
Росіяни заборонили в’їзд до 15-кілометрової зони поблизу Дніпра на окупованій території Херсонщини, - Центр нацспротиву

Окупація Херсонщини

Росіяни заборонили місцевим мешканцям вʼїзд до 15-кілометрової зони берега Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відповідний наказ опублікували від імені Володимира Сальдо, який виконує роль місцевого "губернатора". Наказ набуває "чинності" із 1 серпня у Каховському районі, а з 1 вересня - уздовж усього лівобережжя Херсонщини.

У ЦНС також повідомляють, що згідно з указом, вʼїзд дозволений лише за наявності спецдозволу окупантів. Раніше ворог провів депортацію місцевих мешканців у більшості населених пунктів у визначеній зоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни присилають на окуповані території півдня України "ополченців", - Центр нацспротиву

Херсонська область
Гестапо рфії виставило нові вимоги для українців, що їдуть через шереметєво до своїх домівок на окупованих!
"Украинцы, прибывающие в Шереметьево, напишут ЕГЭ по истории, русскому языку и обществознанию - ФМС

Граждане Украины, проходящие фильтрационный контроль в аэропорту Шереметьево, будут обязаны с августа принимать участие в проверке знаний и наличия среднего образований. Об этом сообщается на сайте ФМС.

"Проверка знаний будет включать в себя тесты формата ЕГЭ по истории, русскому языку и обществознания. По результатам тестирования и других элементов проверки прибывших граждан, комиссия сможет сделать заключение о возможности проживания прибывших в Российской Федерации.

Согласно прогнозу, более четверти прибывших украинцев не справятся с заданиями ЕГЭ и не смогут сдать тест с минимальным проходимым порогом", - говорится в сообщении.
показати весь коментар
14.07.2024 13:58 Відповісти
Пропускають прикордонники-ФСБ.
ФМС-це видають паспорти...

ви помилилися в службах
показати весь коментар
14.07.2024 14:35 Відповісти
"Я хренею вашей ботве пушнина.... " У свій час жив у Росії та мав можливість порівнять рівень знань мови літератури історії та географії росіян та українців В середньому рівень знань по цих дисциплінах у кацапів набагато нижчий Так ХТО ж КОГО "екзаменувать" повинен?
показати весь коментар
14.07.2024 16:14 Відповісти
Как же теперь ВСУ туда попадут, запрещено же?
показати весь коментар
14.07.2024 14:00 Відповісти
Екзамени здадуть й все))
показати весь коментар
14.07.2024 14:10 Відповісти
Готуються тварюки будуть усе заміновувати. Сальдо падло смердюче все ніяк не потрапить до Кабздона.
показати весь коментар
14.07.2024 14:21 Відповісти
ой, я вас умаляю.
план миру та оманські стамбульські капітуляції, все давно вирішили.
мир в очкє, нікуди не дівся.
показати весь коментар
14.07.2024 14:36 Відповісти
 
 