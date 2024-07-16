Росія намагається запобігти втечі з країни потенційних призовників: планують закрити кордони восени, - британська розвідка

Уряд Росії впроваджує "систему обміну інформацією" між Міністерством оборони та ФСБ для передачі даних про потенційних призовників. Таким чином намагаються запобігти їхній втечі з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що система має повністю запрацювати до осіннього призову 2024 року. Та має на меті запобігти повторенню ситуації, яка виникла у 2022 році, коли сотні тисяч росіян покинули країну після оголошення часткової мобілізації.

За даними британської розвідки, Росія щорічно проводить два призови на військову службу, щорічно закликаючи понад 250 тисяч осіб для проходження одного року обов'язкової військової служби.

"Сотні тисяч жителів Росії залишили країну після оголошення часткової мобілізації в 2022 році, і вони були непропорційно сконцентровані серед молодих і високоосвічених людей, що вплинуло на ринок праці. Впровадження цієї системи, ймовірно, покликане запобігти повторенню цього в меншому масштабі під час щорічного призовного циклу та у разі подальшої хвилі мобілізації", - зазначають у Міноборони Британії.

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