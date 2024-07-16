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Новини
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Росія намагається запобігти втечі з країни потенційних призовників: планують закрити кордони восени, - британська розвідка

Мобілізовані в РФ

 Уряд Росії впроваджує "систему обміну інформацією" між Міністерством оборони та ФСБ для передачі даних про потенційних призовників. Таким чином намагаються запобігти їхній втечі з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє британська розвідка.

Зазначається, що система має  повністю запрацювати до осіннього призову 2024 року. Та має на меті запобігти повторенню ситуації, яка виникла у 2022 році, коли сотні тисяч росіян покинули країну після оголошення часткової мобілізації.

За даними британської розвідки, Росія щорічно проводить два призови на військову службу, щорічно закликаючи понад 250 тисяч осіб для проходження одного року обов'язкової військової служби.

"Сотні тисяч жителів Росії залишили країну після оголошення часткової мобілізації в 2022 році, і вони були непропорційно сконцентровані серед молодих і високоосвічених людей, що вплинуло на ринок праці. Впровадження цієї системи, ймовірно, покликане запобігти повторенню цього в меншому масштабі під час щорічного призовного циклу та у разі подальшої хвилі мобілізації", - зазначають у Міноборони Британії.

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Автор: 

Велика Британія (5687) росія (66417) зовнішня розвідка (482) мобілізація (3140)


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Топ коментарі
+15
Границы закрыты только в Северной Корее и Украине.
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16.07.2024 13:37 Відповісти
+3
Всмысле? А у них, как у нас, разве границы не закрыты?
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16.07.2024 13:35 Відповісти
+2
***** - на постному маслі
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16.07.2024 13:47 Відповісти
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Всмысле? А у них, как у нас, разве границы не закрыты?
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16.07.2024 13:35 Відповісти
Границы закрыты только в Северной Корее и Украине.
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16.07.2024 13:37 Відповісти
Брехня.
В Україні жінки, діти, та деякі категорії чоловіків кожен день перетинають кордон.
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16.07.2024 14:12 Відповісти
Где то я это уже слышал... Ах да, в совке.
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16.07.2024 14:27 Відповісти
В чому проблема? Перетинають? Перетинають!!!
В ссср тулько для русо-ТУРІСТОВ в сопровожденіі кгбіста можна було недалеко від автобуса поуглять...
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16.07.2024 14:47 Відповісти
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16.07.2024 13:39 Відповісти
Этот спецназовец с Горловки. Наш Ремба такто
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16.07.2024 13:41 Відповісти
В нас теж таких хватає
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16.07.2024 13:47 Відповісти
А У НАС - ТОТАЛЬНЕ БРОНЮВАННЯ, ХВИЛІ ВТІКАЧІВ ЗА НАЛАГОДЖЕНИМИ МОЖНОВЛАДЦЯМИ СХЕМАМИ.
КАТАСТРОФІЧНА УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ВІЙСЬК.

ТАК ПЕРЕМОЖЕМО!
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16.07.2024 13:40 Відповісти
12 років бігати, з 18-30 ?

є сотня способів легально не ходити на строкову службу.
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16.07.2024 13:41 Відповісти
***** - на постному маслі
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16.07.2024 13:47 Відповісти
Як у нас зроблять?
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16.07.2024 13:52 Відповісти
невже нарешті москалі щось скопіюють з нашої зЕенр ?
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16.07.2024 14:00 Відповісти
Ну та , воно до цього і йшло . Мобілізація на болоті невідворотня . Бо бажаючі здихати в Україні добровільно вже закінчуються .
Виплати за підписання контракту на кацапії ростуть не по дням а по годинам ,сума одноразової виплати подекуди досягла 20 тис дол , але вже навіть це не рятує . Русня ниє що охочих все менше і менше .
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16.07.2024 14:00 Відповісти
Зрозуміло . Схоже я неуважно прочитав .
Ну та всеодно - суть сказаного мною про мобілізацію це не відміняє .
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16.07.2024 14:54 Відповісти
шо щас буде тварица в мацкве з конкурсом на вступ до "государственного училища циркового и депутатского искусства"!! )))
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16.07.2024 14:13 Відповісти
Яка бяда для наших ухилянтів під прапорцями кндр.... аргумент "навіть в расіє випускають закардон" скоро можна буде викинути на смітник тухлих відмазок
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16.07.2024 14:25 Відповісти
 
 