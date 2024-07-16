В "Охматдиті" під час ракетного удару росіян перебували діти з Молдови, - віцепрем’єрка країни Герасимов

У київській лікарні "Охматдит" під час обстрілу РФ перебували, зокрема і діти з Молдови.

Про це у соцмережі Facebook розповіла віцепрем’єрка Молдови Крістіна Герасимов, яка 15 липня прибула до Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Під час візиту до української столиці урядовиця відвідала найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит", яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ 8 липня.

Герасимов нагадала, що російська ракета повністю зруйнувала відділення інтенсивної терапії, всього пошкоджено 24 відділення.

"У цей момент у лікарні було понад 600 пацієнтів - діти, які страждають на невиліковні захворювання. У тому числі діти з Молдови, один з них у момент бомбардування знаходився на операційному столі. На щастя, він вижив і досі перебуває під наглядом лікарів", - розповіла віцепрем’єрка Молдови.

Вона назвал обстріл Росією лікарні "Охматдит" "жахливим прикладом цинізму тих, для кого вже немає нічого святого, навіть життя невинних дітей".

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

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