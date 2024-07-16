УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4055 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 106 19

"Шахед", який залетів на територію Білорусі, упав і вибухнув біля Бобруйська, - "Беларускі Гаюн"

«Шахед», який залетів на територію Білорусі, упав і вибухнув біля Бобруйська, - «Беларускі Гаюн»

Російський дрон типу Shahed, який вранці 16 липня залетів на територію Білорусі, вибухнув у Жовтневому районі Гомельської області. Це приблизно за 120 км від кордону з Україною.

Про це пише моніторипнгова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "шахед", який окупанти запустили по території України, близько 8:40 16 липня залетів до Білорусі.

Ворожий безпілотник розбився в Жовтневому районі Гомельської області РБ. За даними "Беларускі Гаюн", "шахед" упав між смт. Паричі та агромістечком Любань Гомельської області. Це за 55 кілометрів від міста Бобруйськ і за 120 кілометрів від кордону з Україною.

Аналітики стверджують, що під час падіння стався вибух дрону-камікадзе. Це свідчить про те, російські дрони, які залітають на територію Білорусі, не є "навчальними" або "розвідувальними" - це ударні БПЛА з боєкомплектом на борту.

Шахеди у Білорусі

Раніше повідомлялось, що один з ворожих "шахедів", якими РФ атакувала Україну 11 липня, годину літав у Білорусі.

Також під час атаки військ РФ на Україну у ніч проти 13 липня один із російських дронів типу Shahed зайшов на територію Білорусі і пролетів понад 350 кілометрів. Для перехоплення дрона Білорусь підіймала вертоліт і винищувач.

У ніч на 16 липня дрон-камікадзе "Shahed" уже втретє за останній час увійшов у повітряний простір Білорусі.

А вранці 16 липня було зафіксовано проліт вже четвертого дрона-камікадзе "Шахед" на території Білорусі.

Читайте також: Один з ворожих "шахедів", якими РФ атакувала Україну 11 липня, годину літав у Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Білорусь (7987) дрони (4997)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Ф Бабруйск, жЫвотнае !
показати весь коментар
16.07.2024 23:18 Відповісти
+8
Жалко що один,вже пора пару десятків щоб #обнуло!
показати весь коментар
16.07.2024 23:36 Відповісти
+8
Ніхто сильно не засмутиться якщо наступний Шахед випадково впаде на Мозирський НПЗ.
показати весь коментар
17.07.2024 00:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ф Бабруйск, жЫвотнае !
показати весь коментар
16.07.2024 23:18 Відповісти
Повторюйте тупі кацапські жарти початку нульових...
показати весь коментар
16.07.2024 23:23 Відповісти
Жалко що один,вже пора пару десятків щоб #обнуло!
показати весь коментар
16.07.2024 23:36 Відповісти
Фбабруйск пышыццо слитна!
показати весь коментар
17.07.2024 08:54 Відповісти
ми щасливі.
показати весь коментар
16.07.2024 23:18 Відповісти
Хреново - а в Бобруиську гахнути - такии камінь з неба
показати весь коментар
16.07.2024 23:20 Відповісти
Нарешті
показати весь коментар
16.07.2024 23:30 Відповісти
Це так ввх демонструє картопляному клубеню що з тим буде за відвід війська від кордону?
показати весь коментар
16.07.2024 23:31 Відповісти
Есьь мнение,что неизвестные фахівці "перешивают"мопеды во время налета...
показати весь коментар
16.07.2024 23:35 Відповісти
Якщо б так можна було,то вони летіли б назад на Кремль
показати весь коментар
16.07.2024 23:39 Відповісти
Його програмував кацап, який перебрав боярки і географію не вчив.
показати весь коментар
16.07.2024 23:38 Відповісти
Просто *импортозамещение* в Єлабузі.
показати весь коментар
17.07.2024 00:16 Відповісти
Ніхто сильно не засмутиться якщо наступний Шахед випадково впаде на Мозирський НПЗ.
показати весь коментар
17.07.2024 00:40 Відповісти
********* огромный привет 😁
показати весь коментар
17.07.2024 05:07 Відповісти
Теперь надо собрать с трофейных запчастей шахед и отправить бульбашам на их НПЗ.
показати весь коментар
17.07.2024 06:25 Відповісти
Хтось намагається зробити із бульбостана жертву?
показати весь коментар
17.07.2024 07:11 Відповісти
Гойдаааа!
показати весь коментар
17.07.2024 07:37 Відповісти
"бей своих, чтобы другие боялись"
показати весь коментар
17.07.2024 08:02 Відповісти
але лукашенко скаже, що це був українська бабаяга.
показати весь коментар
17.07.2024 09:06 Відповісти
 
 