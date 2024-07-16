«Шахед», який залетів на територію Білорусі, упав і вибухнув біля Бобруйська, - «Беларускі Гаюн»

Російський дрон типу Shahed, який вранці 16 липня залетів на територію Білорусі, вибухнув у Жовтневому районі Гомельської області. Це приблизно за 120 км від кордону з Україною.

Про це пише моніторипнгова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "шахед", який окупанти запустили по території України, близько 8:40 16 липня залетів до Білорусі.

Ворожий безпілотник розбився в Жовтневому районі Гомельської області РБ. За даними "Беларускі Гаюн", "шахед" упав між смт. Паричі та агромістечком Любань Гомельської області. Це за 55 кілометрів від міста Бобруйськ і за 120 кілометрів від кордону з Україною.

Аналітики стверджують, що під час падіння стався вибух дрону-камікадзе. Це свідчить про те, російські дрони, які залітають на територію Білорусі, не є "навчальними" або "розвідувальними" - це ударні БПЛА з боєкомплектом на борту.

Шахеди у Білорусі

Раніше повідомлялось, що один з ворожих "шахедів", якими РФ атакувала Україну 11 липня, годину літав у Білорусі.

Також під час атаки військ РФ на Україну у ніч проти 13 липня один із російських дронів типу Shahed зайшов на територію Білорусі і пролетів понад 350 кілометрів. Для перехоплення дрона Білорусь підіймала вертоліт і винищувач.

У ніч на 16 липня дрон-камікадзе "Shahed" уже втретє за останній час увійшов у повітряний простір Білорусі.

А вранці 16 липня було зафіксовано проліт вже четвертого дрона-камікадзе "Шахед" на території Білорусі.

Читайте також: Один з ворожих "шахедів", якими РФ атакувала Україну 11 липня, годину літав у Білорусі, - "Беларускі Гаюн"