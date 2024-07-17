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Трамп про Путіна: Ми добре ладнали. Сказав би йому ніколи не лізти в Україну

Дональд Трамп та Володимир Путін

Нинішній кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що за його каденції російський диктатор Володимир Путін не розпочав би повномасштабного вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Він зазначив, що за часів його президентства "нам ніколи не загрожувала війна".

"Ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки…Він би ніколи не поліз в Україну. Я казав: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну", - сказав 45-й президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про скасування обмежень проти РФ для припинення війни в Україні: "Я не люблю санкції"

На думку Трампа, поточна безпекова ситуація у світі "може закінчитися Третьою світовою війною".

"У мене не було війни…Жодної війни, окрім ІДІЛ. Я покінчив з ними за дуже короткий проміжок часу. Мені казали, що на це піде п'ять років, а мені знадобилося майже небагато часу, ми їх вибили…Росія не захоплювала жодної території", - додав експрезидент США.

Автор: 

путін володимир (24219) Трамп Дональд (6303)


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Топ коментарі
+16
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17.07.2024 11:34 Відповісти
+13
tupaja rižaja šļuha...vin daže ņepredstavļaje kak on opustil Ameriku svoimi tupimi vihodkami
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17.07.2024 11:33 Відповісти
+12
Вот же мразь! При трампоне московия безнаказанно бомбила Сирию. **** сказало, что это тренировка (интересно, для чего?). При трампоне детей химоружием травили. При трампоне московия и Ассад уничтожили оппозицию, которая контролировала часть Дамаска. При трампоне московия активно перевооружалась, получая сверхприбыль.
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17.07.2024 11:39 Відповісти
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А що заважало з 2017 по 2021 сказати пукіну - геть з Криму ???
Напищенне брехло....
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17.07.2024 12:27 Відповісти
А ти не розумієш різницю між геть і не лізь? Одна справа не пустити, і зовсім інша - вигнати
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17.07.2024 12:51 Відповісти
Тобто, кацапів він вже не прожине з України!?
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17.07.2024 12:58 Відповісти
Він обіцяв завалити Україну зброєю - тобто українці самі видавлять кацапів
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17.07.2024 13:01 Відповісти
завалити зброєю за умови, якщо путін не виконає його вимоги. Які саме? ніхто не знає
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17.07.2024 18:00 Відповісти
Когда он обещал завалить оружием Украину? Не было такого. Он обещал "быстро закончить войну". А это значит - отдать оккупированные территории роzzии. Капитуляция короче говоря.
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17.07.2024 18:08 Відповісти
Читай оригінал доповіді радників Трампа:

https://americafirstpolicy.com/issues/america-first-russia-ukraine America First, Russia, & Ukraine | Issues (americafirstpolicy.com)

"Дозволивши Україні вести переговори з позиції сили, а також повідомивши Росії про наслідки, якщо вона не виконає умови майбутніх мирних переговорів, Сполучені Штати могли б досягти шляхом переговорів кінцевого результату на умовах, що відповідають американським та українським інтересам. Частиною цього узгодженого кінцевого результату мають бути положення, в яких ми встановлюємо довгострокову архітектуру безпеки для оборони України, зосереджену на двосторонньому захисті безпеки. Включення цього положення до мирної угоди між Росією і Україною відкриває шлях до довгострокового миру в регіоні і є засобом запобігання майбутнім воєнним діям між двома країнами."
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17.07.2024 20:18 Відповісти
А осудить хотя бы за вторжение рaшкy он может? А не говорить, что Крым - российский и так далее.
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17.07.2024 18:06 Відповісти
Когда станет президентом, тогда чтото скажет

Когда был - https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%83%D1%88-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B/a-37569800 Позиция Трампа по Крыму - холодный душ для Москвы

Правда за 4 года при другом президенте все изменилось: началась война, забрали опять територии.
Непонятно, как это разруливать, даже если станет президентом

Один из вариантов, вернуться к политике снижения цен на нефть и газ, паралельно поставляя оружие
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18.07.2024 12:31 Відповісти
"Радий був зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії."

Борис Джонсонюк

https://www.instagram.com/p/C9fo-LAMi54/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading Boris Johnson | Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no ***** that he… | Instagram
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17.07.2024 12:49 Відповісти
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17.07.2024 12:53 Відповісти
Спам
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17.07.2024 13:03 Відповісти
Йому самому треба допомога психіатра, а він із себе психіатра корчить.
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17.07.2024 12:56 Відповісти
А хто заважає Трампу сказать Путіну зараз: "Виводь війська з України і припиняй війну!" ??? І він отримає підняття його рейтингу у всьому світі! Але він цього не скаже! Бо "забазар відповідать треба!" ТОму що після того як він прийде до влади - саме цього від нього і вимагатимуть - назад дороги вже не буде! І "пропетлять між крапельками" не вийде!
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17.07.2024 13:10 Відповісти
А Байдену хто заважає, так підняти рейтинг?

Хто заважає Байдену сказати "перемога України"?
Навіть закон прийняти, і то виконувати не має бажання

Якась дивна зараз влада в США, законодавці приймають закони, президент підписує, а потім відмовляється виконувати підписані закони
- закон лендліз - не виконано
- закон розробити план перемоги України - не виконано
- закон про 61млрд для України. Час спливає, залишилось 2.5 місяці, надано 1.2млрд
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17.07.2024 14:12 Відповісти
...уй!!!
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17.07.2024 14:22 Відповісти
оце так "військови юрист" оцінює факти...
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17.07.2024 14:33 Відповісти
"Полемізувать з "божевільним" (дурнем або провокатором) - все одно що лайно "буцать"... Задоволення ніякого - а черевики мить прийдеться..."
Я не бажаю мить своє взуття...
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17.07.2024 14:37 Відповісти
Як доходить до оцінки фактів, так відразу всі зливаються...
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17.07.2024 14:54 Відповісти
люди, з якими ви полемізуєте, не роблять власної оцінки фактів, вони споживають "чиєсь"

їм навіть і факти не потрібні - достатньо емоцій

Трамп, конєшно, нерви всім потріпав, вміє відморожуватися, і його плани залишаються таємницею,
але казати що "диктатура почнеться при Трампі", в той час як уже в кожній корпорації та кожній школі проходять лекції з лгбт-шного равєнства, а це ж отримали вказівки з "горкому партії" - це зовсім не знати того що відбувається в США

Я досі невпевнений в планах Трампа стосовно України, але я впевнений що для США він ліпше ніж байден . . . Отакий от розклад . . .
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17.07.2024 16:00 Відповісти
Згоден

Я ніколи не казав, що Трамп буде краще

Просто по фактам виходить, що Байден каже одне, отримує кошти, повноваження - а потім не виконує обіцяне.
По Трампу все навпаки, повноважень нема, тільки придирки до "слів", багато з яких, то не вірно переклали, то журналіст дописав, то хтось пересказав пересказане і т.п.

А як треба перевірити факти, то ніхто не може надати посилання на оригінали - тільки на перескази, і т.п.
Просиш допомогти найти ці факти - переходять на образи, та "сам шукай"

Я думав, що "юрист" повинен критично оцінювати факти, проте оцінка юриста " ...уй!!!"
От таку допомогу, такий "юрист" - комусь може зараз надає...
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17.07.2024 16:49 Відповісти
тому що трамп кожен раз каже щось разне і уходить від прямих питань. Зе просив його ознайомити з планом закінчення війни за 24 год. Де цей план?? Немає жодного сумніву, що його немає. Пусте базікання.
Гарантований план закінчення війни- це підписання того, що хоче путін. Це такий план трампа? тоді Боже збав.
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17.07.2024 18:03 Відповісти
А чого Зе просить це у звичайного громадянина Трампа?
Якщо він стане президентом, отримає більше інформації, ресурсів - то план може бути скорегований за результатами.
Тоді можна ділитись з іншими.

Чому Зе не питає Байдена, котрий повинен виконати закон, одна з секцій закона в допомозі на 61млрд, вимагає розробити багаторічний план підтримки у перемозі України.
Закон не виконується, навіть ніхто не питає - чому не виконується
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17.07.2024 18:32 Відповісти
трамп не звичайний громадянин, а кандидат в президенти сша, який заявляє, що знає як закінчити війну за 24 год, при тому, при тому що Україна поняття не має, що він має на увазі. В своїй передвиборчій гонці було б чесно розкрити, як він це збирається робити. Принаймі країні, про яку він говорить. А то виглядає гнилувато.

І звідки ви знаєте що питає зе? він вам докладує?
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17.07.2024 20:05 Відповісти
Так ось "Зе просив його ознайомити з планом закінчення війни за 24 год. Де цей план?? "

Чи Зе такого не казав?
Тоді це сказав тільки Gen, від імені Зе

Якщо про закон, котрий не виконується
то чого про Трампа треба питати публічно через пресу, а про виконання закону таємно?
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17.07.2024 21:25 Відповісти
Юрист тут не оцінював слова та дії Байдена Юрист оцінював слова "коментатора"
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17.07.2024 21:30 Відповісти
якщо трамп сдать Україну путіну, то це краще для США?
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17.07.2024 18:06 Відповісти
на жаль, Україна на США ніяк не впливає в матеріально-економічному контексті

от якби Chevron видобував газ в Чорному морі, в економічній зоні України, або Маск не зміг запускати SpaceX без допомоги Південмашу - тоді були б зовсім інші розмови

Американці воювали за ціннощі в Кореї та В'єтнамі, розчарувалися, і вирішили не повторювати

В Іраці та Лівії воювали з економічних причин

В Афганістані воювали з причин помститися за 9-1-1

Я все це можу раціоналізувати, але великого ентузіазму такі висновки не викликають . . .
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18.07.2024 03:52 Відповісти
імідж сша тоді навіки буде втрачено, як світового лідера. Це країна, обіцянкам якої можна підтертися як туалетним папером.
І закон карми ніхто не відміняв. Якщо ви роззброїли під обіцянки, а потім нічого не зробили - це гнилувато. І вам воно прилетить. З якого боку -не знаю. Може сі ошаліє від щастя, і полізе на тайвань, і вам там доведеться воювати. А може іран нарешті пульне ядерною бомбою на ізраіль, і вам знову доведеться там гинути. Мож путін виріше пошатати "кожен дюйм нато", і ви знову будете воювати.
Ніяких довгострокових бенефітів від сдачі України ви не отримаєте, це тільки сліпому неясно.
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18.07.2024 18:18 Відповісти
Не "зливаються" а просто не мають бажання з тобою полемізувать! Мені колись один американець пояснив "на пальцях" що у подібному випадку він діє як на полюванні: при зустрічі зі скунсом він не проганяє того зі стежки Він його спокійно обходить і йде далі!
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17.07.2024 21:57 Відповісти
Та вгамуйся нарешті!
Чи так нестерпно закортіло на цвинтар акаунтів, нешановна Вєдано?
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18.07.2024 22:48 Відповісти
він ніхто зараз. Дивне питання
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17.07.2024 18:01 Відповісти
Це ти про кого?
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17.07.2024 21:45 Відповісти
про трампа і хто задає дурні питання
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17.07.2024 23:38 Відповісти
А хто дає дурні пояснення? Якщо Трамп зараз "ніхто" - то чого він лізе з "настановами" - ЩО, ХТО і ЯК повинен робить те чи інше?
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18.07.2024 03:24 Відповісти
для ще більш дурних. Трамп зараз не ніхто, а кандидат в президенти сша. Того і лізе з настановами.
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18.07.2024 18:13 Відповісти
Сміяться у якому місці?
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19.07.2024 04:41 Відповісти
увідєл мір в глазах *****?
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17.07.2024 13:20 Відповісти
Нельзя переть против природы, тёщи, и странных украинцев
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17.07.2024 13:21 Відповісти
из фильма «Ограбление по-итальянски»
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17.07.2024 13:22 Відповісти
https://youtu.be/X-I7DMSz9Hs Видео
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17.07.2024 13:23 Відповісти
кого-то это мне напоминает..., а...о...ЗЕЛЮ
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17.07.2024 13:44 Відповісти
ви бубу бачите кожного вечора?
від його хрипасиків щось змінюється?
те саме вухо і отут...
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17.07.2024 13:45 Відповісти
нарешті і в США з'явиться свій казкар.
Відоси будуть *******.
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17.07.2024 13:46 Відповісти
Кому оно впаривает что при нем небыло войны. Или оносчитает за идиотов всех и думает что все забыли что творило ***** в Украине и Сирии при его правлении. И какие ***** в Европе революции разжигало. А то что Трам и ***** друг так ето мы так же помним. Трамп предупреждал ***** о каждом шаге НАТО и за 4 часа перед каждым обстрелом. И все дорогие Тамагавки НАТО летели по пустым ангарам. В нормальной стране ето считалось бы изменой но в США ето уже в порядке вещей видимо
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17.07.2024 13:49 Відповісти
отак ідіотів і роблять.
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17.07.2024 14:09 Відповісти
Сейчас сколько Тамагавок НАТО прилетело по россии?
Даже сбивать над територрией НАТО боятся

И прямым текстом предупредили россию, что Украину в НАТО не ждут, скрыв это под замысловатой фразой, которую обсуждали 2 месяца - как бы отказать, но чтобы это выглядело не так явно.
75й саммит НАТО - юбилей
И какой результат?
Даже оружия не дали в необходимых колличествах, хотя в США президент получил 61млрд от Конгресса.
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17.07.2024 14:17 Відповісти
Кандидат у віцепрезиденти від Трампа каже, що гроші є, але зброї немає у необхідній кількості.
В путіна є, а в США немає... Не виробляють на даний час.
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17.07.2024 23:41 Відповісти
Всі кажуть, що це не правда

Готувались до війни з срср, значить була зброя.
Зараз знищують, безкоштовно передають Греції, продають іншим країнам
А передати за виділені гроші - то вже чомусь немає.

Я не повірю, що США з щорічним оборонним бюджетом в 800+млн, здатно за 2.5 роки поставити:
1 патріот, та ще 1 пообіцяти 2 рази
31 танк
0 літаків,
270 гармат,
21 хаймарс
490 бмп

якось не густо...
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17.07.2024 23:53 Відповісти
Коли ви "ладнали", ***** вже було по вуха в Україні, притрушений...
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17.07.2024 13:57 Відповісти
мля, точняк. Мабуть в 16-20х не вистачило часу сказати?
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17.07.2024 14:01 Відповісти
Ukraine must pray hard so that this clown doesn't get into the White House. Otherwise, everyone knows about the grave consequences, which will follow immediately. Pray Ukraine, and pray hard!
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17.07.2024 14:23 Відповісти
З двох лих краще обрати менше лихо. Що в США, що в Україні...
Нехай вже краще буде непослідовний та нерішучий Байден (який точно знає, що в разі поразки України Америці доведеться надсилати війська в Європу в гаряче військове пекло, аби захистити союзників по НАТО від споконвічного терориста-колонізатора навколішних територій); ніж трамп, який разом зі своєю шоблою (останній, венс, наприклад) згодні здати Україну касапам і *****
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17.07.2024 14:52 Відповісти
Нова методичка "З двох лих краще обрати менше лихо. "
читайте уважно методичку, щоб не переплутати, хто з двох "лих" більше, а хто менше

а то вже переплутали, вслід за росією переклад "Україна зараз програє", на "Україна програє"
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17.07.2024 15:43 Відповісти
пішов ти *****, *******-трампівський бот!
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17.07.2024 19:42 Відповісти
Це при Порошенко він не поліз би в Україну!
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17.07.2024 21:48 Відповісти
Трамп про Путіна: Ми добре ладнали. Сказав би йому ніколи не лізти в Україну Джерело:

А міг би суворо заявити на весь світ, як Байден перед вторгненням, що армія США в жодному разі не буде воювати з армією РФ в Україні. Але США буде захищати кожен дюйм території країн НАТО...
Байдена почули вдячні керівники країн НАТО.
Вони зі свого боку суворо попередили агресора, що війська країн НАТО ні в якому разі не будуть воювати з армією путіна на території України...
Ніхто з них не сказав кремлівському гопнику : "Ніколи не лізь в Україну!"
Після таких чітких запевнень Байдена та очільників країн НАТО про військове невтручання путін сміливо розпочав вторгнення, маючи впевненість, що покінчить з Україною за пару тижнів...
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17.07.2024 23:35 Відповісти
Саме так
можна додати

- дозволив добудувати сп2 - щоб отримувати гроші
- вивів військові кораблі з Чорного моря, та портів України
Припинив польоти стратегічної авіації США над Україною
- закрив видобуток в США, щоб зросли світові ціни на нафту та газ (зараз мінімум +50%, іноді +100%)
- заява про "незначне вторгнення"
- заява про "3 дні"
- пропозиція керівництву "тікати"
- закриття посольства та переїзд до Польші
- обмежена поставка зброї, для партизанських дій
- не прийняття лендлізу від республіканців. Закон про лендліз був внесений 19 січня 2022 року в Сенат. Прийнятий на початку квітня, а підписаний та потім не виконаний тільки через місяць 9 травня 2022.

В якийсь момент росія вирішила, що кращої нагоди може більше не бути
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18.07.2024 12:44 Відповісти
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