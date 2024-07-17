Трамп про Путіна: Ми добре ладнали. Сказав би йому ніколи не лізти в Україну
Нинішній кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що за його каденції російський диктатор Володимир Путін не розпочав би повномасштабного вторгнення в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв’ю Bloomberg.
Він зазначив, що за часів його президентства "нам ніколи не загрожувала війна".
"Ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки…Він би ніколи не поліз в Україну. Я казав: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну", - сказав 45-й президент США.
На думку Трампа, поточна безпекова ситуація у світі "може закінчитися Третьою світовою війною".
"У мене не було війни…Жодної війни, окрім ІДІЛ. Я покінчив з ними за дуже короткий проміжок часу. Мені казали, що на це піде п'ять років, а мені знадобилося майже небагато часу, ми їх вибили…Росія не захоплювала жодної території", - додав експрезидент США.
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Напищенне брехло....
https://americafirstpolicy.com/issues/america-first-russia-ukraine America First, Russia, & Ukraine | Issues (americafirstpolicy.com)
"Дозволивши Україні вести переговори з позиції сили, а також повідомивши Росії про наслідки, якщо вона не виконає умови майбутніх мирних переговорів, Сполучені Штати могли б досягти шляхом переговорів кінцевого результату на умовах, що відповідають американським та українським інтересам. Частиною цього узгодженого кінцевого результату мають бути положення, в яких ми встановлюємо довгострокову архітектуру безпеки для оборони України, зосереджену на двосторонньому захисті безпеки. Включення цього положення до мирної угоди між Росією і Україною відкриває шлях до довгострокового миру в регіоні і є засобом запобігання майбутнім воєнним діям між двома країнами."
Когда был - https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%83%D1%88-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B/a-37569800 Позиция Трампа по Крыму - холодный душ для Москвы
Правда за 4 года при другом президенте все изменилось: началась война, забрали опять територии.
Непонятно, как это разруливать, даже если станет президентом
Один из вариантов, вернуться к политике снижения цен на нефть и газ, паралельно поставляя оружие
Борис Джонсонюк
https://www.instagram.com/p/C9fo-LAMi54/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading Boris Johnson | Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no ***** that he… | Instagram
Хто заважає Байдену сказати "перемога України"?
Навіть закон прийняти, і то виконувати не має бажання
Якась дивна зараз влада в США, законодавці приймають закони, президент підписує, а потім відмовляється виконувати підписані закони
- закон лендліз - не виконано
- закон розробити план перемоги України - не виконано
- закон про 61млрд для України. Час спливає, залишилось 2.5 місяці, надано 1.2млрд
Я не бажаю мить своє взуття...
їм навіть і факти не потрібні - достатньо емоцій
Трамп, конєшно, нерви всім потріпав, вміє відморожуватися, і його плани залишаються таємницею,
але казати що "диктатура почнеться при Трампі", в той час як уже в кожній корпорації та кожній школі проходять лекції з лгбт-шного равєнства, а це ж отримали вказівки з "горкому партії" - це зовсім не знати того що відбувається в США
Я досі невпевнений в планах Трампа стосовно України, але я впевнений що для США він ліпше ніж байден . . . Отакий от розклад . . .
Я ніколи не казав, що Трамп буде краще
Просто по фактам виходить, що Байден каже одне, отримує кошти, повноваження - а потім не виконує обіцяне.
По Трампу все навпаки, повноважень нема, тільки придирки до "слів", багато з яких, то не вірно переклали, то журналіст дописав, то хтось пересказав пересказане і т.п.
А як треба перевірити факти, то ніхто не може надати посилання на оригінали - тільки на перескази, і т.п.
Просиш допомогти найти ці факти - переходять на образи, та "сам шукай"
Я думав, що "юрист" повинен критично оцінювати факти, проте оцінка юриста " ...уй!!!"
От таку допомогу, такий "юрист" - комусь може зараз надає...
Гарантований план закінчення війни- це підписання того, що хоче путін. Це такий план трампа? тоді Боже збав.
Якщо він стане президентом, отримає більше інформації, ресурсів - то план може бути скорегований за результатами.
Тоді можна ділитись з іншими.
Чому Зе не питає Байдена, котрий повинен виконати закон, одна з секцій закона в допомозі на 61млрд, вимагає розробити багаторічний план підтримки у перемозі України.
Закон не виконується, навіть ніхто не питає - чому не виконується
І звідки ви знаєте що питає зе? він вам докладує?
Чи Зе такого не казав?
Тоді це сказав тільки Gen, від імені Зе
Якщо про закон, котрий не виконується
то чого про Трампа треба питати публічно через пресу, а про виконання закону таємно?
от якби Chevron видобував газ в Чорному морі, в економічній зоні України, або Маск не зміг запускати SpaceX без допомоги Південмашу - тоді були б зовсім інші розмови
Американці воювали за ціннощі в Кореї та В'єтнамі, розчарувалися, і вирішили не повторювати
В Іраці та Лівії воювали з економічних причин
В Афганістані воювали з причин помститися за 9-1-1
Я все це можу раціоналізувати, але великого ентузіазму такі висновки не викликають . . .
І закон карми ніхто не відміняв. Якщо ви роззброїли під обіцянки, а потім нічого не зробили - це гнилувато. І вам воно прилетить. З якого боку -не знаю. Може сі ошаліє від щастя, і полізе на тайвань, і вам там доведеться воювати. А може іран нарешті пульне ядерною бомбою на ізраіль, і вам знову доведеться там гинути. Мож путін виріше пошатати "кожен дюйм нато", і ви знову будете воювати.
Ніяких довгострокових бенефітів від сдачі України ви не отримаєте, це тільки сліпому неясно.
Чи так нестерпно закортіло на цвинтар акаунтів, нешановна Вєдано?
від його хрипасиків щось змінюється?
те саме вухо і отут...
Відоси будуть *******.
Даже сбивать над територрией НАТО боятся
И прямым текстом предупредили россию, что Украину в НАТО не ждут, скрыв это под замысловатой фразой, которую обсуждали 2 месяца - как бы отказать, но чтобы это выглядело не так явно.
75й саммит НАТО - юбилей
И какой результат?
Даже оружия не дали в необходимых колличествах, хотя в США президент получил 61млрд от Конгресса.
В путіна є, а в США немає... Не виробляють на даний час.
Готувались до війни з срср, значить була зброя.
Зараз знищують, безкоштовно передають Греції, продають іншим країнам
А передати за виділені гроші - то вже чомусь немає.
Я не повірю, що США з щорічним оборонним бюджетом в 800+млн, здатно за 2.5 роки поставити:
1 патріот, та ще 1 пообіцяти 2 рази
31 танк
0 літаків,
270 гармат,
21 хаймарс
490 бмп
якось не густо...
Нехай вже краще буде непослідовний та нерішучий Байден (який точно знає, що в разі поразки України Америці доведеться надсилати війська в Європу в гаряче військове пекло, аби захистити союзників по НАТО від споконвічного терориста-колонізатора навколішних територій); ніж трамп, який разом зі своєю шоблою (останній, венс, наприклад) згодні здати Україну касапам і *****
читайте уважно методичку, щоб не переплутати, хто з двох "лих" більше, а хто менше
а то вже переплутали, вслід за росією переклад "Україна зараз програє", на "Україна програє"
А міг би суворо заявити на весь світ, як Байден перед вторгненням, що армія США в жодному разі не буде воювати з армією РФ в Україні. Але США буде захищати кожен дюйм території країн НАТО...
Байдена почули вдячні керівники країн НАТО.
Вони зі свого боку суворо попередили агресора, що війська країн НАТО ні в якому разі не будуть воювати з армією путіна на території України...
Ніхто з них не сказав кремлівському гопнику : "Ніколи не лізь в Україну!"
Після таких чітких запевнень Байдена та очільників країн НАТО про військове невтручання путін сміливо розпочав вторгнення, маючи впевненість, що покінчить з Україною за пару тижнів...
можна додати
- дозволив добудувати сп2 - щоб отримувати гроші
- вивів військові кораблі з Чорного моря, та портів України
Припинив польоти стратегічної авіації США над Україною
- закрив видобуток в США, щоб зросли світові ціни на нафту та газ (зараз мінімум +50%, іноді +100%)
- заява про "незначне вторгнення"
- заява про "3 дні"
- пропозиція керівництву "тікати"
- закриття посольства та переїзд до Польші
- обмежена поставка зброї, для партизанських дій
- не прийняття лендлізу від республіканців. Закон про лендліз був внесений 19 січня 2022 року в Сенат. Прийнятий на початку квітня, а підписаний та потім не виконаний тільки через місяць 9 травня 2022.
В якийсь момент росія вирішила, що кращої нагоди може більше не бути