Трамп про Путіна: Ми добре ладнали. Сказав би йому ніколи не лізти в Україну

Нинішній кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що за його каденції російський диктатор Володимир Путін не розпочав би повномасштабного вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Він зазначив, що за часів його президентства "нам ніколи не загрожувала війна".

"Ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки…Він би ніколи не поліз в Україну. Я казав: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну", - сказав 45-й президент США.

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На думку Трампа, поточна безпекова ситуація у світі "може закінчитися Третьою світовою війною".

"У мене не було війни…Жодної війни, окрім ІДІЛ. Я покінчив з ними за дуже короткий проміжок часу. Мені казали, що на це піде п'ять років, а мені знадобилося майже небагато часу, ми їх вибили…Росія не захоплювала жодної території", - додав експрезидент США.