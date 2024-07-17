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Держспецзв’язок зобов’язав мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

мобільний,інтернет,звязок

До роботи базових станцій мобільних операторів оновили вимоги. Вони мають забезпечити доступність зв'язку під час відключень світла протягом 10 годин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це йдеться в розпорядженні Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Так, відтепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 годин, замість 4 годин як було раніше.

Також до 1 жовтня 2024 року щонайменше 60% базових станцій операторів мають бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.

Також читайте: "Укренерго" збільшило обсяг відключень електроенергії на 17 липня

Також до 1 грудня цього року, не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

"З 1 вересня 2024 року всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій та національних точок обміну Інтернет-трафіком, мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин", - пише видання.

Відповідні вимоги стосуються й вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.

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Автор: 

мобільний зв’язок (1049) електроенергія (6282) Держспецзв’язок (362)


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Топ коментарі
+6
" замість 4 годин як було раніше."

Навіть у Києві далеко нне в усіх районах тримає мобільнй зв'язок по 4 години. У менне вдома не більше 1,5 годин тримає лайф, київстар - десь 2-2,5 години.

А 10 годин - це технічно нереально. При постійних відключеннях, бо якщо світла немає по 7 годин, а вмикають його на 2 години - акумулятори просто не встигатимуть заряджатися.
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17.07.2024 13:39 Відповісти
+4
Давно пора.
А то совсем охренели операторы - света нет и связи нет. А абонплату берет как будто я весь день со светом.
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17.07.2024 13:42 Відповісти
+4
Чекаємо тарифів по 500грн на місяць. Бо у випадку будь яких "пакращень" страждати повинен кінцевий споживач.
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17.07.2024 13:56 Відповісти
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Київстар у курсі? Чи там досі кідарське управління?
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17.07.2024 13:32 Відповісти
не термін треба подовжувати, а покращувати якість!
зараз теж все, начебто працює "без світла"... але мобільний інтернет одразу зникає, щоб подзвонити теж треба на горище лізти - ось що треба покращувати
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17.07.2024 13:36 Відповісти
Купуєте повербанк і підключаєте до нього
модем
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17.07.2024 14:36 Відповісти
і як це допоможе мобільному зв'язку?
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17.07.2024 15:05 Відповісти
Спілкуєтеся по вайберу...
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17.07.2024 16:43 Відповісти
Аутентифікація по телефонному дзвінку?
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17.07.2024 16:49 Відповісти
Лучше поговорим о коррупции.
Повербанки и модемы - это не ваше
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17.07.2024 22:40 Відповісти
Може й грошенят виділили? Чи тільки вказівки?
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17.07.2024 13:37 Відповісти
эт который раз уже "забов"язують"
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17.07.2024 13:38 Відповісти
" замість 4 годин як було раніше."

Навіть у Києві далеко нне в усіх районах тримає мобільнй зв'язок по 4 години. У менне вдома не більше 1,5 годин тримає лайф, київстар - десь 2-2,5 години.

А 10 годин - це технічно нереально. При постійних відключеннях, бо якщо світла немає по 7 годин, а вмикають його на 2 години - акумулятори просто не встигатимуть заряджатися.
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17.07.2024 13:39 Відповісти
то операторів примушують купувати великі дизельні електростанції для кожної своєї "антени"!
вгадайте з 3 раз хто займається імпортом дизельних електростанцій?
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17.07.2024 13:49 Відповісти
А може порахуємо у скільки разів піднімається абонплата за ці послуги?
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17.07.2024 14:11 Відповісти
Технічно реально все. Хоч цуцика в космос запустити, хоч москаля. Інше питання - скільки то коштуватиме.
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17.07.2024 14:02 Відповісти
Або ставити замість свинцево-кислотних АКБ "ліфєри" (LiFePO4). Але це на так швидко все, звісно
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17.07.2024 14:22 Відповісти
В моєму районі у Києві, взагалі лайф не працює мобільний інтернет, коли світло відключають. Навіть і півхвилини не працює інтернет лайф. Тільки Києвстар 2-3 години. У 2022-23 лайф працював при відключеннях, наразі ні. Добре, що я купив київстар додаткову картку, бо основний був лайф.
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17.07.2024 15:34 Відповісти
Давно пора.
А то совсем охренели операторы - света нет и связи нет. А абонплату берет как будто я весь день со светом.
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17.07.2024 13:42 Відповісти
В переводе - нам сообщают что света не будет по 10-ть часов. Два раза в день. И будет 2 часа. 2 раза в сутки. Ну где-то так.
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17.07.2024 13:42 Відповісти
И сейчас почти так. У меня в Киеве дают свет на 2-2,5 часа. потом 6-7 часов света нет, потом дают на 2,5 часа, потом опять 6-7 часов нет света опять
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17.07.2024 15:30 Відповісти
Київстар спеціально обмежує мобільний інтернет, щоб не витрачати ресурси... не думаю що тут проблема із світлом вони намірено це роблять обмеження трафіку
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17.07.2024 13:42 Відповісти
Як лягає провідний інет, то йдуть на мобільний. Велика нагрузка.
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17.07.2024 14:16 Відповісти
Гарні у нас перспективи...
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17.07.2024 13:43 Відповісти
потяг стій раз два
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17.07.2024 13:46 Відповісти
так і є!
всіх зобов'язати! а, хто відмовиться, або подасть до суду, відібрати ліцензії, надіслати перевірки і сбу!
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17.07.2024 13:47 Відповісти
Держспецзв'язку!! Держспецзв'язок - такого просто не існує!) читайте нормативну базу
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17.07.2024 13:48 Відповісти
всеодно що в муку пернути
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17.07.2024 13:54 Відповісти
Чекаємо тарифів по 500грн на місяць. Бо у випадку будь яких "пакращень" страждати повинен кінцевий споживач.
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17.07.2024 13:56 Відповісти
Тю, а чо тільки 10 годин? Чо не зобовʼязали до кожної вишки по генератору поставити?
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17.07.2024 14:00 Відповісти
Vodafon в Нікополі зовсім ******** - пів города без зв'язку!В салоні кажуть,що контрактнікам все одно треба платити,бо в половині міста зв'язок є.
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17.07.2024 14:36 Відповісти
Обстрілюють по кілька разів на день,але місто живе і працює!
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17.07.2024 15:57 Відповісти
Дякуєм.
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17.07.2024 16:20 Відповісти
... а також збільшити надої молока у великої рогатої худоби у 3 рази негайно.
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17.07.2024 14:40 Відповісти
А може треба просто країну забезпечити електрикою? А не пинати путіних вже 3 роки, та розкрадати допомогу від Заходу? Чому досі не під'єднані конгенераційні установки, які нам надали? Гниль, а не влада.
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17.07.2024 14:46 Відповісти
Вы правы. Вот например все помнят как весной мы сбивали российские сушки пэтриотом на Донбассе, но в итоге потеряли и петриот и днепрогес. А с днепрогесом и экономику. Вот цена тупых решений. А ведь этот пэтриот мог прикрыть энергообьекты.
Нанесли потери врагу в несколько самолётов, но в итоге остались без электрогенерирующих мощностей на годы вперёд.
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17.07.2024 20:34 Відповісти
ціна на мобільний зв'язок зросте в рази
зате з нею, про Інтернет тут до речі не говориться.
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17.07.2024 15:23 Відповісти
воно і 15 хвилин не робе...це вони про що?
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17.07.2024 16:22 Відповісти
 
 