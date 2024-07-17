Окупанти планують посилити свої підрозділи на Торецькому напрямку ще двома бригадами, - ОСУВ "Хортиця"

З метою проведення активних дій на Торецькому напрямку окупанти планують посилити свої підрозділи ще двома бригадами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин.

"Є інформація, що для проведення активних дій окупанти мають намір посилити свої підрозділи ще двома бригадами. Є також інформація із перехоплених радіообмінів між окупантами, що у ДРГ противника присутні жінки", - сказав Волошин.

За його словами, противник останнім часом проводить свої штурми із залученням піхоти кількістю від відділення до роти. Речник наголосив, що ворог намагається тиснути на Торецькому напрямку, активні бойові дії тривають щодня.

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"Бойові дії з противником відбуваються на підступах у районі околиць міста. Окупаційна армія намагається захопити місто, не зважаючи на втрати свого особового складу і техніки", - розповіли в ЗСУ.

Також Волошин розповів, що за добу ворог скинув 11 авіабомб на напрямку.

"Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати російським військам відчутних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці, а також здійснюють заходи з посилення стійкості оборони", - наголосив речник.

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