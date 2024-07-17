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Бойова система DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та готова до використання на полі бою, - Міноборони

Бойова система DELTA

Бойова система DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки, підтвердивши відповідність її комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) встановленим вимогам. Незалежну перевірку здійснила одна з провідних міжнародних консалтингових компаній.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність", - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Як зазначається, діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяці. Було проаналізовано 162 заходи захисту інформації, що використовуються в системі DELTA. Система побудована на сучасних технологіях і відповідає вимогам щодо кіберзахисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна впровадила вже 324 стандарти НАТО, - Міноборони

"Під час війни безпека бойових систем є пріоритетом. Шлях, який пройшла DELTA, стане прикладом для інших державних систем - як бойових, так і небойових", - додав голова Держспецзв'язку Юрій Мироненко.

Повідомляється, що наступним кроком є введення DELTA в експлуатацію Силами оборони. Система має отримати широке розповсюдження у бойових підрозділах для забезпечення технологічної переваги над ворогом.

Що таке система DELTA

DELTA - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками. Щомісяця у систему додається понад 600 тис. об’єктів про місцерозташування ворога, водночас переглядається військовими понад 4 млн ворожих об’єктів.

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Раніше повідомлялося, що українська бойова система DELTA отримала високу оцінку від Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віце-адмірала Джеффрі В. Г'юза.

Автор: 

Міноборони (7513) НАТО (6635)


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Чекаємо на розробку та введення у дію систем управління роями дронів за допомогою штучного інтелекту та з можливістю вести бойові дії роями автономно.
Наскільки мені відомо Україні в цьому допомагає мало відома у широких колах компанія Palantir.
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17.07.2024 20:31 Відповісти
Стибзили раніше розроблену систему ще при попередниках, назвали по іншому і сертифікували. Ну що можна сказати? Шахраї і брехуни в дії.
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17.07.2024 20:42 Відповісти
Що означає «стибзили»? У кого «стибзили», якщо цю систему ми й розробляли? Тобто, за бюджетні гроші міністерством оборони
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17.07.2024 20:57 Відповісти
От чудасія: вона ж була вже готова ще 2,5 років тому, принайми казали поо це. Терер лише збираються впроваджувати? Але працювати не буде. Бо сутність таких систем, а вона взагалі-то американська, в тому, що в КОЖНОГО бійця, від рядового піхотинця до Міністра оборони - є планшет, куди виводиться вся необхідна інфа (лише рівень доступу та обсяг - в кожного свій, відповідно до посади). А в нас ці планшети будуть ЛИШЕ в комбригів. Може ще в комбатів. І всьо. Будуть ними в тєтріс гратися.
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17.07.2024 21:22 Відповісти
Система побудована на ******** технологіях і відповідає вимогам щодо кіберзахисту

Ге ж!
А ще я пам'ятаю, що "дзвінки з мобільника неможливо відслідкувати"!
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18.07.2024 01:40 Відповісти
 
 