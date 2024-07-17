Бойова система DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та готова до використання на полі бою, - Міноборони

Бойова система DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки, підтвердивши відповідність її комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) встановленим вимогам. Незалежну перевірку здійснила одна з провідних міжнародних консалтингових компаній.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність", - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Як зазначається, діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяці. Було проаналізовано 162 заходи захисту інформації, що використовуються в системі DELTA. Система побудована на сучасних технологіях і відповідає вимогам щодо кіберзахисту.

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"Під час війни безпека бойових систем є пріоритетом. Шлях, який пройшла DELTA, стане прикладом для інших державних систем - як бойових, так і небойових", - додав голова Держспецзв'язку Юрій Мироненко.

Повідомляється, що наступним кроком є введення DELTA в експлуатацію Силами оборони. Система має отримати широке розповсюдження у бойових підрозділах для забезпечення технологічної переваги над ворогом.

Що таке система DELTA

DELTA - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками. Щомісяця у систему додається понад 600 тис. об’єктів про місцерозташування ворога, водночас переглядається військовими понад 4 млн ворожих об’єктів.

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Раніше повідомлялося, що українська бойова система DELTA отримала високу оцінку від Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віце-адмірала Джеффрі В. Г'юза.