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Новини
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Литва заборонить в’їзд автомобілів із білоруськими номерами із 18 липня

Литва заборонить в’їзд автомобілів із номерами РБ

Із 18 липня легкові автомобілі із реєстраційними білоруськими номерами не пропускатимуть на територію Литви.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповіли в литовської митниці.

Зазначається, що заборона поширюється на автомобілі незалежно від громадянства їхнього власника або водія. Що стосується автомобілів, які вже перебувають на території Литви, то вони мають бути вивезені до 18 січня 2025 року. У разі якщо власники не зроблять цього, то їх буде оштрафовано, а автомобіль - конфісковано.

Крім того, до 16 серпня 2024 року до Литви дозволено в'їжджати автомобілям з білоруськими номерами, власники яких мають чинні візу або посвідку на тимчасове проживання і керують автомобілем з особистою метою (не для продажу). Обмеження не торкнуться авто із білоруськими дипломатичними номерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія заборонить в’їзд автомобілів із білоруськими номерами з 16 липня

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авто (6253) Білорусь (7987) Литва (2467)


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И Латвия, и Эстония тоже запретили..
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17.07.2024 22:36 Відповісти
Невідомо чи заборонила сама Україна.

Бо принаймні до 2022р. авто з номерами "придністов'я" спокійнісінько їздили Україною.
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17.07.2024 22:40 Відповісти
Белокацапам не место в цивилизованном мире.
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18.07.2024 00:44 Відповісти
Гнать, нафиг, сцаными тряпками и приднестровье, этот гнидник рашистский, заблокировать тотально.
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18.07.2024 01:45 Відповісти
 
 