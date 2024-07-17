Продовжуємо виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі Кринків, - Морська піхота ЗСУ

Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки.

Про це заявили у командуванні Морської піхоти ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Однак зазначається, що дійсно більшість основних позицій українських військ в селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент.

Слід додати, що село також практично повністю знищене ворожими обстрілами.

"В той же час, українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат", - наголосили у Морській піхоті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фільм "Кринки": як ЗСУ зуміли утримати плацдарм на видноті у ворога при безперервних обстрілах з усього можливого озброєння. ВIДЕО

Нагадуємо, раніше деякі ЗМІ повідомили про вихід ЗСУ із села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області.