Продовжуємо виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі Кринків, - Морська піхота ЗСУ
Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки.
Про це заявили у командуванні Морської піхоти ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Однак зазначається, що дійсно більшість основних позицій українських військ в селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент.
Слід додати, що село також практично повністю знищене ворожими обстрілами.
"В той же час, українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат", - наголосили у Морській піхоті.
Нагадуємо, раніше деякі ЗМІ повідомили про вихід ЗСУ із села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області.
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