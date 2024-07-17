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Новини Війна
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Продовжуємо виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі Кринків, - Морська піхота ЗСУ

піхота,морська

Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки.

Про це заявили у командуванні Морської піхоти ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Однак зазначається, що дійсно більшість основних позицій українських військ в селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент.

Слід додати, що село також практично повністю знищене ворожими обстрілами.

"В той же час, українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат", - наголосили у Морській піхоті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фільм "Кринки": як ЗСУ зуміли утримати плацдарм на видноті у ворога при безперервних обстрілах з усього можливого озброєння. ВIДЕО

Нагадуємо, раніше деякі ЗМІ повідомили про вихід ЗСУ із села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Автор: 

морська піхота (48) Херсонська область (5937)


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Головне, для Захисників України, щоб свого носа, у їх справи військові, не снували оті ухилянти, на посадах в ОПУ !! Бо тільки нагадять і поїдуть, а післяних ни …
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17.07.2024 22:54 Відповісти
українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат" Джерело:

Не потрібно бути військовим стратегом, щоб зрозуміти, що куди ефективніше просто облаштувати позиції на "своєму" березі, як зробили "тупі" орки. А морпіхів перекинути на більш важливу і важку ділянку - під Часів Яр або ще кудись, як зробили "тупі" орки.
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17.07.2024 22:58 Відповісти
ППЦ. Ти обкурилась там ?
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17.07.2024 23:14 Відповісти
Евпаторія? Саки? Ялта? Кава...
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18.07.2024 00:18 Відповісти
Вдачі Вам, морпіхи!!! Ажнно до Керчі!
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18.07.2024 00:21 Відповісти
Слава Морській піхоті!!!
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18.07.2024 08:43 Відповісти

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18.07.2024 09:47 Відповісти
Якого біса губити морських піхотинців на тому плацдармі? Єдине призначення плацдармів - подальший наступ. В найкращому випадку наш наступ буде у 2025 році, навіщо губити людей зараз?
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18.07.2024 09:59 Відповісти
Брехня,брехнею поганяє І так свкрізь. Брехати--стало програмою президента. А кацапських ботів, гнид-малоросів, шоуменів і шулерів при владі хоть відбавляй.
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18.07.2024 10:26 Відповісти
 
 