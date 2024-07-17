Обговорення другого Саміту миру містять "неприйнятні для РФ підходи", - Лавров
Обговорення щодо проведення другого Саміту миру стосовно України містять неприйнятні для Росії підходи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на пресконференції в ООН заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.
Як зазначається, він сказав, що в основі обговорень для проведення другого Саміту миру лежить "формула Зеленського", "про неприйнятність якої всім давно відомо".
"Говорячи про те, чим же там (учасники потенційного другого Саміту миру. – Ред) займатимуться, всі так чи інакше формулювали абсолютно односторонні, абсолютно неприйнятні для нас – і для багатьох інших, щиро зацікавлених у мирі, – підходи", – сказав Лавров.
Топ коментарі
+16 Randall Flag #387882
показати весь коментар17.07.2024 23:02 Відповісти Посилання
+11 Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар17.07.2024 23:12 Відповісти Посилання
+11 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар18.07.2024 00:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правда, для початку цих процесів має статися Одна Важлива Подія. І процеси тоді будуть невідворотними.
Москалота ще відповість і за Казань, і за Кавказ.
Горіть тобі в пеклі!
Ну і гулє?
Надо просто чящє сглативать!
Торгуються....
Фактично Лавров підтвердив , що цей нікчемний "саміт миру" - це такій собі ЗЕперфоманс для лоха73%, не маючий жодної практичної користі.
Так само , як багатосерійні ЗЕсеріали - "Вступ України до НАТО", "Вступ України до ЄС", "Підписання безпекових договорів" ...
Але лох73% й досі все це хаває , як хавав інші серіальчики-квартальчики від Вови Квартального до 2019 року.
Чи ти думаєш , що коли кацапи будуть вас дрючити , їм не буде пофігу що ти не з тих 73% ...?!