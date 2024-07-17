Обговорення другого Саміту миру містять "неприйнятні для РФ підходи", - Лавров

Обговорення щодо проведення другого Саміту миру стосовно України містять неприйнятні для Росії підходи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на пресконференції в ООН заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Як зазначається, він сказав, що в основі обговорень для проведення другого Саміту миру лежить "формула Зеленського", "про неприйнятність якої всім давно відомо".

"Говорячи про те, чим же там (учасники потенційного другого Саміту миру. – Ред) займатимуться, всі так чи інакше формулювали абсолютно односторонні, абсолютно неприйнятні для нас – і для багатьох інших, щиро зацікавлених у мирі, – підходи", – сказав Лавров.

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