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Обговорення другого Саміту миру містять "неприйнятні для РФ підходи", - Лавров

Сергій Лавров

Обговорення щодо проведення другого Саміту миру стосовно України містять неприйнятні для Росії підходи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на пресконференції в ООН заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Як зазначається, він сказав, що в основі обговорень для проведення другого Саміту миру лежить "формула Зеленського", "про неприйнятність якої всім давно відомо".

"Говорячи про те, чим же там (учасники потенційного другого Саміту миру. – Ред) займатимуться, всі так чи інакше формулювали абсолютно односторонні, абсолютно неприйнятні для нас – і для багатьох інших, щиро зацікавлених у мирі, – підходи", – сказав Лавров.

Також читайте: Глава МЗС Швейцарії Кассіс зустрічався з Лавровим та інформував його про Саміт миру

Автор: 

Лавров Сергій (1615) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+16
Ну і пішов нахєр...
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17.07.2024 23:02 Відповісти
+11
ПШНХЙ
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17.07.2024 23:12 Відповісти
+11
Краще б ти здох,падло кацапське.
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18.07.2024 00:32 Відповісти
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та ти шо, дивно якось
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17.07.2024 22:59 Відповісти
Ну і пішов нахєр...
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17.07.2024 23:02 Відповісти
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17.07.2024 23:03 Відповісти
Пушкин уже не тот.
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18.07.2024 04:02 Відповісти
Хромая лошадь .. опять скріпіт потьортоє очко, пардон , сєдло..
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17.07.2024 23:09 Відповісти
Лошадь видимо ожидала такого приема
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17.07.2024 23:11 Відповісти
ПШНХЙ
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17.07.2024 23:12 Відповісти
Думка загарбників для нас не цікавить, підорафію треба просто стерти з лиця землі і крапка!
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17.07.2024 23:15 Відповісти
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17.07.2024 23:17 Відповісти
щиро зацікавлених у мирі, - підходи", - сказав Лавров.- сучий син , кровопивця ,рашистський нелюд ,котрий знищує Україну ,чинячи геноцид єхидно ,з окровавленими українськоюкровью руками щиро 3,14здить про зацікавленість в мирі.ЗАЦІКАВЛЕНИЙ В МИРІ-Є МИРОНОСЦЕМ .РАШИСТ - ЗАЦІКАВЛЕНИЙ У ЗНИЩЕНІ УКРАЇНИ І ВБИВСТВІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.НЕЛЮД, ЩОББОЖА СПРАВЕДИВІСТЬ ЗНИЩИЛА ТЕБЕ ПОТВОРО.ЯК СВОГО ЧАСУ ЗНИЩИЛА ВІЙСКО ФАРАОНА...
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17.07.2024 23:35 Відповісти
Божа справедливість -- навряд чи. А от мусульманство, роль якого на так званій рассосії щодня зростає -- цілком може.

Правда, для початку цих процесів має статися Одна Важлива Подія. І процеси тоді будуть невідворотними.

Москалота ще відповість і за Казань, і за Кавказ.
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17.07.2024 23:43 Відповісти
Вавілон ,теж був знищений Божою справедливістю,руками перса Кіра
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17.07.2024 23:48 Відповісти
Підходи до шибениці для вас тільки прийнятні ...
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17.07.2024 23:51 Відповісти
Стара кляча!
Горіть тобі в пеклі!
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17.07.2024 23:54 Відповісти
Краще б ти здох,падло кацапське.
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18.07.2024 00:32 Відповісти
Нравицца, не нравіцца - подходи прінімаюцца.
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18.07.2024 00:47 Відповісти
Обговорення другого Саміту миру містять "неприйнятні для РФ підходи", - Лавров

Ну і гулє?
Надо просто чящє сглативать!
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18.07.2024 01:19 Відповісти
Цинічнійше й мерзотнійше за Рашистов не існує на планеті - ти дивись "щиро зацікавлені" в мірі..... падло брехливе лавров.
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18.07.2024 04:54 Відповісти
неприйнятні для нас - і для багатьох інших, щиро зацікавлених у мирі, - підходи",

Торгуються....
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18.07.2024 07:06 Відповісти
готовь задний проход лошадь
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18.07.2024 08:04 Відповісти
У старого пирдуна старечий маразм. А шо йому зостаеться? ***** погрожуе його відправити на мясокомбінат зробити з нього ковбасу для пайки впопучленців, в пристоні компанії ***** не пускають, бо гидують, ось і приходиться сивому мерину хоч щось висирати своїм вонючим ротом
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18.07.2024 10:56 Відповісти
Дайте старому кентавру вівса
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18.07.2024 11:07 Відповісти
Прочитав коменти ... а чого всі плюються в цю Стару Коняку?

Фактично Лавров підтвердив , що цей нікчемний "саміт миру" - це такій собі ЗЕперфоманс для лоха73%, не маючий жодної практичної користі.

Так само , як багатосерійні ЗЕсеріали - "Вступ України до НАТО", "Вступ України до ЄС", "Підписання безпекових договорів" ...

Але лох73% й досі все це хаває , як хавав інші серіальчики-квартальчики від Вови Квартального до 2019 року.
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18.07.2024 11:49 Відповісти
Треба щоб події в Україні, щодо агресії росії, були постійно на увазі і черговий "саміт миру" не завадить цьому
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18.07.2024 12:48 Відповісти
Ви, пане, мабуть за Сонцесяйного голосували в 2019 році ... тоді мені зрозуміла ваша точка зору, як пересічного 73%-го.
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18.07.2024 13:16 Відповісти
Це тебе зараз цікавить найбільше - хто за кого голосував ?
Чи ти думаєш , що коли кацапи будуть вас дрючити , їм не буде пофігу що ти не з тих 73% ...?!
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18.07.2024 13:39 Відповісти
Здохни рашиська мерзота разом з найбільшим світовим терористом путіном.
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18.07.2024 12:44 Відповісти
 
 