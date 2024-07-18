Обіцяних Україні бортів F-16 вже вдвічі більше, ніж кількість навчених пілотів та інженерів, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу", член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що партнери пообіцяли надати Україні літаків F-16 вдвічі більше, ніж підготували пілотів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Депутат розповів, що Бельгія, Нідерланди, Данія та інші союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків та інженерів для обслуговування західної авіації.

Коментуючи недостатньо швидкі темпи постачання літаків, Арахамія зазначив, що до цього треба ставитися з розумінням, адже це все одно рекордні терміни. За його словами, у позавоєнний час терміни постачання авіації завжди становлять п'ять-шість років, а зараз у випадку з Україною йдеться про один рік.

"Зараз кількість обіцяних нам бортів... уже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів та інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто в нас зараз вузьке місце - вже не борти, а люди", - пояснив "слуга народу".

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Арахамія зазначив, що українська делегація у США намагалася "посунути чергу" з інших країн із полігонів, де навчають пілотів. "У цьому питанні триває робота на найвищому політичному рівні, зокрема, про це не соромиться просити інші країни президент Володимир Зеленський", - додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб Україна могла зрівнятися з РФ у небі, нам потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16. Наразі є рішення про передачу 10-20 одиниць.