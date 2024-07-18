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Обіцяних Україні бортів F-16 вже вдвічі більше, ніж кількість навчених пілотів та інженерів, - "слуга народу" Арахамія

f16

Голова фракції "Слуга народу", член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що партнери пообіцяли надати Україні літаків F-16 вдвічі більше, ніж підготували пілотів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Депутат розповів, що Бельгія, Нідерланди, Данія та інші союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків та інженерів для обслуговування західної авіації.

Коментуючи недостатньо швидкі темпи постачання літаків, Арахамія зазначив, що до цього треба ставитися з розумінням, адже це все одно рекордні терміни. За його словами, у позавоєнний час терміни постачання авіації завжди становлять п'ять-шість років, а зараз у випадку з Україною йдеться про один рік.

"Зараз кількість обіцяних нам бортів... уже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів та інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто в нас зараз вузьке місце - вже не борти, а люди", - пояснив "слуга народу".

Також читайте: F-16 надійдуть до України найближчим часом, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Арахамія зазначив, що українська делегація у США намагалася "посунути чергу" з інших країн із полігонів, де навчають пілотів. "У цьому питанні триває робота на найвищому політичному рівні, зокрема, про це не соромиться просити інші країни президент Володимир Зеленський", - додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб Україна могла зрівнятися з РФ у небі, нам потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16. Наразі є рішення про передачу 10-20 одиниць.

Автор: 

Арахамія Давид (1107) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+42
Всплыла, *******.
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18.07.2024 00:11 Відповісти
+32
Колишній американський пілот F-16 каже, що літатиме на винищувачах для України: "Ви можете розраховувати на мене", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки". Хемптон сказав інтерв'юеру, що український уряд може найняти приватних підрядників, які вже знають, як керувати F-16, що, за його словами, «купує вам час» і «допомагає виграти війну».

"Я навіть сам піду. Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон.
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18.07.2024 00:20 Відповісти
+24
Бібізяна Арахамія вилізла .Вітаємо нового мільярдера ! Не пробачимо Стамбульські мутки .
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18.07.2024 00:16 Відповісти
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Так сам сідай і пілотуй.
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18.07.2024 00:10 Відповісти
Всплыла, *******.
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18.07.2024 00:11 Відповісти
З язика зняв... Вилізла Обхазьска мавпа..
І де те лайно?! Чим займається? Воно в Україні чи новини постить з Мальдів... Де те лайно і які в ньог повноваження? Хто контролює ту мавпу...
Не країна, а довбаний цирк
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18.07.2024 00:32 Відповісти
Почалось рахування обіцянок... А нам точно треба інженери? Чи може всіх в піхоту?
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18.07.2024 00:13 Відповісти
Він також зазначив, що українські пілоти дуже швидко навчаються та роблять дивовижну роботу. Також я не буду називати їхню точну кількість, тому що це також цінна інформація для Росії.
(с) Міністр оборони Нідерландів
============

Натовські міністри де проходять навчання намагаються приховувати інфу, щоб кацапи не дізналися, натомість свої ж щойно почули, то одразу всім і **********. А кулі якщо навіть глава військової розвідки, ніби як найсекретніше що може бути, на екранах більше часу проводить ніж раніше Арестович
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18.07.2024 04:34 Відповісти
Ого!!! Может навчені літаки комусь продати?
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18.07.2024 00:15 Відповісти
Бібізяна Арахамія вилізла .Вітаємо нового мільярдера ! Не пробачимо Стамбульські мутки .
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18.07.2024 00:16 Відповісти
Арахам Мавпич Бібізян.
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18.07.2024 09:07 Відповісти
Здрсн нх і не пзди!
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18.07.2024 00:16 Відповісти
Что он сказать хотел?Типа,хватит уже давать самолеты?Понабирают по обьявлениям...
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18.07.2024 00:16 Відповісти
звичайний лізинг, котрий так ******** лідор вЗесвіту: триває робота на найвищому політичному рівні,
Джерело:
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18.07.2024 01:44 Відповісти
Лізінг - це оренда з правом викупу..тобто ми їх купляємо, а не нам їх надають безоплатно? А зі збитими як?
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18.07.2024 02:24 Відповісти
Марина, натякаю на зализування найЗеличнішого до блиску ...
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18.07.2024 02:44 Відповісти
цей "зарибнений" рашист ,робить відкритий доклад у фсб ,згідно якого можна вичислити і кількість пілотів і кількість літаків
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18.07.2024 00:17 Відповісти
Колишній американський пілот F-16 каже, що літатиме на винищувачах для України: "Ви можете розраховувати на мене", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки". Хемптон сказав інтерв'юеру, що український уряд може найняти приватних підрядників, які вже знають, як керувати F-16, що, за його словами, «купує вам час» і «допомагає виграти війну».

"Я навіть сам піду. Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон.
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18.07.2024 00:20 Відповісти
На таке ЗЄрмаки не підуть.
Нащо їм, щоб в США знали всю ************ їх керівництва війною?
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18.07.2024 00:23 Відповісти
ато вони не знають?
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18.07.2024 00:31 Відповісти
F-16 вже літають в небі України.

Сьогодні разом з колєгами спостерігав політ F-16 над нами на висоті десь до півкілометра над землею.
На 99% стверджую , що це був саме F-16.
Бо чітко бачив одне сопло у цього літака.
Це не наші Міг-29 та Су-27, у яких два сопла. І це був не Су-25.
Навіть звук відрізняється від наших.
Більш глухий звук, але теж голосно летів.
Спостерігав на початку війни у наших літаків спочатку синій піксель, потім з'являлась розкразка зеленим пікселем або просто темно зелений колір.
Цей F-16 був повністю чорний.
Зробив два круги.
Мені здалося він більш маневрений, швидкісний і розміром меньше ніж у наших літаків.
Думаю по тихенько льотчики освоюються на ньому літати в Україні.
Дотреновуються.
Бо цей F-16 був повністю без зброї (ракет)
Це Захід України.
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18.07.2024 00:46 Відповісти
Якщо так, то дуже добре.

У Су-25 теж 2 сопла. Тільки вони сбоку фюзеляжа.
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18.07.2024 00:51 Відповісти
Однак я писав про залучення іноземних пвлотів F-16.
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18.07.2024 00:53 Відповісти
хм. Бачив в парі два чорних літаки десь тиждень назад. Але думав що то 27мі з дивною розкраскою.
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18.07.2024 04:32 Відповісти
Все може бути . Навіть в іншій частині України.
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18.07.2024 07:53 Відповісти
Маленький, з одним турбореактивним двигуном і одним кілем, міг бути учбово-тренувальний аеро-л39-альбатрос, літають вони регулярно.
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18.07.2024 08:39 Відповісти
Над нами теж низько з одним соплом літають. Але це, скоріш за все, навчальні чеські L-39. В дитинстві робив його модель в авіамодельному гуртку, тому помилка з ідентифікацією малоймовірна.
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18.07.2024 10:18 Відповісти
Це ж ескалація, ви шо.
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18.07.2024 00:41 Відповісти
То ви плутаєте з діареєю…
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18.07.2024 08:11 Відповісти
Нормандия-Неман) - французький винищувальний авіаційний полк, що дислокується на авіабазі BA118 Мон-де-Марсан. Веде історію від авіагрупи «Нормандія ...
Давид замути типо РамштайнUA -ЧУХАХ- БЕЙ РУСЬНЮ да дай бабла на зарплату бабки у рюських АЛЕгархов ну вы в курсе
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18.07.2024 01:25 Відповісти
"Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон."
А шо? Підучить трохи "рускій матєрний" - і в бій!
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18.07.2024 01:52 Відповісти
Дожилися.
Якась всрата обізяна з ярмарку рулить отриманням зброї і робить про це заяви.
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18.07.2024 00:21 Відповісти
Особисто знаю людину, яка вже півроку навчається в Бельгії в якості наземного обслуговуючого персоналу літаків F-16 . Він офіцер.
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18.07.2024 00:22 Відповісти
так у нас офіцери і обслуговують ЛА.
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18.07.2024 00:32 Відповісти
а швидше у нього не виходить навчатися? чи він з 0 офіцер? бо може так статится, що поки він повернеться тут все рознесуть і толку буде 0 з його навчань
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18.07.2024 01:07 Відповісти
Україна вже багато років йде ніби до Нато але англійську мову ніхто не впровадив у військах хоча б для офіцерів ... та і є багато нюансів літак складна техніка як не крути, особливо електроніка
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18.07.2024 01:30 Відповісти
А при чому тут він особисто?
Він війну зустрів, будучи на військовому аеродромі Кульбакіно під Миколаєвом.
Потім його перевели на аеродром Староконстантинова.
Півроку тому дали його групі наказ їхати в Бельгію на навчання по обслуговуванню F-16.
Попередили, що будуть вчитися у Бельгії біля 8 місяців. Такий термін навчання виставили західні партнери.
Які претензії до нього?
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18.07.2024 01:45 Відповісти
Це ви звітуєте для когось під прикриттям??
Чи додаткові гроші??
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18.07.2024 08:13 Відповісти
Маючи стільки зрадників, я думаю, що у "них" більш детальні звіти на столах
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18.07.2024 10:21 Відповісти
ПЕРЕНАВЧАННЯ
дають F 2024 р N бортов
2025 р N бортов 2025 р N ,бортов i тд
Презедента це влаштовуе у нього бажаннч багато i з зразу багато i з зразу багато i з зразу
до останнiх пацак на землях УКРАIНИ ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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18.07.2024 01:53 Відповісти
От для чого в нас депутати - для констатації і так очевидних фактів. По крайній мірі, такий висновок можна зробити з слів зелених слуг.
Краще б він розповів, а чому мало льотчиків. Чи точніше кажучи, чому з Заходу іноді доноситься інформація, що частина направлених на навчання взагалі не має льотної підготовки. Звісно, що вчити з 0, починати з поршневих літаків довго. І виникає цілком зрозуміле питання - а де всі українські випускники льотних ВУЗів? Чому в тих із них, хто приїхав на навчання немає підготовки на СРСРівських літаках, щоб не готувати льотчиків, а перенавчати їх. Що звісно займає менше часу.
Коротше кажучи - де люди?
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18.07.2024 00:25 Відповісти
Загинули нажаль...

дальність орківських радарів 150км, наші пілоти навіть не бачать пуск ракети по них... а модернізовані радари на су35 у них ще більша дальність....
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18.07.2024 01:32 Відповісти
Была информация, что переучивать пилотов имеющих хороший опыт полетов на советских самолетах, куда труднее, чем научить неопытных этому, у них нет рефлексов и автоматизма в действиях, с которыми приходится бороться.
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18.07.2024 08:09 Відповісти
А мож промовчати під**юга? хоча інфа все рівно у фсб від нього альтернативними шляхами поступає. Ну нічо Гога, дуже н адіюсь, що достатньо парашу потопчеш
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18.07.2024 00:34 Відповісти
Обіцяних.
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18.07.2024 00:40 Відповісти
Хоч би мавпа пельку закрила нарешті! ,,експерт" хрінов!
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18.07.2024 00:40 Відповісти
Кількість пілотів у Європі в рази перевищує число літаків.
Треба тільки дати їм гідну платню.
Не жалійте заварки.
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18.07.2024 00:43 Відповісти
Чебурека не спрашивали!
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18.07.2024 01:07 Відповісти
Та навіщо пілоти. Все одно поставлять f-16 у Миргороді і колупатимуться в носі, поки дрон навідник висітиме
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18.07.2024 01:09 Відповісти
впіхнути *************! Як зіставити кількість обіцяних літаків з кількістю вже навчених пілотів??? Навчені пілоти є, а Ф-16 все нема.
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18.07.2024 01:57 Відповісти
Арахамія - придурок , завжди щось на користь московитам говорить
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18.07.2024 04:07 Відповісти
Год назад было ясно, что будет от 50 до 100 ф-16 и что нужно готовить от 75 до 150 летчиков и от 500 до 1000 техников.
Чесали жопу и ... не подготовили и половины...
Короче итог этой войны полностью заслуженным будет, они сделали всё возможное, чтобы проиграть...
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18.07.2024 02:07 Відповісти
500 пілотів за рік, це дуже багато, в усьому світі мабуть стільки готують
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18.07.2024 07:47 Відповісти
куратору безуглой
прийдеться самому зелену фуйню плести...
Отже іпанутоє..,мяко сказано
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18.07.2024 02:37 Відповісти
Хламідія! Не кажи "гоп" поки не перескочеш! Або ще так... "звіздеть то кожен може!"
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18.07.2024 02:41 Відповісти
Давно не було на горизонті абхазької макаки. Вилізло чмо..
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18.07.2024 06:32 Відповісти
який бовдур верстає такі статі? чотири рази одне й те ж.
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18.07.2024 06:57 Відповісти
Ця мавпа ще щось ********?!?!
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18.07.2024 07:17 Відповісти
От нащо цеигівно вилізло саме зараз зі своїм висєром. Негайно ще ця абхазька мавпа разом з Подоляком поїде і сфоткається з літаками і пілотами.
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18.07.2024 07:50 Відповісти
Звісно, що навчених на F-16 українських пілотів мало. Бо тут, як Безугла, генерал Голубцов руку приклав.
А затримка із поставкою самих цих літаків, то пояснення вже знайшли таке:
@ 25 червня 2024 року в київському готелі Hilton було виявлене тіло співробітника посольства США, який помер днем раніше. Про це було офіційно https://www.radiosvoboda.org/a/news-posolstvo-ssha-spivrobitnyk-smert/33011421.html сповіщено для ЗМІ. Як з'ясувалось, воно належало військовому аташе, офіцеру ВПС США Річарду Гаррі Кірліну.
За інформацією ЗМІ, представник Пентагону займався координацією постачання винищувачів F-16 в Україну.
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18.07.2024 07:59 Відповісти
закрий свій гівняний рот. бо дуже заваняло в Україні від базікання цього мерзотника.
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18.07.2024 08:03 Відповісти
Арахнофобія, ну чого ти досі не втік з України?
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18.07.2024 08:14 Відповісти
арахам ти мабуть вже і кординати відправив на лубянку потвора
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18.07.2024 08:57 Відповісти
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18.07.2024 09:00 Відповісти
чому знов вилазить не відомо хто і звідки родом? І бла-блакає.
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18.07.2024 09:14 Відповісти
Десь знову їздила домовлятись з кацапам людиноподібна арахамія.
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18.07.2024 09:19 Відповісти
Арахамія, як колись казав твій шеф, що " В нас кожен президент! ". Тоді, в нас кожен пілот і авіа інженер! Вас же доуіща, як в раді, так і в офісі ! Фарбуйте надлишкові борти в зелений колір, малюйте на фюзеляжі профіль Безуглої, щоб жахати московитів з близька , для натхнення пищить на крилах ваше мото " Анал Табу! " і вперед! Літаки літять, будете всіх бомбить!
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18.07.2024 09:20 Відповісти
Коня кують, а жаба і собі лапу підставляє.
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18.07.2024 09:23 Відповісти
Давно не чули ще одного експерта. З цих експертів точно пілотів не вийде, навіть при великому бажанні.
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18.07.2024 09:31 Відповісти
зелені бариги не зробили інфраструктуру для Ф-16, а потім кажуть : а шо так довго не дають ??
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18.07.2024 09:46 Відповісти
Найбільш вузьке місце - це в агрохімії на лобі ! Думати треба про перемогу у війні а не про рейтинги.
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18.07.2024 09:47 Відповісти
Це та сама хламідія, якій подобається китайська система керування???
Коли ж бляха, всю цю плісняву гидоту складемо в одну велику яму та засиплемо дустом???
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18.07.2024 09:55 Відповісти
Теперь будут обещать подготовить вдвое больше пилотов, что бы сравняться по обещаниям.
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18.07.2024 12:27 Відповісти
 
 