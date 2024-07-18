Обіцяних Україні бортів F-16 вже вдвічі більше, ніж кількість навчених пілотів та інженерів, - "слуга народу" Арахамія
Голова фракції "Слуга народу", член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що партнери пообіцяли надати Україні літаків F-16 вдвічі більше, ніж підготували пілотів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Депутат розповів, що Бельгія, Нідерланди, Данія та інші союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків та інженерів для обслуговування західної авіації.
Коментуючи недостатньо швидкі темпи постачання літаків, Арахамія зазначив, що до цього треба ставитися з розумінням, адже це все одно рекордні терміни. За його словами, у позавоєнний час терміни постачання авіації завжди становлять п'ять-шість років, а зараз у випадку з Україною йдеться про один рік.
"Зараз кількість обіцяних нам бортів... уже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів та інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто в нас зараз вузьке місце - вже не борти, а люди", - пояснив "слуга народу".
Арахамія зазначив, що українська делегація у США намагалася "посунути чергу" з інших країн із полігонів, де навчають пілотів. "У цьому питанні триває робота на найвищому політичному рівні, зокрема, про це не соромиться просити інші країни президент Володимир Зеленський", - додав він.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб Україна могла зрівнятися з РФ у небі, нам потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16. Наразі є рішення про передачу 10-20 одиниць.
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І де те лайно?! Чим займається? Воно в Україні чи новини постить з Мальдів... Де те лайно і які в ньог повноваження? Хто контролює ту мавпу...
Не країна, а довбаний цирк
(с) Міністр оборони Нідерландів
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Натовські міністри де проходять навчання намагаються приховувати інфу, щоб кацапи не дізналися, натомість свої ж щойно почули, то одразу всім і **********. А кулі якщо навіть глава військової розвідки, ніби як найсекретніше що може бути, на екранах більше часу проводить ніж раніше Арестович
Джерело:
"Я навіть сам піду. Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон.
Нащо їм, щоб в США знали всю ************ їх керівництва війною?
Сьогодні разом з колєгами спостерігав політ F-16 над нами на висоті десь до півкілометра над землею.
На 99% стверджую , що це був саме F-16.
Бо чітко бачив одне сопло у цього літака.
Це не наші Міг-29 та Су-27, у яких два сопла. І це був не Су-25.
Навіть звук відрізняється від наших.
Більш глухий звук, але теж голосно летів.
Спостерігав на початку війни у наших літаків спочатку синій піксель, потім з'являлась розкразка зеленим пікселем або просто темно зелений колір.
Цей F-16 був повністю чорний.
Зробив два круги.
Мені здалося він більш маневрений, швидкісний і розміром меньше ніж у наших літаків.
Думаю по тихенько льотчики освоюються на ньому літати в Україні.
Дотреновуються.
Бо цей F-16 був повністю без зброї (ракет)
Це Захід України.
У Су-25 теж 2 сопла. Тільки вони сбоку фюзеляжа.
Давид замути типо РамштайнUA -ЧУХАХ- БЕЙ РУСЬНЮ да дай бабла на зарплату бабки у рюських АЛЕгархов ну вы в курсе
А шо? Підучить трохи "рускій матєрний" - і в бій!
Якась всрата обізяна з ярмарку рулить отриманням зброї і робить про це заяви.
Він війну зустрів, будучи на військовому аеродромі Кульбакіно під Миколаєвом.
Потім його перевели на аеродром Староконстантинова.
Півроку тому дали його групі наказ їхати в Бельгію на навчання по обслуговуванню F-16.
Попередили, що будуть вчитися у Бельгії біля 8 місяців. Такий термін навчання виставили західні партнери.
Які претензії до нього?
Чи додаткові гроші??
дають F 2024 р N бортов
2025 р N бортов 2025 р N ,бортов i тд
Презедента це влаштовуе у нього бажаннч багато i з зразу багато i з зразу багато i з зразу
до останнiх пацак на землях УКРАIНИ ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Краще б він розповів, а чому мало льотчиків. Чи точніше кажучи, чому з Заходу іноді доноситься інформація, що частина направлених на навчання взагалі не має льотної підготовки. Звісно, що вчити з 0, починати з поршневих літаків довго. І виникає цілком зрозуміле питання - а де всі українські випускники льотних ВУЗів? Чому в тих із них, хто приїхав на навчання немає підготовки на СРСРівських літаках, щоб не готувати льотчиків, а перенавчати їх. Що звісно займає менше часу.
Коротше кажучи - де люди?
дальність орківських радарів 150км, наші пілоти навіть не бачать пуск ракети по них... а модернізовані радари на су35 у них ще більша дальність....
Треба тільки дати їм гідну платню.
Не жалійте заварки.
Чесали жопу и ... не подготовили и половины...
Короче итог этой войны полностью заслуженным будет, они сделали всё возможное, чтобы проиграть...
прийдеться самому зелену фуйню плести...
Отже іпанутоє..,мяко сказано
А затримка із поставкою самих цих літаків, то пояснення вже знайшли таке:
@ 25 червня 2024 року в київському готелі Hilton було виявлене тіло співробітника посольства США, який помер днем раніше. Про це було офіційно https://www.radiosvoboda.org/a/news-posolstvo-ssha-spivrobitnyk-smert/33011421.html сповіщено для ЗМІ. Як з'ясувалось, воно належало військовому аташе, офіцеру ВПС США Річарду Гаррі Кірліну.
За інформацією ЗМІ, представник Пентагону займався координацією постачання винищувачів F-16 в Україну.
Коли ж бляха, всю цю плісняву гидоту складемо в одну велику яму та засиплемо дустом???