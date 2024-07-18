Конгресмен Шифф закликав Байдена вийти з президентських перегонів
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф виступив проти участі Джо Байдена як кандидата від Демократичної партії у виборах президента.
Про це він заявив у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Хоча вибір вийти з кампанії може зробити лише президент Байден, я думаю, настав час йому передати факел. Зробивши це, він захистить свою спадщину лідерства й дасть нам можливість перемогти Дональда Трампа на майбутніх виборах", – заявив Шифф.
Він вважає, що другий президентський термін Трампа підірве саму основу американської демократії.
"Тож, я серйозно стурбований тим, чи зможе чинний президент перемогти Дональда Трампа в листопаді", - зазначив Шифф.
Заява Шиффа, який наразі балотується в Сенат США від Каліфорнії, стала першим закликом з боку демократів до Байдена після невдалого замаху на експрезидента Дональда Трампа минулої суботи. Крім того, особливістю позиції Шиффа є те, що він не представляє штат або округ з "хиткою" підтримкою демократів, яка може схилитися в бік республіканців. Він також вважається близьким соратником колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, яка перед цим висловила неоднозначну позицію щодо можливості ще одного президентського терміну Джо Байдена.
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росія тримається на ниточці. на тій ниточці, що у неї китай нафту купує.
цю проблему можна вирішити невоєнними методами. визнати росію країною спонсором тероризму. і тоді ніхто не зможе в неї нічого купувати, під загрозую американських санкцій. китай скаже: "а нам же потрібна російська нафта." америка скаже "а ми можемо вам росіську нафту своєю замінити." трамп каже, що коли прийде до влади - збільшить кількість добуваємої в сша нафти. і все! залишистья рахувати тільки дні до смерті росії!
якщо ж не получиться це зробити невоєнними методами, тоді америці слід буде допомогти україні виробити 100 своїх далекобійних ракет. 100 ракет - 100 росіських нафтодобувних підприємств - і росія нафти більше не добуває!
США - країна велика, 330+ мільйонів, хер її хто за чотири роки може кудись звернути, особливо зважати на об'єктивну логіку національної і світової політики".
Я кккакаю...