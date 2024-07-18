Конгресмен Шифф закликав Байдена вийти з президентських перегонів

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф виступив проти участі Джо Байдена як кандидата від Демократичної партії у виборах президента.

Про це він заявив у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Хоча вибір вийти з кампанії може зробити лише президент Байден, я думаю, настав час йому передати факел. Зробивши це, він захистить свою спадщину лідерства й дасть нам можливість перемогти Дональда Трампа на майбутніх виборах", – заявив Шифф.

Він вважає, що другий президентський термін Трампа підірве саму основу американської демократії.

"Тож, я серйозно стурбований тим, чи зможе чинний президент перемогти Дональда Трампа в листопаді", - зазначив Шифф.

Заява Шиффа, який наразі балотується в Сенат США від Каліфорнії, стала першим закликом з боку демократів до Байдена після невдалого замаху на експрезидента Дональда Трампа минулої суботи. Крім того, особливістю позиції Шиффа є те, що він не представляє штат або округ з "хиткою" підтримкою демократів, яка може схилитися в бік республіканців. Він також вважається близьким соратником колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, яка перед цим висловила неоднозначну позицію щодо можливості ще одного президентського терміну Джо Байдена.

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