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Новини
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Конгресмен Шифф закликав Байдена вийти з президентських перегонів

шифф

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф виступив проти участі Джо Байдена як кандидата від Демократичної партії у виборах президента.

Про це він заявив у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Хоча вибір вийти з кампанії може зробити лише президент Байден, я думаю, настав час йому передати факел. Зробивши це, він захистить свою спадщину лідерства й дасть нам можливість перемогти Дональда Трампа на майбутніх виборах", – заявив Шифф.

Він вважає, що другий президентський термін Трампа підірве саму основу американської демократії.

"Тож, я серйозно стурбований тим, чи зможе чинний президент перемогти Дональда Трампа в листопаді", - зазначив Шифф.

Заява Шиффа, який наразі балотується в Сенат США від Каліфорнії, стала першим закликом з боку демократів до Байдена після невдалого замаху на експрезидента Дональда Трампа минулої суботи. Крім того, особливістю позиції Шиффа є те, що він не представляє штат або округ з "хиткою" підтримкою демократів, яка може схилитися в бік республіканців. Він також вважається близьким соратником колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, яка перед цим висловила неоднозначну позицію щодо можливості ще одного президентського терміну Джо Байдена.

Читайте: Байден каже, що лише проблеми зі здоров’ям можуть змусити його відмовитися від виборів

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6724) США (23598) Шифф (7)


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Топ коментарі
+3
Якщо після заяви Шифа, у Байдена виявили Ковід, то після виступу Пелосі, його повезуть у реанімацію.
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18.07.2024 01:54 Відповісти
+1
"В ХІІ сторіччі, на землі Ростово-Суздальській [земля, на якій появилась Московія], під Руссю розуміли тільки південний захід нинішньої Росії [Україну]" - авторитетний у Російській імперії історик Микола Костомаров.
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18.07.2024 01:43 Відповісти
+1
Підтримка Адаму Шиффу!
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18.07.2024 04:12 Відповісти
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трамп прийде - порядок наведе.

росія тримається на ниточці. на тій ниточці, що у неї китай нафту купує.

цю проблему можна вирішити невоєнними методами. визнати росію країною спонсором тероризму. і тоді ніхто не зможе в неї нічого купувати, під загрозую американських санкцій. китай скаже: "а нам же потрібна російська нафта." америка скаже "а ми можемо вам росіську нафту своєю замінити." трамп каже, що коли прийде до влади - збільшить кількість добуваємої в сша нафти. і все! залишистья рахувати тільки дні до смерті росії!

якщо ж не получиться це зробити невоєнними методами, тоді америці слід буде допомогти україні виробити 100 своїх далекобійних ракет. 100 ракет - 100 росіських нафтодобувних підприємств - і росія нафти більше не добуває!
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18.07.2024 01:39 Відповісти
Ваш план з експортом нафти з США до КНР нереальний - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_oil_production ось тутка видко який видобудок в США добовий а ось тутка споживання добове https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_oil_consumption .
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18.07.2024 02:46 Відповісти
"В ХІІ сторіччі, на землі Ростово-Суздальській [земля, на якій появилась Московія], під Руссю розуміли тільки південний захід нинішньої Росії [Україну]" - авторитетний у Російській імперії історик Микола Костомаров.
показати весь коментар
18.07.2024 01:43 Відповісти
Якщо після заяви Шифа, у Байдена виявили Ковід, то після виступу Пелосі, його повезуть у реанімацію.
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18.07.2024 01:54 Відповісти
Після виступу Пелосі в нього буде перелом основи черепа.
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18.07.2024 05:05 Відповісти
Підтримка Адаму Шиффу!
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18.07.2024 04:12 Відповісти
Чесно кажучи, я навчився спокійно ставитися до кукурікань на штиб "другий президентський термін Трампа підірве саму основу американської демократії".
США - країна велика, 330+ мільйонів, хер її хто за чотири роки може кудись звернути, особливо зважати на об'єктивну логіку національної і світової політики".
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18.07.2024 06:24 Відповісти
Там хватає розумово відсталих,для яких трамп-це кумір.І він зробе америку великой(лозунг респів) і нас повинні боятися.Аналог лозунгів культивуються на рашці,80років назад-гітлерівська немеччина(3й рейх).Виступи трампа "зробимо їх"(мається на увізі демократів).Нічього не нагадує???Лозунг "слуг наріду" на виборах 2019.Достатньо почитати написи на плакатах,які тримають шанувальники трампа і респів.Так от расп.партія перетворолась остаточно з консервативної на неофашистьку кишенькову партію трампа-путіна.
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18.07.2024 06:48 Відповісти
А чого у тебе такі великі очі?
Я кккакаю...
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18.07.2024 08:24 Відповісти
Так Байдена мабуть краще замінити, але на кого? Харріс, або їй подібні не зможуть перемогти Трампа і це несерйозно. Потрібен реальний сильний кандидат в президенти, можливо в обхід черги в ДП. І Байден погодиться.
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18.07.2024 08:46 Відповісти
 
 