Порошенко назвав кроки, які треба терміново зробити в сфері енергетики для проходження опалювального сезону

Петро Порошенко у відеозверненні розповів про наслідки підвищення акцизів на пальне та назвав кроки, якими влада має негайно забезпечити людям і громадам можливість диверсифікувати джерела енергії напередодні зими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Звичний для сучасної України пейзаж: гуркіт генератора, сморід і дуже, дуже дороге пальне, яке забезпечує електроживлення всієї України. Ми попереджали, що так буде. І в березні казали про те, що

підвищення акцизів не має нічого спільного з ЄС і з нашими зобов’язаннями про вступ.

За п’ять років вони планують підняти ціни на пальне від 70 до 130%, в середньому в два рази. Ціни на пальне – це ціни на хліб, це ціни на воду, це ціни на існування людини. Це податок, якого не уникнути. Інфляція. Це те, що робить людей біднішими", – сказав Порошенко.

"Що ж робити з енергетикою? Треба завезти в Україну величезну кількість акумуляторів, інверторів, сонячних батарей, когенераційних станцій, вітроелектростанцій, всього необхідного обладнання і забезпечити через бюджетне кредитування, щоб кожне ОСББ мало можливість прийти, отримати це обладнання. Встановити на даху сонячні панелі, акумулятори, заживити ліфти, заживити електроенергією воду, заживити відведення і зв’язок. Це ще можна встигнути зробити", – пропонує Порошенко.

"Влада має передати ресурс суб’єктам місцевого самоврядування. Суб’єкти місцевого самоврядування зв’язуються з ОСББ, встановлюють обладнання і за 5-6-7-8 років ОСББ повернуть вартість цього обладнання, яке зараз приїде в Україну. І бюджетних коштів для цього не потрібно, бо лише сьогодні Європейський банк виділив нам 100 мільйонів, а загалом європейські країни для стабілізації ситуації в енергетиці виділяють мільярди доларів, євро", – констатував політик.

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Лідер "ЄС" також вважає шкідливою ідею витрачати гроші на добудову атомних енергоблоків за російською технологією. На його думку є сенс розгорнути балансуючі потужності в європейських країнах поблизу кордонів України.

"Треба робити децентралізацію енергетичну, ставити когенераційні станції на кожному мікрорайоні, в кожному кварталі. Ставити балансуючі теплові електростанції, негайно провести переговори з Польщею, з Румунією. Прямо на кордоні з Україною побудувати балансуючі теплові електростанції. Дати можливість, щоб там працювали українські енергетики, українське вугілля і щоб ми мали необмежений доступ балансуючих потужностей для енергетики", – вважає Порошенко.