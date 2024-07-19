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Порошенко назвав кроки, які треба терміново зробити в сфері енергетики для проходження опалювального сезону

порошенко

Петро Порошенко у відеозверненні розповів про наслідки підвищення акцизів на пальне та назвав кроки, якими влада має негайно забезпечити людям і громадам можливість диверсифікувати джерела енергії напередодні зими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Звичний для сучасної України пейзаж: гуркіт генератора, сморід і дуже, дуже дороге пальне, яке забезпечує електроживлення всієї України. Ми попереджали, що так буде. І в березні казали про те, що
підвищення акцизів не має нічого спільного з ЄС і з нашими зобов’язаннями про вступ.

За п’ять років вони планують підняти ціни на пальне від 70 до 130%, в середньому в два рази. Ціни на пальне – це ціни на хліб, це ціни на воду, це ціни на існування людини. Це податок, якого не уникнути. Інфляція. Це те, що робить людей біднішими", – сказав Порошенко.

"Що ж робити з енергетикою? Треба завезти в Україну величезну кількість акумуляторів, інверторів, сонячних батарей, когенераційних станцій, вітроелектростанцій, всього необхідного обладнання і забезпечити через бюджетне кредитування, щоб кожне ОСББ мало можливість прийти, отримати це обладнання. Встановити на даху сонячні панелі, акумулятори, заживити ліфти, заживити електроенергією воду, заживити відведення і зв’язок. Це ще можна встигнути зробити", – пропонує Порошенко.

"Влада має передати ресурс суб’єктам місцевого самоврядування. Суб’єкти місцевого самоврядування зв’язуються з ОСББ, встановлюють обладнання і за 5-6-7-8 років ОСББ повернуть вартість цього обладнання, яке зараз приїде в Україну. І бюджетних коштів для цього не потрібно, бо лише сьогодні Європейський банк виділив нам 100 мільйонів, а загалом європейські країни для стабілізації ситуації в енергетиці виділяють мільярди доларів, євро", – констатував політик.

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Лідер "ЄС" також вважає шкідливою ідею витрачати гроші на добудову атомних енергоблоків за російською технологією. На його думку є сенс розгорнути балансуючі потужності в європейських країнах поблизу кордонів України.

"Треба робити децентралізацію енергетичну, ставити когенераційні станції на кожному мікрорайоні, в кожному кварталі. Ставити балансуючі теплові електростанції, негайно провести переговори з Польщею, з Румунією. Прямо на кордоні з Україною побудувати балансуючі теплові електростанції. Дати можливість, щоб там працювали українські енергетики, українське вугілля і щоб ми мали необмежений доступ балансуючих потужностей для енергетики", – вважає Порошенко.

Автор: 

акциз (442) Порошенко Петро (15204) енергетика (2636) пальне (52)


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Топ коментарі
+33
Дебіли завжди скажуть, що він піаритьсяі взагалі у всьому винен.
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19.07.2024 18:40 Відповісти
+26
Кличко мовчки, тихесенько в Києві таке почав просувати - зелені знову його жерти почали. Бо стільки ж бабла повз їх кишені пройде!
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19.07.2024 18:49 Відповісти
+19
Зебіли його слухати не будуть.
Вже дивіться до чого дожила країни їхнім зебільним розумішкой... а вони і далі не чують тільки прискають слиною- аби не Порошенко
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19.07.2024 18:44 Відповісти
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та що подяка!?орден йому!!!або два!!!
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19.07.2024 23:00 Відповісти
Ти балерун чи учасник хороводу Руцька берізка. Сором - це для артистів невідоме слово ? Як вчитель, такий й учень. Брехати - це головна перевага зєлєнсКАВО, бо артист має бути у центрі дешевого популізму.
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19.07.2024 23:07 Відповісти
такій амьобі як ти я можу просто дати в пику,бо не терплю тупість та продажність
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20.07.2024 00:22 Відповісти
''Порох'', бери владу в свої руки! Бо зелені вороги доб'ють Україну, а руїну віддадуть *уйлу.Досить із внутрішніми ворогами гратися в толерантність! Зелю геть!!!
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19.07.2024 19:47 Відповісти
А ну запаребрик!
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19.07.2024 22:21 Відповісти
і це пистанула - прихильниця рпцвУпц і мертвечука...
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19.07.2024 22:18 Відповісти
Зебіли, послухайте хоч раз розумну людину!
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19.07.2024 21:04 Відповісти
Якщо тобі не подобається Порох - ти ************!
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19.07.2024 22:01 Відповісти
Рохаєш,підхуйловник рашистький!
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19.07.2024 22:26 Відповісти
Ги! Воно "українець"!😂😂😂😂
Ти малорос ************! Був,є,і будеш!
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19.07.2024 22:33 Відповісти
Терпіти не можу пороха який маючи такі можливості просрав всі реформи зі своїми друзями медведчуками і свинарчуками ...і за те шо привів до влади оцю зелену потвору..........
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19.07.2024 22:05 Відповісти
Які реформи він просрав? Децентралізацію? Томас? Євроінтеграцію? Програму прозоро? Оновлення армії? Ви розповідаєте про свинарсуеіа а ви хоч трохи патякаєте в цьому? А до влади зелебобіків привів не він а такі як ви, які ні чого робити не хочуть а тільки ниють і соплі на кулак наматують. Ви ж голосували за зеленого віслюка апокаліпсису? Правда ж? Тому підійдіть до дзеркала і тикніть пальцем у відображення і побачите ось того хто у всьому винен і від нього вас тошнить.
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20.07.2024 00:41 Відповісти
подляцькі боти та відчуваючи прихильність такого ж - геть засрали всю гілку
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19.07.2024 22:51 Відповісти
тепер стало ясно хто тут ясносивочолі боти,увесь список, а окрім оціх кнопкодавів і почитачів чоколадноцукеркових в загалі живі люди є???
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19.07.2024 22:59 Відповісти
отже, ти труп з ригівського минулого
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19.07.2024 23:08 Відповісти
ти тупе і природою обмежене,мені насрати на всіх від 1 до 6,всі ********
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20.07.2024 00:20 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/9960 Петро Порошенко, в продовження, ще раз на тему енергетики :

Підвищення акцизів на пальне - це гроші, які держава забере з кишені кожного українця.
Бізнес, населення - вся країна живе на генераторах. А ціни на пальне для них планують підвищити з 70% до 130%. Неминуче зростуть ціни на продукти, а інфляція з'їсть доходи населення.
Ми попереджали про це ще в березні, і «Європейська Солідарність» твердо виступала проти. Ми не голосували за це рішення у Верховній Раді.
Чому їм потрібні гроші українців?
Щоб покрити витрати на «Велике крадівництво». Ще в грудні 2021 року влада дала в борг «Укравтодору», і саме відкатами з цих грошей в конвертах годувалася корупція, зокрема у Верховній Раді.
Тепер борги «Укравтодору» стають державним боргом. Вони за це проголосували вчора. І його планують гасити з кишень українців.
Моя порада владі: щоб грошей вистачало і на фінансування ЗСУ, і на решту - просто припиніть красти!
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19.07.2024 23:07 Відповісти
Бідні люди краще керовані...
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19.07.2024 23:35 Відповісти
Годi всiм "...бiлам" очiкувати батькiвства вiд баби Влади, бо який шланг-член iй не приший пожарником не стане, тож - виймайте мiзки та руки з сраки й пiклуйтесь про це самi.
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20.07.2024 03:51 Відповісти
"Лідер "ЄС" також вважає шкідливою ідею витрачати гроші на добудову атомних енергоблоків за російською технологією" - аргументация не понятна!
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20.07.2024 10:08 Відповісти
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