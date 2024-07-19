Генштаб: За останні два місяці показники залучення добровольців у ЗСУ зросли у 3,5 раза

Міноборони та Генштаб розповіли про механізми рекрутингу. У відомстві роз’яснили порядок залучення добровольців до служби у Збройних силах України за рекомендаційними листами від командирів військових частин.

Як зазначив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Роман Горбач, механізми рекрутингу постійно вдосконалюються: "Ми створили алгоритм, згідно з яким громадяни України можуть обрати спеціальність та посаду, пройти співбесіду в обраній військовій частині, отримати рекомендаційний лист від командира і звертатися з ним до ТЦК та СП", передає Цензор.НЕТ.

Роман Горбач також наголосив на пріоритетності комплектування підрозділів: "Бойові частини мають пріоритет над тиловими. Командири військових частин непріоритетного комплектування не можуть видавати рекомендаційні листи без погодження з Генштабом, особливо для фахівців з цінними спеціальностями".

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Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що консультації в рекрутингових центрах станом на сьогодні отримали 10 120 громадян. "Наше завдання – супроводжувати кандидата від першого спілкування в рекрутинговому центрі до потрапляння в обрану військову частину", – зазначив він.

Полковник Роман Горбач додав, що наразі працюють два рекрутингові центри ЗСУ: Військово-Морських Сил та Сил спеціальних операцій, а також формуються центри рекрутингу Десантно-штурмових та Сухопутних військ. "За останні два місяці показники залучення громадян до ЗСУ на добровільній основі зросли у 3,5 раза порівняно з періодом з кінця 2022 року до весни 2024 року", – підкреслив він.

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Засновник платформи Lobby X Владислав Грезєв поділився результатами роботи агенції, яка отримала понад 135 тисяч відгуків добровольців. "Можливість вибору посади в армії є важливою для тих, хто хоче приєднатися до війська, і командування ЗСУ робить все можливе для забезпечення дієвих механізмів для цього", – зазначив Грезєв.



