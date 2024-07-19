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Новини
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Генштаб: За останні два місяці показники залучення добровольців у ЗСУ зросли у 3,5 раза

Начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Роман Горбач

Міноборони та Генштаб розповіли про механізми рекрутингу. У відомстві роз’яснили порядок залучення добровольців до служби у Збройних силах України за рекомендаційними листами від командирів військових частин.

Як зазначив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Роман Горбач, механізми рекрутингу постійно вдосконалюються: "Ми створили алгоритм, згідно з яким громадяни України можуть обрати спеціальність та посаду, пройти співбесіду в обраній військовій частині, отримати рекомендаційний лист від командира і звертатися з ним до ТЦК та СП", передає Цензор.НЕТ.

Роман Горбач також наголосив на пріоритетності комплектування підрозділів: "Бойові частини мають пріоритет над тиловими. Командири військових частин непріоритетного комплектування не можуть видавати рекомендаційні листи без погодження з Генштабом, особливо для фахівців з цінними спеціальностями".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ надав роз’яснення щодо порядку рекрутингу за письмовими згодами від командирів військових частин

Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що консультації в рекрутингових центрах станом на сьогодні отримали 10 120 громадян. "Наше завдання – супроводжувати кандидата від першого спілкування в рекрутинговому центрі до потрапляння в обрану військову частину", – зазначив він.

Полковник Роман Горбач додав, що наразі працюють два рекрутингові центри ЗСУ: Військово-Морських Сил та Сил спеціальних операцій, а також формуються центри рекрутингу Десантно-штурмових та Сухопутних військ. "За останні два місяці показники залучення громадян до ЗСУ на добровільній основі зросли у 3,5 раза порівняно з періодом з кінця 2022 року до весни 2024 року", – підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Менше 10% серед раніше обмежено придатних, що вже пройшли переобстеження, визнаються не придатними до служби, - Генштаб

Засновник платформи Lobby X Владислав Грезєв поділився результатами роботи агенції, яка отримала понад 135 тисяч відгуків добровольців. "Можливість вибору посади в армії є важливою для тих, хто хоче приєднатися до війська, і командування ЗСУ робить все можливе для забезпечення дієвих механізмів для цього", – зазначив Грезєв.

Генштаб ЗСУ про рекрутинг
Генштаб ЗСУ про рекрутинг

Автор: 

Генштаб ЗС (6892) мобілізація (3144) Рекрутинг (157)


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Топ коментарі
+14
Залучення, чи бусифікація, викрадення?
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19.07.2024 22:22 Відповісти
+12
всі добровольці закінчилися після того як КУ стала на паузу а коррупція просто ,,вмерла,, для населення,а мобілізація чомусь стала дорівнювати могілізації
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19.07.2024 22:43 Відповісти
+6
добровольців варто брати в лапки
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19.07.2024 22:35 Відповісти
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19.07.2024 22:18 Відповісти
Залучення, чи бусифікація, викрадення?
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19.07.2024 22:22 Відповісти
добровольців варто брати в лапки
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19.07.2024 22:35 Відповісти
всі добровольці закінчилися після того як КУ стала на паузу а коррупція просто ,,вмерла,, для населення,а мобілізація чомусь стала дорівнювати могілізації
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19.07.2024 22:43 Відповісти
бусифікація посилилася
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19.07.2024 22:52 Відповісти
В параше,куда ракета прилетела-там "бендеровский штаб" и склад боеприпасов,хоть в центре города.
У незламных-кого в бусик затрамбовали,кто не смог ****...ться и вырваться-той "потужний доброволець"
У кого денег нет заплатить за побег(выезд) из объятий Неньки-той пересічний терпіла и ресурс("на запчасти") зеленым людоедам
У кого света днями нет-то ИПСО
Кто не военный-тот ухилянт.
Кто говорит правду и критикует власть-тот пид..рас
Кто мародерит и ворует-тот патриот и образец для подражания

Зазеркалье...

Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? - А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот. - Мне все равно... - сказала Алиса. - Тогда все равно куда и идти, - заметил Кот. - Только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса. - Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. - Нужно только достаточно долго идти.
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19.07.2024 23:08 Відповісти
рапортуни зелені-віри вам нема кому ви розказуєте
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19.07.2024 23:38 Відповісти
Руки за спиною звʼязали, голову у відро з водою - ось тобі і «доброволець
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20.07.2024 01:17 Відповісти
Крім вішати лапші на вуха,нічого ці чиновники не хочуть робити,а все що вони розказують,брехня.Доказів багато,як замість направляти в ті частини що людина вибрала,направляють в піхоту на передову.
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20.07.2024 01:24 Відповісти
Всі хлопці що приходили в роту мали кожен своє відношення в якусь частину,але на тими письмовими згодами підтерлись.
Бо люди в роті закінчились вже тричі,багато хто з новеньких загинув у свій перший вихід на посадку. Коли питав їх про навчання в центрі то кажуть яке там навчання,то наряди то ще якась уйня совдепівська.
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20.07.2024 08:43 Відповісти
 
 