Генштаб: За останні два місяці показники залучення добровольців у ЗСУ зросли у 3,5 раза
Міноборони та Генштаб розповіли про механізми рекрутингу. У відомстві роз’яснили порядок залучення добровольців до служби у Збройних силах України за рекомендаційними листами від командирів військових частин.
Як зазначив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Роман Горбач, механізми рекрутингу постійно вдосконалюються: "Ми створили алгоритм, згідно з яким громадяни України можуть обрати спеціальність та посаду, пройти співбесіду в обраній військовій частині, отримати рекомендаційний лист від командира і звертатися з ним до ТЦК та СП", передає Цензор.НЕТ.
Роман Горбач також наголосив на пріоритетності комплектування підрозділів: "Бойові частини мають пріоритет над тиловими. Командири військових частин непріоритетного комплектування не можуть видавати рекомендаційні листи без погодження з Генштабом, особливо для фахівців з цінними спеціальностями".
Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що консультації в рекрутингових центрах станом на сьогодні отримали 10 120 громадян. "Наше завдання – супроводжувати кандидата від першого спілкування в рекрутинговому центрі до потрапляння в обрану військову частину", – зазначив він.
Полковник Роман Горбач додав, що наразі працюють два рекрутингові центри ЗСУ: Військово-Морських Сил та Сил спеціальних операцій, а також формуються центри рекрутингу Десантно-штурмових та Сухопутних військ. "За останні два місяці показники залучення громадян до ЗСУ на добровільній основі зросли у 3,5 раза порівняно з періодом з кінця 2022 року до весни 2024 року", – підкреслив він.
Засновник платформи Lobby X Владислав Грезєв поділився результатами роботи агенції, яка отримала понад 135 тисяч відгуків добровольців. "Можливість вибору посади в армії є важливою для тих, хто хоче приєднатися до війська, і командування ЗСУ робить все можливе для забезпечення дієвих механізмів для цього", – зазначив Грезєв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У незламных-кого в бусик затрамбовали,кто не смог ****...ться и вырваться-той "потужний доброволець"
У кого денег нет заплатить за побег(выезд) из объятий Неньки-той пересічний терпіла и ресурс("на запчасти") зеленым людоедам
У кого света днями нет-то ИПСО
Кто не военный-тот ухилянт.
Кто говорит правду и критикует власть-тот пид..рас
Кто мародерит и ворует-тот патриот и образец для подражания
Зазеркалье...
Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? - А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот. - Мне все равно... - сказала Алиса. - Тогда все равно куда и идти, - заметил Кот. - Только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса. - Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. - Нужно только достаточно долго идти.
Бо люди в роті закінчились вже тричі,багато хто з новеньких загинув у свій перший вихід на посадку. Коли питав їх про навчання в центрі то кажуть яке там навчання,то наряди то ще якась уйня совдепівська.