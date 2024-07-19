Іран може отримати матеріал для ядерної зброї за тиждень-два, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Іран протягом тижня або двох може отримати розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї.

Про це він заявив у виступі на безпековому форумі Aspen Security Forum, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Замість того, щоб бути щонайменше за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він (Іран. – Ред.) зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", – сказав Блінкен.

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Водночас він уточнив, що Іран ще не розробив ядерну зброю.