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Іран може отримати матеріал для ядерної зброї за тиждень-два, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Іран протягом тижня або двох може отримати розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї.

Про це він заявив у виступі на безпековому форумі Aspen Security Forum, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Замість того, щоб бути щонайменше за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він (Іран. – Ред.) зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", – сказав Блінкен.

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Водночас він уточнив, що Іран ще не розробив ядерну зброю.

Автор: 

Іран (2306) ядерна зброя (1199) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+22
Це все беззуба політика Заходу:
"Почекаємо, по-розмовляємо, по-діскутуємо, ... А може вони сами передумають, ... ну в крайньому випадку введемо ПОТУУУЖНІ санкції!"
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19.07.2024 22:31 Відповісти
+13
І як же ш воно так дивно сталося, а, Блінкен?
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19.07.2024 22:28 Відповісти
+12
То поцілуйте їх в сраку. Як і ***** цілуєте...
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19.07.2024 22:32 Відповісти
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І як же ш воно так дивно сталося, а, Блінкен?
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19.07.2024 22:28 Відповісти
Упс... Ізраїлю варто поворушитися...
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19.07.2024 22:28 Відповісти
Це Ви дуже м`яко сказали.
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19.07.2024 22:30 Відповісти
Ізраїль повинен вийти з окупованих палестинських територій, і буде мир з арабами.

Міжнародний суд ООН у Гаазі у своєму консультативному висновку постановив, що Ізраїль порушує міжнародне право своєю поселенською політикою на палестинських територіях.
Як йдеться у повідомленні суду у п'ятницю, 19 липня, цим самим було виконано резолюцію Генеральної асамлеї ООН від 30 грудня 2022 року, яка передбачала оцінку наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях.
Зокрема, суд вказав, що "триваюча присутність Держави Ізраїль на окупованій палестинській території є незаконною" і що "Держава Ізраїль зобов'язана припинити свою незаконну присутність на окупованій палестинській території якомога швидше".

Також Міжнародний суд ООН вказав, що Ізраїль зобов'язаний негайно припинити будь-яку нову поселенську діяльність та евакуювати всіх поселенців з палестинської території, а також має відшкодувати заподіяну його діями шкоду.
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19.07.2024 23:44 Відповісти
Ізраїль вийшов з палестинських територій десять років тому. Миру з арабами не сталося.
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19.07.2024 23:59 Відповісти
Араби вже порозумнішали, а підтримка США вже не та. Настав час для Ізраїлю вийти і підписати мирні договори з арабами.
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20.07.2024 00:10 Відповісти
Куди вийти. В Середньоземне море?
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20.07.2024 00:56 Відповісти
BBC

В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два независимых государства - еврейское и арабское. Иерусалиму, включая Вифлеем, полагался особый статус территории под контролем ООН.

Резолюция не понравилась никому, и буквально на следующий день начались столкновения.

Британский мандат истек 14 мая 1948 года. В тот же день Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. А на следующий день арабские государства напали на Израиль.

Они проиграли. Едва образованный и еще не знавший границ Израиль победил.

В результате «войны за независимость», как ее называют в Израиле, или «катастрофы», как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.

Другая половина была оккупирована арабскими странами: Западный берег и восточный Иерусалим - Иорданией, а сектор Газа - Египтом.
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20.07.2024 01:38 Відповісти
Суду в Гаазі зручно. Це не його вбивають терористи.
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20.07.2024 10:11 Відповісти
А завдяки чому і кому цей "прорив" став можливим? То не можна сказати, бо ескалація та конфронтація? Але якщо ще не розробив ядерну зброю, то нормально. Ще почекаємо.
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19.07.2024 22:29 Відповісти
Це все беззуба політика Заходу:
"Почекаємо, по-розмовляємо, по-діскутуємо, ... А може вони сами передумають, ... ну в крайньому випадку введемо ПОТУУУЖНІ санкції!"
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19.07.2024 22:31 Відповісти
То поцілуйте їх в сраку. Як і ***** цілуєте...
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19.07.2024 22:32 Відповісти
Ну, що папаша Байден, тепер країни терористи будуть ШАНТАЖУВАТИ на рівні з ****** і його підданих. Дочекались зі своїми ... САНКЦІЯМИ. Їх можна тепер засунути папаші Байдену собі в ......ку. Демократія добровільно і своїми силами створили собі кровожерливих опонентів. І як заспокоїти оцих гадів тепер папаша Байден не переймається, бо його ціль - вижити до кінця виборів. А хто це буде вирішувати ніхто не знає.
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19.07.2024 22:33 Відповісти
Зараз набіжуть свідки секти "Козака Байденюка" і Вас з лайном змішають, як вже зі мною було))
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19.07.2024 22:36 Відповісти
Лайно - це добриво. Без лайна домашніх тварин українського зерна не було б. Та й витиратись ніхто не забороняє. Але Чесність і Гідність вище лайнотворців.
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19.07.2024 22:53 Відповісти
Який штатам з того сум? До штатів вони недопулять. Допулять до Ізраїлю. Але не всі в штатах ******* Ізраїль. Демократи і рожеві поні більше ******* Паоестину. А те, шо їх одною бомбою накриє - то хто з рожевих поні колись тримав в руках глобус?
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19.07.2024 22:44 Відповісти
Як сказати. Сьогодні не долітають, а НТР працює. Завтра й дрончик може в Білий дім залетіти замість різдвяної індички.
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19.07.2024 22:54 Відповісти
кацапи передали,
Ну шо Бібі як там сидиться на двох стільцях, невже у 25 році знову на девятемая до ***** поїде...
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19.07.2024 22:39 Відповісти
жодна країна не передасть, це послаблює її позиції.

напевно самі дійшли.
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19.07.2024 22:49 Відповісти
пончику передали, і Іранцям також, як плату за підтримку та Шахеди.
Ну і ще кацапи дуже розраховують на велику війну між Іраном та Ізраелем.
Хоча там і Саудити повинні задуматись..
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19.07.2024 22:52 Відповісти
пончику Китай тільки міг передати, теж сумніваюся.
З якою метою ?
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19.07.2024 22:54 Відповісти
ідея двополярного світу якою марить *******.
Байдуже передали вони готові боеголовки чи спеців документацію та техніку, мета одна.
Це якщо трохи ширше дивитись а світ.
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19.07.2024 22:57 Відповісти
Блинкен знает откуда у Ирана разработки.
Если он открыто не говорит о передачи, значит её нет.
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19.07.2024 22:59 Відповісти
свята наївність
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19.07.2024 23:00 Відповісти
Зручніше звинуватити когось, не допустивши передачі технологій.
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19.07.2024 23:03 Відповісти
мабуть через потужні санкції
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19.07.2024 22:52 Відповісти
Цікаво, а що треба надати іранським ослойобам, щоб вони за тиждень створили ядерну бімбу? Відповідь очевидна - їм потрібно передати готову ядерну бімбу. Інакше хєр вони її зроблять за тиждень. А хто їм може передати готову бімбу? А ну напружили фантазію? Бібі, швидко лети в Мацкву і лізь на Мавзолей.
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19.07.2024 22:40 Відповісти
швидше за все є дані, що розробки в завершальній стадії
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19.07.2024 22:50 Відповісти
Наскільки я знаю, дуже складна процедура збагачення урану. Дуже енергозатратна, треба величезні будівлі, всіх їх під землю не заховаєш. І як тільки б Ізраїль помітив таку активність, то там би каменя на камені не залишилось.
А з плутонієм ще гірше.
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19.07.2024 23:09 Відповісти
організовує вторгнення ?
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19.07.2024 23:31 Відповісти
Нє, нашо вторгнення? Прилетіли б якісь невідомі літаки "військовоповітряних сил Андорри" (С) і розбомбили б все к хєрам.
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19.07.2024 23:36 Відповісти
Чому не летять ?
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19.07.2024 23:39 Відповісти
ТОму що нема шо бомбити. Мабудь.
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19.07.2024 23:40 Відповісти
Де претензії до ядерного клубу ?
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19.07.2024 23:42 Відповісти
У вас генератор тупих питань? Мені розчехляти генератор тупих відповідей?
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19.07.2024 23:57 Відповісти
Ну тобто мені більш здається вірогідним, що передадуть вже готове.
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19.07.2024 23:10 Відповісти
Ось що буває коли при владі в США безхребетні бариги.. добре шо скоро підуть вони на куй
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19.07.2024 22:50 Відповісти
порадіємо за ізраїль і за сша. Вам начхати на Україну? То будете гинути за євреїв, якщо вони вам миліше. О вкусах не спорят.
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19.07.2024 22:54 Відповісти
блін КЄН в що Україна до останнього українця *
ви АМЕБИ а не Демократи. Просто АМЕБИ
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19.07.2024 22:56 Відповісти
О то вже допомагати Ізраїлю буде теж ескалація? І забороните стріляти в глиб Ірану.
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19.07.2024 22:57 Відповісти
У вересні 2023 року в заголовки світових ЗМІ потрапили заяви наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, який заявив, що якщо Ірану, головному супернику саудитів у регіоні, вдасться отримати ядерну бомбу, то вона знадобиться і саудівцям.
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19.07.2024 23:01 Відповісти
мы очень обеспокоены и выражаем нашим американским лгбтшным "друзьям" очень огромную обеспокоенность.
садитесь за стол переговоров, разговаривайтесь-договаривайтесь-переговаривайтесь.
американцы должны пойти на уступки и сделать жест доброй воли, чтобы не нарушать красных линий и умиротворить персов.
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19.07.2024 23:03 Відповісти
Дармоїди з розвідки все провтикали. Тиждень -два це вже. Ескалація?
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19.07.2024 23:07 Відповісти
За тиждень - два, дізнаються про вагітність, а тут ядерна зброя від рашистів, як туалетний папір, отримує отой Іран!
Це ще одна червона, чи діарейна лінія від прутіна??
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19.07.2024 23:18 Відповісти
А коли у нас буде? Блін не знає?
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19.07.2024 23:21 Відповісти
Iнфантильна нацiя пiсля цiеi новини зразу здiйме лемент "розбомбити!", "знищити", "рф покидьки", "чалмоголовi фу".

Зрiла нацiя пiднiме питання, де б i нам обзавестись ядерною зброею, бажано секретно.

Ех.
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19.07.2024 23:23 Відповісти
Я б сказал, що питання "обзавестися ЯЗ" поставлять саме інфантіли. Блін, снаряди виробляти не можуть, а там взагалі ніяких складнощів. А тут ядрьона бімба...
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19.07.2024 23:39 Відповісти
І ми цим дуже занепокоєні - забув додати Блінкен.
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19.07.2024 23:42 Відповісти
Ой американські банки кредитували Іран... а це вони простих жителів кредитували які в нічому не винні... А танкери які іранську нафту в морі перешгружали... випадково туди запливли і занйшли інший танкер з нафтою
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19.07.2024 23:59 Відповісти
це тільки початок, жодна невелика держава тепер не буде почуватися захищеною без ядерної зброї, ніякі договори не діють, дозволили топтатися російським фашистам по українській землі, а це є прямий наслідок для усього людства, сюрпризів ще буде багато, бо всі країни побачили, як 'нещадно карає' росію 'світова спільнота' за зухвале порушення міжнародного права і різних 'договорів на найвищому рівні'
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20.07.2024 00:25 Відповісти
блін кен, не ескалуй!
ось коли будуть араби мати ядерку, тоді і поговоримо....
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20.07.2024 01:08 Відповісти
Это уже эскалация или нужно ещё немного подождать?
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20.07.2024 14:48 Відповісти
 
 