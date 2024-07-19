Іран може отримати матеріал для ядерної зброї за тиждень-два, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Іран протягом тижня або двох може отримати розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї.
Про це він заявив у виступі на безпековому форумі Aspen Security Forum, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Замість того, щоб бути щонайменше за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він (Іран. – Ред.) зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", – сказав Блінкен.
Водночас він уточнив, що Іран ще не розробив ядерну зброю.
Топ коментарі
+22 Small Jerboa
показати весь коментар19.07.2024 22:31 Відповісти Посилання
+13 Eugene Bright
показати весь коментар19.07.2024 22:28 Відповісти Посилання
+12 Євген Дусик #421274
показати весь коментар19.07.2024 22:32 Відповісти Посилання
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Міжнародний суд ООН у Гаазі у своєму консультативному висновку постановив, що Ізраїль порушує міжнародне право своєю поселенською політикою на палестинських територіях.
Як йдеться у повідомленні суду у п'ятницю, 19 липня, цим самим було виконано резолюцію Генеральної асамлеї ООН від 30 грудня 2022 року, яка передбачала оцінку наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях.
Зокрема, суд вказав, що "триваюча присутність Держави Ізраїль на окупованій палестинській території є незаконною" і що "Держава Ізраїль зобов'язана припинити свою незаконну присутність на окупованій палестинській території якомога швидше".
Також Міжнародний суд ООН вказав, що Ізраїль зобов'язаний негайно припинити будь-яку нову поселенську діяльність та евакуювати всіх поселенців з палестинської території, а також має відшкодувати заподіяну його діями шкоду.
В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два независимых государства - еврейское и арабское. Иерусалиму, включая Вифлеем, полагался особый статус территории под контролем ООН.
Резолюция не понравилась никому, и буквально на следующий день начались столкновения.
Британский мандат истек 14 мая 1948 года. В тот же день Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. А на следующий день арабские государства напали на Израиль.
Они проиграли. Едва образованный и еще не знавший границ Израиль победил.
В результате «войны за независимость», как ее называют в Израиле, или «катастрофы», как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.
Другая половина была оккупирована арабскими странами: Западный берег и восточный Иерусалим - Иорданией, а сектор Газа - Египтом.
"Почекаємо, по-розмовляємо, по-діскутуємо, ... А може вони сами передумають, ... ну в крайньому випадку введемо ПОТУУУЖНІ санкції!"
Ну шо Бібі як там сидиться на двох стільцях, невже у 25 році знову на девятемая до ***** поїде...
напевно самі дійшли.
Ну і ще кацапи дуже розраховують на велику війну між Іраном та Ізраелем.
Хоча там і Саудити повинні задуматись..
З якою метою ?
Байдуже передали вони готові боеголовки чи спеців документацію та техніку, мета одна.
Це якщо трохи ширше дивитись а світ.
Если он открыто не говорит о передачи, значит её нет.
А з плутонієм ще гірше.
ви АМЕБИ а не Демократи. Просто АМЕБИ
садитесь за стол переговоров, разговаривайтесь-договаривайтесь-переговаривайтесь.
американцы должны пойти на уступки и сделать жест доброй воли, чтобы не нарушать красных линий и умиротворить персов.
Це ще одна червона, чи діарейна лінія від прутіна??
Зрiла нацiя пiднiме питання, де б i нам обзавестись ядерною зброею, бажано секретно.
Ех.
ось коли будуть араби мати ядерку, тоді і поговоримо....