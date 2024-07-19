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Залужний вперше відзвітував про роботу послом: Впевнений, що результати стануть помітними на полі бою

Валерій Залужний та Володимир Зеленський

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше відзвітував про результати роботи як посол.

Він висловив впевненість у тому, що результати роботи української команди будуть помітними на полі бою, передає Цензор.НЕТ.

"Позаду – два дні насиченої роботи на полях Саміту Європейського політичного співробітництва, зустрічі з Прем’єр-Міністром Великої Британії, іноземними лідерами, урядовцями та друзями України у Сполученому Королівстві.

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Разом з Президентом України та його командою працюємо над посиленням стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією задля підтвердження нашої спільної відданості міжнародній безпеці та стабільності.

Впевнений, що вже найближчим часом результати спільної роботи стануть помітними на полі бою", - розповів Залужний.

Автор: 

Велика Британія (5688) Залужний Валерій (728)


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Топ коментарі
+24
Вірю в ЗСУ. Вірю в Залужного.
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19.07.2024 23:08 Відповісти
+15
Бог в помощь
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19.07.2024 22:57 Відповісти
+8
Клоун задоволений, що військовий професіонал найвищої категорії з безцінним досвідом проведення оборонних і наступальних операцій, захистивший Україну від повної окупації, відсторонений від участі в плануванні військових операцій? Думаю так, бо тепер ніхто не може йому сказати "Ні!". Наш "Наполеон" вважає, що не святі горшки ліплять. Не було б Ейнштейна, то знайшовся б який небудь Єрмак - це ж такі прості, "очевидні" речі. Як же ж просто командувати ЗСУ. Це навіть не 95-й квартал, там все набагато складніше.
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19.07.2024 23:29 Відповісти
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Бог в помощь
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19.07.2024 22:57 Відповісти
Лишень аби ЗЄля знов щось не 3,14зданув на своєму квартальному і не поставив цим Залужного в незручне положення.
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19.07.2024 23:04 Відповісти
Головне щоб Залужний не ******** що Гєрасімов його кумір , бо брити будуть в ах#є .
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20.07.2024 02:31 Відповісти
Це вже ти щось таке 3,14зданув ніби Люськи Арестович, або Наталки Скабєєвої наслухався.
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20.07.2024 06:57 Відповісти
Тема , про Герасімова це з інтерв'ю Залужного Комарову від 13 травня 2023 року , досі не можу повірити що він міг таке сказати про ката українців
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20.07.2024 10:29 Відповісти
А по діям на Херсонщині, думаю що саме кумір.
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20.07.2024 09:01 Відповісти
А по твоєму коментарю я бачу що твої кумири - Марʼяна Безмозгла і Єрмак.
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20.07.2024 10:18 Відповісти
Залужний українець,він розумна людина, вихований, а головне не полукровок!
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20.07.2024 13:10 Відповісти
Вже поставив, коли поблажливо поплескав по плечу короля Великобританії! Чарльз аж відсахнувся!
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20.07.2024 09:47 Відповісти
Поплескати короля по плечу - це прояв зверхності. Клоун або не знає правил етикету, або навмисно показує як він зневажає короля.
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20.07.2024 10:20 Відповісти
Взагалі торкатися коронованої особи без особливого знаку (пожати королеві простягнуту руку не тільки можна, але й треба обов'язково!) забороняється. За це навіть страчували, а в деяких країнах і досі страчують!

Не думаю, що боневтік такий фантастичний нахаба, що зневажає короля. Просто в його криворіжських глубенях етікету не вчили, книжок він не читав, а своїх мізків немає...

А чого дивуватися - вас же попереджували отим недолугим серіалом "Слуга урода": і як буде йти економіка, і зовнішня політика. Там усе було!
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20.07.2024 12:53 Відповісти
клоун є клоун! Я би йому руки не подала би!
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20.07.2024 13:13 Відповісти
Я б теж. Але король однієї країни мусить подати руку президентові іншої країни. Це і є етикет!
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20.07.2024 14:26 Відповісти
Вірю в ЗСУ. Вірю в Залужного.
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19.07.2024 23:08 Відповісти
собі в першу чергу треба вірити а не будь кому якого розкрутили по змі.
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20.07.2024 09:33 Відповісти
A я, в першу чергу, вiрю в Господа, а потiм в ЗСУ!
Слава Господу! 🙏🙏🙏
Слава Героям! 😊
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20.07.2024 18:27 Відповісти
Сподіваємось на посилення дипломатичного фронту держави. Важливо і необхідно!
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19.07.2024 23:09 Відповісти
він не дипломат за освітою, тому ймовірно займатиметься військовими поставками.
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19.07.2024 23:16 Відповісти
поставками займатимуться постачальники. Залужний впроваджуватиме політику України в Великобританії.
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20.07.2024 00:40 Відповісти
да, залужный сильный дипломат
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20.07.2024 06:43 Відповісти
Да ладно! Там у Підрах я нормально вчать чел на тепле містечко проміняла армію,це не Червинський
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19.07.2024 23:21 Відповісти
я щиро перепрошую але га?
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19.07.2024 23:24 Відповісти
а його хтось висував?
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20.07.2024 00:13 Відповісти
розумні люди знають, кого вибирати, зеленойобів немає!
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20.07.2024 13:16 Відповісти
Желаю самых выдающихся успехов генералу в Лондоне, но самая большая польза от каждого человека только тогда, когда он занимается своим делом
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19.07.2024 23:24 Відповісти
так, Генерал Залужний стратег від Бога, а його в пиджак засунули

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20.07.2024 00:30 Відповісти
Господи какой же Зе чушпан на этой фотографии.

Вот серьезно, не питаю симпатий к Залужному, но здесь видно - дипломат заслуживающий доверие внешним видом.

И рядом бегает какая-то обоссанная шавка.
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19.07.2024 23:24 Відповісти
Ну якщо мою ідею віддати Крим під військову базу Великобританіі і зробити там офшор як на Кипру втілять у життя , то усі кримчане будуть боротись на перемогу України
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19.07.2024 23:26 Відповісти
щас, їм аби камні з неба, тільки щоб рузькі
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20.07.2024 00:31 Відповісти
Це що, тільки щобуло? Звітувати можна тільки перед тим, хто призначив на посаду, окрім депутатів і президента, котрих призначає (вибирає) народ.
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19.07.2024 23:28 Відповісти
«Разом із президентом і його командою
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19.07.2024 23:29 Відповісти
Чи є ще питання до пана посла?
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19.07.2024 23:31 Відповісти
Клоун задоволений, що військовий професіонал найвищої категорії з безцінним досвідом проведення оборонних і наступальних операцій, захистивший Україну від повної окупації, відсторонений від участі в плануванні військових операцій? Думаю так, бо тепер ніхто не може йому сказати "Ні!". Наш "Наполеон" вважає, що не святі горшки ліплять. Не було б Ейнштейна, то знайшовся б який небудь Єрмак - це ж такі прості, "очевидні" речі. Як же ж просто командувати ЗСУ. Це навіть не 95-й квартал, там все набагато складніше.
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19.07.2024 23:29 Відповісти
Как бы узнать, чем сейчас занята посол Украины в США? По хорошему, она должна ночевать под домами Трампа и Вэнса. Но что-то мне подсказывает, что ей такая идея в голову не пришла .
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19.07.2024 23:53 Відповісти
це взагалі-то був би кримінальний злочин, в залежності від наполегливісті або misdemeanor stalking, або felony stalking.
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20.07.2024 00:45 Відповісти
Залужний наш головнокомандувачь,дякую що зберiг краiну
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20.07.2024 01:10 Відповісти
Ещё не сберёг. Предатели в высших кругах власти не дали. Но шанс сберечь страну генерал дал. Только бы успеть стране воспользоваться!
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20.07.2024 01:23 Відповісти
Хто дав вам право критикувати генерала Залужного ? За те, що захистив Україну ? А українці захистили свого улюбленця Головнокомандувача Залужного від 5 -ої колони / внутрішніх ворогів України ? Соромно !
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20.07.2024 02:25 Відповісти
Чомусь всі політики в Україні говорять, що результати будуть в майбутньому часі. Але Залужного зняли вже пів року назад, а для війни це величезний термін. Незрозуміло коли буде результат.
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20.07.2024 06:31 Відповісти
результат в сводках- каждый день теряем территории и людей
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20.07.2024 06:45 Відповісти
так для того і був знятий з посади, щоби не було результату!
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20.07.2024 13:20 Відповісти
"Разом з Президентом України та його командою працюємо над посиленням стратегічного партнерства..."

А яку надію на нього мали люди.
Дійсно - не сотвори собі кумира.
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20.07.2024 07:15 Відповісти
Респект Залужному. Тупорилого ішака на нари.
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20.07.2024 08:19 Відповісти
Поважаючий себе хенерал не прийняв би подачки від цієї зеленої не легітимної влади, а пішов би в опозицію, а так простий совдеповський пристосуванець і служака... А як там контрнаступ?
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20.07.2024 09:35 Відповісти
Вы все не про то....
Вопрос в том - его пребывание на территории посольства в Лондоне считается как "проживает в Украине" или нет?
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20.07.2024 10:02 Відповісти
Генерали повинні бути на полі бою, а такому етнічному українцю і воєначальнику як Залужний не личить піджак приміряти,але з нашою владою маємо те що маємо...
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20.07.2024 13:59 Відповісти
 
 