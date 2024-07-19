Залужний вперше відзвітував про роботу послом: Впевнений, що результати стануть помітними на полі бою
Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше відзвітував про результати роботи як посол.
Він висловив впевненість у тому, що результати роботи української команди будуть помітними на полі бою, передає Цензор.НЕТ.
"Позаду – два дні насиченої роботи на полях Саміту Європейського політичного співробітництва, зустрічі з Прем’єр-Міністром Великої Британії, іноземними лідерами, урядовцями та друзями України у Сполученому Королівстві.
Разом з Президентом України та його командою працюємо над посиленням стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією задля підтвердження нашої спільної відданості міжнародній безпеці та стабільності.
Впевнений, що вже найближчим часом результати спільної роботи стануть помітними на полі бою", - розповів Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
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Не думаю, що боневтік такий фантастичний нахаба, що зневажає короля. Просто в його криворіжських глубенях етікету не вчили, книжок він не читав, а своїх мізків немає...
А чого дивуватися - вас же попереджували отим недолугим серіалом "Слуга урода": і як буде йти економіка, і зовнішня політика. Там усе було!
Слава Господу! 🙏🙏🙏
Слава Героям! 😊
Вот серьезно, не питаю симпатий к Залужному, но здесь видно - дипломат заслуживающий доверие внешним видом.
И рядом бегает какая-то обоссанная шавка.
А яку надію на нього мали люди.
Дійсно - не сотвори собі кумира.
Вопрос в том - его пребывание на территории посольства в Лондоне считается как "проживает в Украине" или нет?