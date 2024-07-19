Україна вже перебуває на шляху до сильної й незалежної держави, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен упевнений, що Україна за допомогою західних партнерів уже перебуває на шляху до успіху, який призведе до формування сильної й незалежної Української держави, інтегрованої із Заходом.

Про це він заявив у п’ятницю під час виступу на Форумі з питань безпеки в Аспені, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Питання в тому, що є успіхом для України в майбутньому? І я думаю, що відповідь є простою: це сильна Україна, яка є незалежною, яка дедалі більше інтегрується із Заходом та стоїть на власних ногах у військовому, економічному й демократичному плані. І Україна перебуває на цьому шляху", - зауважив держсекретар США.

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Він підкреслив, що Захід і в тому числі Сполучені Штати працюють над тим, аби Україна мала все необхідне для боротьби з російською агресією зараз, а також втілювала план до успіху в майбутньому.

"Зараз у це вже вкладено багато (зусиль. – Ред.), і, так, це й надалі потребуватиме ресурсів", - зазначив державний секретар США.

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У відповідь на запитання, як забезпечити продовження підтримки України, якщо в Білому домі зміниться влада, Блінкен підкреслив, що наразі в обох палатах Конгресу США є більшість, яка виступає за це.