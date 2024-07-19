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Україна вже перебуває на шляху до сильної й незалежної держави, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен упевнений, що Україна за допомогою західних партнерів уже перебуває на шляху до успіху, який призведе до формування сильної й незалежної Української держави, інтегрованої із Заходом.

Про це він заявив у п’ятницю під час виступу на Форумі з питань безпеки в Аспені, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Питання в тому, що є успіхом для України в майбутньому? І я думаю, що відповідь є простою: це сильна Україна, яка є незалежною, яка дедалі більше інтегрується із Заходом та стоїть на власних ногах у військовому, економічному й демократичному плані. І Україна перебуває на цьому шляху", - зауважив держсекретар США.

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Він підкреслив, що Захід і в тому числі Сполучені Штати працюють над тим, аби Україна мала все необхідне для боротьби з російською агресією зараз, а також втілювала план до успіху в майбутньому.

"Зараз у це вже вкладено багато (зусиль. – Ред.), і, так, це й надалі потребуватиме ресурсів", - зазначив державний секретар США.

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У відповідь на запитання, як забезпечити продовження підтримки України, якщо в Білому домі зміниться влада, Блінкен підкреслив, що наразі в обох палатах Конгресу США є більшість, яка виступає за це.

Автор: 

допомога (8493) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+8
Віддати половину територій , підписати капітуляцію , забути про будь які блоки , ще більше заохочувати корупцію , казнокрадство , розкрадання держави - це шлях до сильної і незалежної держави , по американські . Ми вам навіть зброю дамо , тільки ви не стріляйте .
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20.07.2024 01:38 Відповісти
+6
Справді? Сильної й незалежної? Це коли у Львові за українську мову вбивають, а гнидник під назвою "почаєвська лавра" цвіте й пахне?

А татаров з єрмаком гиржуть з усіх.

Вивчіть ці питання, пане Блінкен.
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20.07.2024 00:15 Відповісти
+4
я вже починаю ненавидіти всіх цих ,,благодійників,, бо всі стежки ведуть як раз до них,цинічні мерзоти,експериментатори.....щоб ви отримали по ділам своїм з відсотками!!!!
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20.07.2024 00:18 Відповісти
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20.07.2024 00:01 Відповісти
Шо?
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20.07.2024 00:07 Відповісти
Справді? Сильної й незалежної? Це коли у Львові за українську мову вбивають, а гнидник під назвою "почаєвська лавра" цвіте й пахне?

А татаров з єрмаком гиржуть з усіх.

Вивчіть ці питання, пане Блінкен.
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20.07.2024 00:15 Відповісти
Це питання не до партнерів.
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20.07.2024 00:47 Відповісти
я вже починаю ненавидіти всіх цих ,,благодійників,, бо всі стежки ведуть як раз до них,цинічні мерзоти,експериментатори.....щоб ви отримали по ділам своїм з відсотками!!!!
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20.07.2024 00:18 Відповісти
Цей теж дивиться телемарафон. Та й ще пускає пиль в очі. Нікому вже віри нема. А реальність зовсім інша.
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20.07.2024 00:19 Відповісти
"А реальність зовсім інша" - в ній тобі не треба грошей і зброї від США, бо ти просися до кацапів? Чи яка реальність, розкажи нам!
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20.07.2024 00:27 Відповісти
Кому це вам, скільки вас там під одим ніком? Якщо ти в Україні живеш, то прекрасно все сам знаєш, що "Україна вже перебуває на шляху до сильної й незалежної держави" , насправді виглядає як захмарна корупція, яка перебуває на шляху безкарності і зростання, знаєш що нажаль ми кожен день втрачаємо територіі, кожен день втрачаємо людей, втрачаємо енергетику, все кругом здорожчує і прибутки людей падають, збільшується рівень людей за межею бідності... А це якось складно назвати шляхом до сильної незалежної Держави.
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20.07.2024 15:58 Відповісти
Це типу із серії 40 років по пустелі....маячня просто.
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20.07.2024 00:29 Відповісти
Блінчік!
Ти просто кінь з яйцями!
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20.07.2024 00:33 Відповісти
Україна за допомогою західних партнерів уже перебуває на шляху до успіху, який призведе до формування сильної й незалежної Української держави Джерело:

Україна стане сильнішою і незалежнішою за Іран?
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20.07.2024 00:36 Відповісти
Незалежна - значить українська, без гнид.
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20.07.2024 00:52 Відповісти
Добре, що на шляху, але погано, що стоїть, а не йде.
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20.07.2024 01:09 Відповісти
Сидіти в ямі посеред розбомбленої дороги це теж "перебувати на шляху"?
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20.07.2024 01:12 Відповісти
із такими "союзниками" ,як брехливі.лицемірні американські аферисти, Україна на шляху втрати територій,котрі окупує рашист .згідно його підкилимних домовленостей із американо- німецькими співучасниками розшматування України ,її руйнації,та геноциду українського народу...
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20.07.2024 01:13 Відповісти
Йди в сраку, балабол. Сцикуни.
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20.07.2024 01:27 Відповісти
Блінкен якраз не балабол - він говорить, як є.
Набере політичного жирку і буде гідний президент демократ.
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20.07.2024 02:13 Відповісти
Віддати половину територій , підписати капітуляцію , забути про будь які блоки , ще більше заохочувати корупцію , казнокрадство , розкрадання держави - це шлях до сильної і незалежної держави , по американські . Ми вам навіть зброю дамо , тільки ви не стріляйте .
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20.07.2024 01:38 Відповісти
БлінКІН іди ти вже на куй ...разом з бандою....на куй
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20.07.2024 07:10 Відповісти
Таке відчуття наче він стібеться.
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20.07.2024 07:27 Відповісти
сильної й незалежної але корумпованої
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20.07.2024 07:57 Відповісти
з такою "підтримкою " скоро не залишиться "кого підтримати"
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20.07.2024 08:05 Відповісти
Це такий жарт, чи троллінг?
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20.07.2024 09:17 Відповісти
потужно!
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20.07.2024 09:38 Відповісти
Треп ..
У нас нет ни Президента ни легитимного парламента - все прокисло
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20.07.2024 14:37 Відповісти
Уничожены города, десятки тысяч погибших, 10 млн. беженцев, разрушена экономика, а звездеж продолжается.
Если Трамп придет к Власти, а Зеленский уйдет, тогда Украина восстановится.
Гордон предлагал Байдену установить памятник в Киеве, теперь без него Трампу установят памятник.
Кстати, за помощь Израилю, там город назван в честь Трампа.
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21.07.2024 00:04 Відповісти
 
 