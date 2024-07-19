Україна вже перебуває на шляху до сильної й незалежної держави, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен упевнений, що Україна за допомогою західних партнерів уже перебуває на шляху до успіху, який призведе до формування сильної й незалежної Української держави, інтегрованої із Заходом.
Про це він заявив у п’ятницю під час виступу на Форумі з питань безпеки в Аспені, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Питання в тому, що є успіхом для України в майбутньому? І я думаю, що відповідь є простою: це сильна Україна, яка є незалежною, яка дедалі більше інтегрується із Заходом та стоїть на власних ногах у військовому, економічному й демократичному плані. І Україна перебуває на цьому шляху", - зауважив держсекретар США.
Він підкреслив, що Захід і в тому числі Сполучені Штати працюють над тим, аби Україна мала все необхідне для боротьби з російською агресією зараз, а також втілювала план до успіху в майбутньому.
"Зараз у це вже вкладено багато (зусиль. – Ред.), і, так, це й надалі потребуватиме ресурсів", - зазначив державний секретар США.
У відповідь на запитання, як забезпечити продовження підтримки України, якщо в Білому домі зміниться влада, Блінкен підкреслив, що наразі в обох палатах Конгресу США є більшість, яка виступає за це.
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А татаров з єрмаком гиржуть з усіх.
Вивчіть ці питання, пане Блінкен.
Ти просто кінь з яйцями!
Україна стане сильнішою і незалежнішою за Іран?
Набере політичного жирку і буде гідний президент демократ.
У нас нет ни Президента ни легитимного парламента - все прокисло
Если Трамп придет к Власти, а Зеленский уйдет, тогда Украина восстановится.
Гордон предлагал Байдену установить памятник в Киеве, теперь без него Трампу установят памятник.
Кстати, за помощь Израилю, там город назван в честь Трампа.