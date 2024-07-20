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Зеленський щодо вбивства Фаріон: Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в РФ

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що слідство розглядає всі версії вбивства Ірини Фаріон.

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон.

Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ірина Фаріон померла в реанімації після замаху

Як розповів Зеленський, для пошуку злочинця задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові.

"Вдячний кожному, хто допомагає розслідуванню. Мої співчуття сімʼї та всім близьким Ірини Фаріон", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основні версії вбивства Фаріон: особиста неприязнь та її громадська, політична діяльність, - Клименко

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Автор: 

Зеленський (23642) вбивство (3078) Фаріон (109)


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Топ коментарі
+14
Повторю для тугидумів: суспільство рлзеолює не Фаріон, а рускомірска бацила, яка включає у себе т.зв. УПЦ МП, та узкій ізік. Фаріон л ше ознччила це, як лґкар означує хворобу. Лише дурень буде звинувачувати лікаря, який поставив діагноз "онкологія" в тому, що цей лікар є причиною захворювання. І не Фарвон вселяється у таксистів-масажистів-продавців-озоронців, яких вивертає від української мови і які бризкають слиною на все українське. Лінія поділу і одночасно фронту проходить там, де і межа між українством і руцкім міром і кордрн проляже там же. Не Форіон провела цю межу.
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20.07.2024 13:27
+11
Дивись, зеЧучело фсбшне, а то так і до тебе ниточки приведуть!!
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20.07.2024 13:10
+7
Та хер зна? - шо за кілер - кажуть 20 днів біля під"ізду сидів
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20.07.2024 13:08
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"Якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обґрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, хто займався цим, вони вибачаться як мінімум" (с)

Нагадайте будь ласка, хтось вже вибачився?
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20.07.2024 14:04 Відповісти
Дякую,дуже дякую величнійший цар.А що бояре типу кліменка не здогадались це висказати на бріфінгу.
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20.07.2024 14:07 Відповісти
Ось як тут кацапи це вбивство переводять на владу Зеленського. Знають падлюки, що це справа рук, не самих звичайно, але їхнього кремлівського психа. Але треба створити шум, знаючи що наші не особливо розумні люди їм лайків наставлять.
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20.07.2024 14:09 Відповісти
Дурко ти. А хазяїн твій пи...дить, як завжди.
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20.07.2024 16:16 Відповісти
"Поділяй та володарюй". Так ось зевлада вбивством Ірини Фаріон знову поділила наше суспільство , щоб володарювати далі. Усім відомо, що зевлада маскварота.
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20.07.2024 14:20 Відповісти
Ніколи не знайдуть.Забалакають бла,бла та й згодом все затихне.А того хлопчика ,що ймовірний стрілець , посадили як дурника щоб відволікти увагу дуже обачливих громодян.Якось так.
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20.07.2024 14:37 Відповісти
А дЄрмак не збирається прийти до Лідора з повинною ? Чи один, чи зі всіма помічниками ?
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20.07.2024 14:57 Відповісти
Ніхто це вбивство розслідувати не буде. Ніхто шукати нікого не буде. Не працювали камери. Якийсь ждун сидів довго. Коли сфабриковане вбивство владою, то з перших минут вбивства з'являється підготовлена версія щоб люди не задавали собі питання.
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20.07.2024 15:10 Відповісти
Це 100% змова зеленського та єрмака. умеров зобеспечував виконавців екіпировкою "а-ля бомж" та набоями, шмигаль з бакановим - решта та прикриття. Ще забув мінистра енергетики, ну ви вкурсі чьому.
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20.07.2024 16:53 Відповісти
в нас през ідіот - це когось хвилyює?
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20.07.2024 17:54 Відповісти
Вбивство Фаріон не аби яка подія...
та тільки не для влади:
Зе повідомив в своєму телеграм каналі який крім єрмака та аристовича ніхто не читає..
Коли було "пакушеніє на машину шифера"-тут Зе відразу на ТВ виступив
отож тікі у влади пріорітети
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20.07.2024 18:53 Відповісти
Зе за шефіра тоді аж на трибуну ООН виліз патякати про 'замах на реформи демократію'...

Не той вже стендапер став...
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20.07.2024 21:42 Відповісти
і ви ж такі шмаляєте по України, по українськи дітям?
по вашим би дітям вьїбашити - може мозок би і проснувся...
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20.07.2024 19:01 Відповісти
а ми такі ********* - не все ж по нашим, курносі?
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20.07.2024 19:05 Відповісти
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