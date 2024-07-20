Понад 2,8 млн цивільних евакуйовано з небезпечних територій за час війни, серед них більш ніж 670 тис. дітей, - ДСНС

Із небезпечних фронтових територій за час війни евакуйовано 2,8 млн мешканців

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів голова ДСНС Андрій Даник.

"Наш евакуаційний підрозділ "Фенікс" діє на Донеччині у співпраці з поліцейським підрозділом "Білі янголи" та обласними військовими адміністраціями", - розповів Даник.

Також він повідомив, що, за даними обласних військових адміністрацій, загалом по всій Україні від початку повномасштабної війни було евакуйовано з небезпечних територій, зокрема й підрозділами ДСНС, понад 2,8 млн цивільних. Серед них - понад 670 тис. дітей і понад 102 тис. осіб з інвалідністю.

Даник зауважив, що нині підрозділи щодня евакуюють дітей та дорослих із Торецької громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1325 осіб, серед яких 35 дітей, за тиждень евакуювали з прифронтових регіонів Донеччини

Раніше повідомлялося, що попри примусову евакуацію батьки з дітьми таємно повертаються до Торецька.