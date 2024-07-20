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США восени перекинуть до Східної Європи бронетанкову бригаду

США восени перекинуть до Східної Європи бронетанкову бригаду

США восени планують перекинути у Східну Європу бригадну бойову групу 1-ї бронетанкової дивізії. Це відбудеться у межах ротації американських військ.

Про це повідомило Командування армії США, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Згадана бронетанкова бригада прийде на зміну бригаді 4-ї піхотної дивізії "у межах регулярної ротації сил для виконання зобов'язань США перед союзниками і партнерами по НАТО".

Також у межах ротації бригада 10-ї гірської дивізії буде направлена на Близький Схід у розпорядження Центрального командування для зміни 44-ї піхотної бригади, яка вже перебуває там.

Читайте також: Військові бази США в Європі переведено в стан підвищеної готовності через загрозу диверсій з боку РФ, - CNN

Автор: 

Європа (1783) ротація (77) США (22395)


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Топ коментарі
+4
А через Курган або Рязань, або будь-яку Срань можна перекинути? Шоб два рази не ходить...
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20.07.2024 17:00
+2
Поменяли одних на других, но, Заголовок звучит гордо!
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20.07.2024 17:06
+1
Нахрена? Відбиватися від кацапів,які будуть на кордоні стояти? А де логіка? Звісно де. На банківських рахунках. Сволота цинічна.
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20.07.2024 17:15
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А через Курган або Рязань, або будь-яку Срань можна перекинути? Шоб два рази не ходить...
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20.07.2024 17:00 Відповісти
Можна. Яєць не вистачає. Так що -- звичайний хоровод.
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20.07.2024 17:58 Відповісти
Поменяли одних на других, но, Заголовок звучит гордо!
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20.07.2024 17:06 Відповісти
Нахрена? Відбиватися від кацапів,які будуть на кордоні стояти? А де логіка? Звісно де. На банківських рахунках. Сволота цинічна.
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20.07.2024 17:15 Відповісти
A коли Зімбабве буде робити ротацію на Лімпопо теж в новинах напишуть?
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20.07.2024 17:31 Відповісти
треба мінімум десять. І не бригад а дивізій
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20.07.2024 17:36 Відповісти
пох
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20.07.2024 17:38 Відповісти
Який сенс ? Щоб в бомбосховищах ховатись !
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20.07.2024 17:51 Відповісти
НАТО! введи войска
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20.07.2024 19:09 Відповісти
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20.07.2024 19:26 Відповісти
 
 