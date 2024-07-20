США восени перекинуть до Східної Європи бронетанкову бригаду
США восени планують перекинути у Східну Європу бригадну бойову групу 1-ї бронетанкової дивізії. Це відбудеться у межах ротації американських військ.
Про це повідомило Командування армії США, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Згадана бронетанкова бригада прийде на зміну бригаді 4-ї піхотної дивізії "у межах регулярної ротації сил для виконання зобов'язань США перед союзниками і партнерами по НАТО".
Також у межах ротації бригада 10-ї гірської дивізії буде направлена на Близький Схід у розпорядження Центрального командування для зміни 44-ї піхотної бригади, яка вже перебуває там.
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