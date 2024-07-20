Росіяни змушують мешканців окупованих територій міняти довідки про інвалідність на російські

На тимчасово окупованих територіях росіяни розширюють програму русифікації місцевого населення, зокрема, змушуючи осіб з інвалідністю міняти документи на російські.

По це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Так, на окупованих територіях росіяни змушують осіб з інвалідністю міняти документи, які підтверджують обмежені фізичні можливості, на російські.

"Заміна документів про інвалідність, виданих до 1 березня 2023 року, відбувається за результатами медико-соціальної експертизи. Проте умови пройти цю експертизу відсутні. Адже ситуація із медичними закладами на загарбаних територіях просто критична. Одним із підтверджень цьому є те, що на ТОТ цивільні амбулаторії зобов’язали першочергово обслуговувати солдатів ЗС РФ. А загалом тут складна ситуація із кадрами", - розповіли в ЦНС.

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