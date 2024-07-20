У новій зерновій угоді Україна не погодиться на жодні перевірки суден, - посол у Туреччині Боднар

У Туреччині не полишають сподівань відновити роботу зернового коридору. Позиція України – жодного контролю та обстежень суден, які йдуть з українських портів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив посол України у Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Те, що ми створили свій власний коридор (у Чорному морі. – Ред.), стимулює партнерів прокладати інші маршрути. Я хотів би нагадати, що кораблі проходять територіальними водами Румунії, Болгарії і Туреччини, а зараз йде мова про створення більш безпечного маршруту. Єдине, що нас не влаштовує, – це повернення до умов, які були в рамках першого зернового коридору. Ніякого контролю, ніяких обстежень суден, які йдуть з українських портів, бути не може. Ми на це ніколи не погодимось", – зазначив Боднар.

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Він зауважив, що ці переговори – частина підготовки до Конференції з продовольчої безпеки, яка відбудеться у Туреччині наприкінці серпня.

"На першому Саміті миру було домовлено, і це відображено у комюніке Саміту, що питання глобальної безпеки буде відпрацьовуватися у робочій групі і певний форум концентруватиметься саме на безпеці виробників сільськогосподарської продукції, портів, на забезпеченні судноплавства, на створенні умов для безпечної доставки продукції з України до тих країн, які цього найбільше потребують", – сказав Боднар.