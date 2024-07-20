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У новій зерновій угоді Україна не погодиться на жодні перевірки суден, - посол у Туреччині Боднар

Посол України у Туреччині Василь Боднар

У Туреччині не полишають сподівань відновити роботу зернового коридору. Позиція України – жодного контролю та обстежень суден, які йдуть з українських портів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив посол України у Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Те, що ми створили свій власний коридор (у Чорному морі. – Ред.), стимулює партнерів прокладати інші маршрути. Я хотів би нагадати, що кораблі проходять територіальними водами Румунії, Болгарії і Туреччини, а зараз йде мова про створення більш безпечного маршруту. Єдине, що нас не влаштовує, – це повернення до умов, які були в рамках першого зернового коридору. Ніякого контролю, ніяких обстежень суден, які йдуть з українських портів, бути не може. Ми на це ніколи не погодимось", – зазначив Боднар.

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Він зауважив, що ці переговори – частина підготовки до Конференції з продовольчої безпеки, яка відбудеться у Туреччині наприкінці серпня.

"На першому Саміті миру було домовлено, і це відображено у комюніке Саміту, що питання глобальної безпеки буде відпрацьовуватися у робочій групі і певний форум концентруватиметься саме на безпеці виробників сільськогосподарської продукції, портів, на забезпеченні судноплавства, на створенні умов для безпечної доставки продукції з України до тих країн, які цього найбільше потребують", – сказав Боднар.

Автор: 

Боднар (152) Туреччина (3488) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+13
А нахіба та угода?Щоб турки заробляли маржу 20% просто тому,що вони є такі "красіві" і хитродупі?Можна ще провести переговори про рух дощових хмаринок в сторону Стамбула.
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20.07.2024 18:33
+12
Перевірку протикорабельними ракетами
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20.07.2024 18:33
+9
Заява на кшталт: - Ноги розсуваю, але в губи не цілуюсь. Яка, в сраці, угода з окупантом при посередництві скупника краденого?! Морські дрони - наш гарант.
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20.07.2024 19:35
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Яка перевірка? Першим ділом треба везти ракети, щоб знищувати російську авіацію, яка перешкоджає продовольчій безпеці. Продовольчу безпеку треба захищати.
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20.07.2024 18:29 Відповісти
Що? Перевірки треба робити для кацапських суден!
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20.07.2024 18:29 Відповісти
Перевірку протикорабельними ракетами
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20.07.2024 18:33 Відповісти
А нахіба та угода?Щоб турки заробляли маржу 20% просто тому,що вони є такі "красіві" і хитродупі?Можна ще провести переговори про рух дощових хмаринок в сторону Стамбула.
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20.07.2024 18:33 Відповісти
Опять все сначала? Опять хотите рашистам поверить? Лоб еще не трещит прыгать по граблям?
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20.07.2024 18:35 Відповісти
А вона реально потрібна та угода?
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20.07.2024 18:52 Відповісти
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:35.7/centery:40.9/zoom:5
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20.07.2024 19:07 Відповісти
А це цікаво..раніше соплі жували, очки потупивши, а зараз ГОЛОС прорізався..

Що сі сталося???? Чи награбоване до доскотечного літака не влазить й треба присипавши збіжжям танкерами вивозити??
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20.07.2024 19:07 Відповісти
дискотечного*
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20.07.2024 19:08 Відповісти
Вспоминается донецкий аэропорт в 2015 году где украинские войска заежали в аэропорт через блопост днр.
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20.07.2024 19:17 Відповісти
Россияне сначала таким образом унижают украинскую нацию, а потом наносят поражение.
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20.07.2024 19:54 Відповісти
Заява на кшталт: - Ноги розсуваю, але в губи не цілуюсь. Яка, в сраці, угода з окупантом при посередництві скупника краденого?! Морські дрони - наш гарант.
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20.07.2024 19:35 Відповісти
...після забезпечення госрезерва.
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20.07.2024 19:45 Відповісти
Никакого зернового соглашения не должно быть. А то что было, было сплошным унижением для Украины.
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20.07.2024 19:52 Відповісти
Кеш планують вивозити на баржах? Бо дип поштою туговато йде.
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20.07.2024 21:28 Відповісти
3.14дорасов надо почаще посылать , чтобы не забывали своё место .
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20.07.2024 21:30 Відповісти
Хитропопі зебіли при владі вирішили продати одну з небагатьох перемог України у війні з пітьмою - на Чорному морі!
Від тієї "зернової угоди" їхні офшорні рахунки та криптогаманці розпухнуть від рашистських грошей, виручених від краденого українського зерна.
Військовим потрібен наказ про ракетний залп по порту в Маріуполі, де стоять під причалами зерноплави для завантаження збіжжя.
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20.07.2024 21:46 Відповісти
Україні не потрібна ніяка "зернова угода".
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20.07.2024 22:14 Відповісти
Що такого в цій угоді що ми не робимо зараз?
Може у турків гешефту немає, тому що повз них проходить?
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20.07.2024 23:03 Відповісти
А шо перевіряти ? Хтось накладав емьарго на поставки зброї Україні ? Осман відать хоче знову стамбульських тьорок купки запрооданців.
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20.07.2024 23:47 Відповісти
 
 