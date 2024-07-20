У новій зерновій угоді Україна не погодиться на жодні перевірки суден, - посол у Туреччині Боднар
У Туреччині не полишають сподівань відновити роботу зернового коридору. Позиція України – жодного контролю та обстежень суден, які йдуть з українських портів.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив посол України у Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Те, що ми створили свій власний коридор (у Чорному морі. – Ред.), стимулює партнерів прокладати інші маршрути. Я хотів би нагадати, що кораблі проходять територіальними водами Румунії, Болгарії і Туреччини, а зараз йде мова про створення більш безпечного маршруту. Єдине, що нас не влаштовує, – це повернення до умов, які були в рамках першого зернового коридору. Ніякого контролю, ніяких обстежень суден, які йдуть з українських портів, бути не може. Ми на це ніколи не погодимось", – зазначив Боднар.
Він зауважив, що ці переговори – частина підготовки до Конференції з продовольчої безпеки, яка відбудеться у Туреччині наприкінці серпня.
"На першому Саміті миру було домовлено, і це відображено у комюніке Саміту, що питання глобальної безпеки буде відпрацьовуватися у робочій групі і певний форум концентруватиметься саме на безпеці виробників сільськогосподарської продукції, портів, на забезпеченні судноплавства, на створенні умов для безпечної доставки продукції з України до тих країн, які цього найбільше потребують", – сказав Боднар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що сі сталося???? Чи награбоване до доскотечного літака не влазить й треба присипавши збіжжям танкерами вивозити??
Від тієї "зернової угоди" їхні офшорні рахунки та криптогаманці розпухнуть від рашистських грошей, виручених від краденого українського зерна.
Військовим потрібен наказ про ракетний залп по порту в Маріуполі, де стоять під причалами зерноплави для завантаження збіжжя.
Може у турків гешефту немає, тому що повз них проходить?