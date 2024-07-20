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В Іспанії затримали трьох проросійських хакерів за кібератаки на союзників України

Хакер

Іспанська Цивільна гвардія сьогодні повідомила про затримання трьох людей за ймовірну причетність до кібератак на держустанови та стратегічні сектори Іспанії та країн НАТО.

Хакерів затримали на Балеарських островах та в Андалусії. В їхніх будинках провели обшуки та вилучили комп'ютерні та документальні матеріали, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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Слідство вважає, що затримані належать до хакерської групи NoName057(16), яка виникла після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та проголосила своєю метою "реагувати на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів".

Основною діяльністю групи було здійснення DDoS-атак на сайти державних та приватних організацій країн, які підтримують Україну.

Минулого місяця про кібератаку з боку NoName057(16) заявив підрозділ General Dynamics, а також компанія Santa Barbara Systems, що базується в Іспанії та займається ремонтом танків Leopard для постачання в Україну.

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Розслідування стосовно затриманих в Іспанії хакерів координує спеціалізована прокуратура. Цивільна гвардія Іспанії також оголосила, що продовжує розслідування за декількома напрямками, щоб продовжити ідентифікацію учасників атак.

Автор: 

Іспанія (897) росія (64846) хакер (1345)


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21.07.2024 00:40 Відповісти
 
 