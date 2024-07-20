Росіянам не вдасться за уламками скопіювати українські морські дрони, але вони будуть намагатися, - ГУР МО
Росіяни не зможуть використати уламки українських морських дронів для створення власних, бо з українського боку над цим працюють кращі інженери.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щодо уламків чи інших частин цих дронів, які ворог намагається використати для створення власних дронів, то навряд чи у них щось вийде. Тому що інженери, які ці дрони створюють, мають бути передовими і кращими у цьому напрямку. Робота у цьому напрямку ведеться не перший рік. Наші розробки доводять свою ефективність, ми є одними з найкращих у цьому плані. Тож навряд чи ворогу вдасться щось таке повторити, але вони будуть намагатися", – розповів Єрін.
Він також вважає, що навіть якщо росіяни створять власний морський дрон, це буде "те, що українські фахівці робили позавчора".
"Тому що ми рухаємося вперед, розвиваємося і вдосконалюємо наше озброєння", – зауважив Єрін, додавши, що при цьому не можна недооцінювати ворога.
"Тема безпілотників, у тому числі морських, не нова, але рішуче їхнє значення у веденні бойових дій і здобутті якихось успіхів показала саме ця війна, яка триває зараз. Нині саме наші дрони показали себе з найкращого боку", – зауважив представник ГУР.
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Размах крыльев - более 4 метров. Может напоминать ZALA 421-20, но сбитый дрон не относится к разведывательным.
Обломки сейчас исследуют.
Нельзя недооценивать противника
в нас є чим їбашить кацапняві калоші, а своїх в нас нема...🤣
Ракети, снаряди, дрони часто виходять з ладу та опиняються в руках ворога з мінімальними ушкодженнями.
Морськи дрони не виключення.
Академік Сахаров переконав свого тодішнього друга такого ж фантазьора Микитку Хрущова зробити торпеду із десятком мегатон. Його моряки спитали щодо застосування, він естет і правєднік міра сказав просто а ми вдаримо по Ньюйоркському порту і Америка покорєна.(Торпеду так і не зробили) Микитку прогнали за волюнтаризм, і х....через 60 років знову заспівав - а в нас є торпеда, як жахнемо, то всі попадуть в ад. Так само буде із дроном. Зроблять, а потім будуть ставити щось крупнокаліберне.
Тим більше у московитів є іранські і китайські союзники