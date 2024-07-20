Росіянам не вдасться за уламками скопіювати українські морські дрони, але вони будуть намагатися, - ГУР МО

Росіяни не зможуть використати уламки українських морських дронів для створення власних, бо з українського боку над цим працюють кращі інженери.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо уламків чи інших частин цих дронів, які ворог намагається використати для створення власних дронів, то навряд чи у них щось вийде. Тому що інженери, які ці дрони створюють, мають бути передовими і кращими у цьому напрямку. Робота у цьому напрямку ведеться не перший рік. Наші розробки доводять свою ефективність, ми є одними з найкращих у цьому плані. Тож навряд чи ворогу вдасться щось таке повторити, але вони будуть намагатися", – розповів Єрін.

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Він також вважає, що навіть якщо росіяни створять власний морський дрон, це буде "те, що українські фахівці робили позавчора".

"Тому що ми рухаємося вперед, розвиваємося і вдосконалюємо наше озброєння", – зауважив Єрін, додавши, що при цьому не можна недооцінювати ворога.

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"Тема безпілотників, у тому числі морських, не нова, але рішуче їхнє значення у веденні бойових дій і здобутті якихось успіхів показала саме ця війна, яка триває зараз. Нині саме наші дрони показали себе з найкращого боку", – зауважив представник ГУР.