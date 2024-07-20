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Росіянам не вдасться за уламками скопіювати українські морські дрони, але вони будуть намагатися, - ГУР МО

Морський дрон

Росіяни не зможуть використати уламки українських морських дронів для створення власних, бо з українського боку над цим працюють кращі інженери.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо уламків чи інших частин цих дронів, які ворог намагається використати для створення власних дронів, то навряд чи у них щось вийде. Тому що інженери, які ці дрони створюють, мають бути передовими і кращими у цьому напрямку. Робота у цьому напрямку ведеться не перший рік. Наші розробки доводять свою ефективність, ми є одними з найкращих у цьому плані. Тож навряд чи ворогу вдасться щось таке повторити, але вони будуть намагатися", – розповів Єрін.

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Він також вважає, що навіть якщо росіяни створять власний морський дрон, це буде "те, що українські фахівці робили позавчора".

"Тому що ми рухаємося вперед, розвиваємося і вдосконалюємо наше озброєння", – зауважив Єрін, додавши, що при цьому не можна недооцінювати ворога.

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"Тема безпілотників, у тому числі морських, не нова, але рішуче їхнє значення у веденні бойових дій і здобутті якихось успіхів показала саме ця війна, яка триває зараз. Нині саме наші дрони показали себе з найкращого боку", – зауважив представник ГУР.

Автор: 

Єрін Євгеній (13) морський дрон (46)


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Топ коментарі
+10
Це сам Буданов набуданив? Він завжди робить компетентний аналіз на основі хрен знає яких даний з якого джерела.

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20.07.2024 21:20
+6
От якого біса вихвалятися? Можемо робити краще, значить робимо. І мовчки тестуємо на орках. А результат буде видно всім.
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20.07.2024 20:57
+6
Они же захватили целый еще в 22г(вроде), когда его вынесло на берег. Хотя то был самый первый вариант, а последние ревизии возможно уже сильно отличаются от того.
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20.07.2024 21:55
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От якого біса вихвалятися? Можемо робити краще, значить робимо. І мовчки тестуємо на орках. А результат буде видно всім.
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20.07.2024 20:57 Відповісти
це же мясник Баканов. що йому ще робити?
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20.07.2024 21:43 Відповісти
Ночью ВС РФ запустили на Киев новый дрон-камикадзе. Он шёл на сверхмалой высоте 20-30 м, - https://defence-ua.com/news/scho_tse_za_novij_tajemnichij_dron_kamikadze_jakij_atakuvav_kijiv_foto-16054.html Defence Express

Размах крыльев - более 4 метров. Может напоминать ZALA 421-20, но сбитый дрон не относится к разведывательным.

Обломки сейчас исследуют.
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20.07.2024 21:02 Відповісти
В Росії створили морський дрон. Він схожий на український. ФОТО Джерело:
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20.07.2024 21:13 Відповісти
Чого там копіювати? Звичайний дрон, тільки не літає, а плаває.
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20.07.2024 21:14 Відповісти
електроніку...а вона скоріш за все і в нас і в кацапів китайська...
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20.07.2024 21:18 Відповісти
Це сам Буданов набуданив? Він завжди робить компетентний аналіз на основі хрен знає яких даний з якого джерела.

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20.07.2024 21:20 Відповісти
А нахіба їм дрони проти країни, яка не має ВМФ? Від слова "взагалі"? По "бананах" бити? Ну ну...
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20.07.2024 21:36 Відповісти
кораблі топити, прибережну інфраструкткру руйнувати, мости, переправи, плотини. Наприклад з Беларусі по Дніпру вниз пустити. Хто там дрона буде чекати?
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20.07.2024 21:41 Відповісти
Ну так наші ДРОНИ і проти течії можуть іти. Такщо "алваерди" бульборуси.
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20.07.2024 21:48 Відповісти
почалося. Багато ударів зробили по "бульборусам", коли з їх теріторії били по Україні?
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20.07.2024 22:31 Відповісти
им ни надо ни чего копировать у них есть фсбэшный завхоз Елдак он в зубах принесет, а паДлоляк с Хламидией помогут под чутким руководством бениного Оманского Нарика....
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20.07.2024 21:40 Відповісти
Ну там же оди долбоебы живу. Инфа сотка.
Нельзя недооценивать противника
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20.07.2024 21:42 Відповісти
Они же захватили целый еще в 22г(вроде), когда его вынесло на берег. Хотя то был самый первый вариант, а последние ревизии возможно уже сильно отличаются от того.
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20.07.2024 21:55 Відповісти
Кацапы вообще-то уже даже использовали против нас морские дроны - именно дроном они подорвали опору моста в Затоке.
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20.07.2024 21:57 Відповісти
От ГУР можно услышать только глупости. Давайте всей страной надеяться, что Россия не сможет создать морской дрон. Как далеки они от требований этой войны !
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20.07.2024 23:15 Відповісти
"Россия" кажете?
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20.07.2024 23:32 Відповісти
павтарюхі курносі - так у нас нема флота!
в нас є чим їбашить кацапняві калоші, а своїх в нас нема...🤣
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20.07.2024 23:29 Відповісти
ну хто тут одноглазий нахімов?
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20.07.2024 23:47 Відповісти
Якщо кацапи надумають скопіювати такий дрон, вони можуть використати екземпляр, який не вибухнув з технічних причин.
Ракети, снаряди, дрони часто виходять з ладу та опиняються в руках ворога з мінімальними ушкодженнями.
Морськи дрони не виключення.
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20.07.2024 23:48 Відповісти
Колись ЧубАйс презентував вироблений в Сколково отєчєствєнний ноутбук вагою 10 кг. І переконував песимістів - главноє в етом дєлє, что ми могьом. Х....вже дало правітєльствєнноє заданиє - к 7 октября сдєлать.
Академік Сахаров переконав свого тодішнього друга такого ж фантазьора Микитку Хрущова зробити торпеду із десятком мегатон. Його моряки спитали щодо застосування, він естет і правєднік міра сказав просто а ми вдаримо по Ньюйоркському порту і Америка покорєна.(Торпеду так і не зробили) Микитку прогнали за волюнтаризм, і х....через 60 років знову заспівав - а в нас є торпеда, як жахнемо, то всі попадуть в ад. Так само буде із дроном. Зроблять, а потім будуть ставити щось крупнокаліберне.
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21.07.2024 06:08 Відповісти
Вони давно вже мають цілі дрони. Ще в 2022 на берег в Криму винесло коли Старлінк навігацію вимикали.
Тим більше у московитів є іранські і китайські союзники
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22.07.2024 04:28 Відповісти
 
 