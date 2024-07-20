США планують нові санкції проти Китаю через допомогу Росії, - Салліван
США готують нові санкції проти китайських компаній, які підтримують війну Росії в Україні, під прицілом можуть опинитися банки.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми вважаємо, що Китай повинен зупинитися, тому що, на нашу думку, він глибоко виходить за межі гідної поведінки національних держав. Можна очікувати додаткових санкційних заходів, оскільки ми спостерігаємо, як все розвиватиметься в найближчі тижні", - сказав Салліван на Аспенському безпековому форумі в Колорадо.
Він нагадав про указ президента Джо Байдена, виданий наприкінці минулого року, який дозволив Міністерству фінансів США переслідувати банки, що надають допомогу російській оборонній промисловості, і додав, що це було зроблено не просто так.
"Сьогодні я не можу зробити прогноз, але скажу лише, що з часом ми створили інструменти, які дозволять нам реагувати на подібну поведінку. І ми будемо реагувати на таку поведінку", - додав радник президента.
Ці коментарі є черговим попередженням про те, що адміністрація Байдена розглядає додаткові заходи для припинення підтримки китайськими компаніями оборонно-промислової бази РФ. США заявляють, що Китай поки не надає пряму летальну підтримку Росії, але лідери НАТО на саміті тиждень тому назвали Китай "вирішальним фактором, що сприяє" війні Росії в Україні.
Країни-члени Альянсу дедалі більше занепокоєні тим, що Пекін наближається до надання летальної допомоги, від якої застерігали західні чиновники. Так, за словами європейських чиновників, китайські і російські компанії наразі розробляють ударний безпілотник, схожий на іранські "Шахеди".
Пекін реагує на звернення США з конкретними доказами фінансових операцій, які порушують санкції, запроваджені США проти Росії, але, за словами Саллівана, "загалом, картина не дуже приємна", оскільки китайські фірми продовжують допомагати російській військовій машині.
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їм тепер по..... ваші санкції
соплежуї-дИмократи програли всі стратегії
Де довгі ракети для України?
Де дозвіл на використовування зброї США по рф?
Де, взагалі, Ленд Ліз?!
А ти, санкції, санкції… ганьба.
немає на вас Рейгана
нікчеми дИмократи
обамоДрочери
руззькіє бідні як миші у порівнянні із "золотим міліардом"
оценітє красоту ігри: рузький газ в Європу по 350 дол., а в чайну, ірашку та проч. засрашку - по 100 дол. (+ газогін за рахунок рашки !!!!)
Эти санкции нужно было ВВОДИТЬ вчера! 2 года назад! А они всё "планируют"...
Геронтократическая бюрократия прикрывающаяся словом "демократия" в очередной раз доказывает свою нежизнеспособность.
Мова йде про велитеньські гроші ху&ла, на які він скупив продажних політиків у всему світі.