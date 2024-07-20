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США планують нові санкції проти Китаю через допомогу Росії, - Салліван

США та Китай

США готують нові санкції проти китайських компаній, які підтримують війну Росії в Україні, під прицілом можуть опинитися банки.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що Китай повинен зупинитися, тому що, на нашу думку, він глибоко виходить за межі гідної поведінки національних держав. Можна очікувати додаткових санкційних заходів, оскільки ми спостерігаємо, як все розвиватиметься в найближчі тижні", - сказав Салліван на Аспенському безпековому форумі в Колорадо.

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Він нагадав про указ президента Джо Байдена, виданий наприкінці минулого року, який дозволив Міністерству фінансів США переслідувати банки, що надають допомогу російській оборонній промисловості, і додав, що це було зроблено не просто так.

"Сьогодні я не можу зробити прогноз, але скажу лише, що з часом ми створили інструменти, які дозволять нам реагувати на подібну поведінку. І ми будемо реагувати на таку поведінку", - додав радник президента.

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Ці коментарі є черговим попередженням про те, що адміністрація Байдена розглядає додаткові заходи для припинення підтримки китайськими компаніями оборонно-промислової бази РФ. США заявляють, що Китай поки не надає пряму летальну підтримку Росії, але лідери НАТО на саміті тиждень тому назвали Китай "вирішальним фактором, що сприяє" війні Росії в Україні.

Країни-члени Альянсу дедалі більше занепокоєні тим, що Пекін наближається до надання летальної допомоги, від якої застерігали західні чиновники. Так, за словами європейських чиновників, китайські і російські компанії наразі розробляють ударний безпілотник, схожий на іранські "Шахеди".

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Пекін реагує на звернення США з конкретними доказами фінансових операцій, які порушують санкції, запроваджені США проти Росії, але, за словами Саллівана, "загалом, картина не дуже приємна", оскільки китайські фірми продовжують допомагати російській військовій машині.

Автор: 

Китай (4499) санкції (11744) США (22395) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+6
довго планують
їм тепер по..... ваші санкції
соплежуї-дИмократи програли всі стратегії
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20.07.2024 21:48
+6
Комуняцькому лайну не місце у вільному світі
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20.07.2024 21:55
+5
Надувные матрасы с Китая запретят в США продавать ?
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20.07.2024 21:59
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довго планують
їм тепер по..... ваші санкції
соплежуї-дИмократи програли всі стратегії
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20.07.2024 21:48 Відповісти
Де Ф16 Саліван?!

Де довгі ракети для України?

Де дозвіл на використовування зброї США по рф?

Де, взагалі, Ленд Ліз?!

А ти, санкції, санкції… ганьба.
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21.07.2024 00:54 Відповісти
Комуняцькому лайну не місце у вільному світі
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20.07.2024 21:55 Відповісти
Надувные матрасы с Китая запретят в США продавать ?
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20.07.2024 21:59 Відповісти
Сша знають .що закінчення війни і новий світовий порядок це одне і теж....і саме головне,що місце сша буде набагато менше ...тепер сша втратить можливість гарантувати безпеку своїх союзників - більшу половину їх..чому все це ******** продовжується....а тому,що сша розуміє ,навіть якщо завтра вони домовляця з китаєм то все одно сша програють...
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20.07.2024 22:43 Відповісти
Така срана ******* політика...вичікування ,попередження ,занепокоїння , застереження ...язиком працюють ,а як би ще і мізками на випереженя , то це була би політика, а так самозакохано царюють
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20.07.2024 22:47 Відповісти
*****
немає на вас Рейгана
нікчеми дИмократи
обамоДрочери
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20.07.2024 23:28 Відповісти
після нових санкцій США товарооборот між 3,14ДЕРАЦІЄЮ І КИТАЄМ зросте ще на пару сотень млрд
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20.07.2024 23:48 Відповісти
за рахунок чого ?

руззькіє бідні як миші у порівнянні із "золотим міліардом"

оценітє красоту ігри: рузький газ в Європу по 350 дол., а в чайну, ірашку та проч. засрашку - по 100 дол. (+ газогін за рахунок рашки !!!!)
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21.07.2024 01:36 Відповісти
за рахунок об'ємів ,газу і нафти, котрі 3,14дерація продавала в ЄС І США.Тепер вона їх перенаправила в Китай і Індію із знижкою .
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21.07.2024 08:02 Відповісти
Планируют... Тупые тормознутые дегенераты....

Эти санкции нужно было ВВОДИТЬ вчера! 2 года назад! А они всё "планируют"...

Геронтократическая бюрократия прикрывающаяся словом "демократия" в очередной раз доказывает свою нежизнеспособность.
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21.07.2024 05:03 Відповісти
Та Демакратія тут ні при чому!

Мова йде про велитеньські гроші ху&ла, на які він скупив продажних політиків у всему світі.
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21.07.2024 06:04 Відповісти
 
 