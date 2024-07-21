Франція "з обережності" відмовилася допустити до Олімпіади журналістів та фізіотерапевтів із РФ і Білорусі

Побоюючись потенційних "шпигунів", влада Франції заборонила допуск до Олімпійських ігор 2024 року майже 100 іноземців, які мали намір працювати на змаганнях як журналісти, фізіотерапевти та технічний персонал.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що про це міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив в інтерв’ю газеті Le Journal du Dimanche.

За його словами, це представники Росії, Білорусі та деяких інших країн, назви яких міністр розкрити відмовився.

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"Ймовірно, вони приїхали не для того, щоб чинити теракти. Але, крім розвідки та традиційного шпигунства, існує можливість отримати доступ до комп’ютерних мереж, щоб здійснити кібератаку", – сказав міністр, відповідаючи на запитання, що збиралися робити у Франції ймовірні агенти.

"Ми відмовили великій кількості "журналістів" (із Росії), які стверджували, що хочуть висвітлювати Ігри. З іншого боку, ми допустили присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті. Ми виходимо з принципу обережності", – сказав Жеральд Дарманен.

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Загалом влада Франції, за словами міністра, перевірила 960 тисяч людей, які збиралися працювати на Олімпіаді, щоб переконатися, що вони не становлять небезпеки. Усього до Ігор не допустили 4340 осіб, у тому числі 19 внесених до списку "Запобігання радикалізації терористичної спрямованості" (FSPRT), а також 139 осіб із так званого списку S (списку людей, які становлять загрозу безпеці держави). Також до Олімпіади не допустили 257 радикальних ісламістів, 181 активіста ультралівих та 95 представників ультраправих організацій.

Нагадаємо, Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня. В Іграх братимуть участь 15 російських та 16 білоруських спортсменів, які виступатимуть у нейтральному статусі.