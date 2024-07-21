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Понад 7 тис. приїжджих із РФ зареєстрували на окупованій території Луганщини за останні 2 місяці

Окупація Луганщини

На тимчасово окупованій території Луганської області зростає кількість мігрантів з РФ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Сподіваються на "віджате" житло – у так званій "ЛНР" зростає кількість мігрантів. Лише за останні два місяці їх зареєстрували понад сім тисяч. Це – представники віддалених регіонів Росії і громадяни країн Середньої Азії, які не змогли облаштувати життя в РФ. Більша частин приїздить із родинами", - йдеться в плвідомленні.

Лисогор зазначив, що вони сподіваються першочергово отримати нерухомість, яку на окупованій Луганщині поступово відбирають у тих, хто евакуювався.

Також повідомляється, що із Кремля окупаційній владі Луганщини спустити завдання організувати підзвітні волонтерські організації у кожному місті та райцентрі. Тобто організувати добровольчий рух, який добровільно виконуватиме накази зверху. Такі центри вже відкрито в Алчевську, Кадіївці, Довжанську. В інших населених пунктах так званої "ЛНР" в екстреному порядку наказано організувати рух "добробайтерів" до 1 серпня.

Також читайте: У населених пунктах окупованої Луганщини вже два роки немає світла та води

Також голова ОВА розповів про ситуацію на окупованих та деокупованих територіях Луганщини.

Він зазначив, що майже щодня в прифронтовому Невському додаються нові руйнування житлового сектору. Росіяни не зменшують вогневий вплив на село. Вчора туди тричі вдарили з "Градів", близько 20 разів застосовували ствольну артилерію, вдвічі більше – безпілотники. Зафіксовано влучання в приватний будинок – він вигорів вщент. Люди не постраждали.

Не менш напружена ситуація і в Макіївці, яка теж потерпає від артилерії і БпЛА противника.

Лисогор розповів, що поблизу цих населених пунктів армія РФ щонайменше сім разів намагалася атакувати позиції українських воїнів. Також окупанти намагалися прорвати оборону біля Стельмахівки та в Білогорівці.

Читайте: Близько 10 тис. мігрантів відправила Росія на війну проти України, - Слідком РФ

Автор: 

мігранти (1105) Луганська область (4868)


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Ставка по іпотеці там 2%, в РФ це вже прибрали.

Буде ще більше.
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21.07.2024 14:56 Відповісти
Все, за цю територію можна вже забути
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21.07.2024 14:59 Відповісти
Ну у нас також кажуть, що Україні потрібно 300 000 мігрантів щороку.
А ***** вже виконує.
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21.07.2024 17:57 Відповісти
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21.07.2024 18:00 Відповісти
... займайте місце на скотомогильнику.
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21.07.2024 18:10 Відповісти
нехай працюють поки що. потім половині під зад коліном, іншу половину на захід України для жорсткої асиміляціїї
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21.07.2024 21:29 Відповісти
Таке каса пи робили не раз...заміщають українців на сброд.
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22.07.2024 05:58 Відповісти
 
 