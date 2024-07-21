Німецька Heller Tools продавала інструменти пов’язаним із ФСБ РФ компаніям, - FT

Німецька компанія Heller Tools співпрацювала з компаніями в Російській Федерації, зокрема продавала інструменти пов’язаним із ФСБ РФ компаніям.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Financial Times.

Як зазначається, за даними видання, компанія Heller Tools продала свердла та інші інструменти на загальну суму майже 1,2 млн доларів компаніям, пов’язаним із контрабандною операцією "Сернія".

Heller Tools задекларувала продажі товарів на суму 860 тис. доларів московській компанії під назвою "Торговий дім Трейдтулс", пов’язаній із мережею "Сернія", між початком повномасштабного вторгнення в Україну і до червня 2023 року.

Повідомляється також, що згідно з митними записами, експорт товарів Heller до "Трейдтулс" припинився у червні 2023 року, незабаром після того, як FT звернулася до Heller із запитаннями про його торгівлю з "Трейдтулс".

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Однак потім до вересня Heller Tools продавала товари іншій російській фірмі під назвою "Тірекс". Як зазначили в виданні, цю компанію, яка купила товарів у німецької компанії на ще 300 тис. доларів, заснував у червні чоловік, який працював у "Трейдтулс".

Своєю чергою у Heller заявили, що відповідають "всім вимогам законодавства".

Варто зауважити, що будівельні інструменти, які продає Heller, такі як пилки та свердла для сталі або цегляної кладки, були внесені до санкційних списків ЄС у грудні 2023 року, після продажу компанії "Тірекс". Інструменти додали тому, що вони можуть "зокрема сприяти збільшенню промислового потенціалу Росії".

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Також повідомляється, що у 2022 році Міністерство юстиції США висунуло звинувачення п’ятьом особам, пов’язаним із "Сернією", у змові з метою закупівлі технологій військового класу та подвійного призначення для російських оборонних компаній.

Серед них був підозрюваний полковник ФСБ Вадим Конощенок, який був затриманий естонськими прикордонниками під час спроби втекти до Росії.