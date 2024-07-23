Влада Москви платитиме майже по 2 млн рублів за контракт із Міноборони РФ

Мер Москви Сергій Собянін підписав указ, яким встановлюється одноразова додаткова виплата для тих, хто укладе з Міноборони Росії контракт про проходження військової служби. Виплата становитиме 1,9 мільйона рублів.

Про це пише видання "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що виплату отримають ті, кого відберуть міським пунктом відбору на військову службу за контрактом починаючи з 23 липня 2024 року.

Влада Москви заявила, що також збереже щомісячну виплату з московського бюджету в 50 тисяч рублів. З урахуванням федеральних виплат, які може отримати військовослужбовець-контрактник, сума за рік війни може перевищити 5,2 млн рублів, стверджують у мерії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова хвиля часткової мобілізації у Росії стане неминучою до кінця 2024 року, - Financial Times

Видання зазначає, що деякі російські регіони нещодавно збільшили розмір одноразової виплати при укладанні контракту. У Краснодарському краї він тепер становить один мільйон рублів, у Дагестані - 500 тисяч рублів, а в Татарстані - 1,05 мільйона рублів.

Згідно з підрахунками російських експертів, з липня 2023 року по червень 2024 року виплати російським військовослужбовцям, а також пораненим і родичам ліквідованих солдатів, які беруть участь у війні проти України, могли становити від 2,75 до 3 трильйонів рублів. Ця сума відповідає 1,4-1,6% очікуваного ВВП Росії 2024 року, а також 7,5-8,2% усіх витрат федерального бюджету на поточний рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ платитимуть по 100 тис. рублів за вербування родичів та друзів на війну проти України