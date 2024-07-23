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Новини Мобілізація в РФ
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Влада Москви платитиме майже по 2 млн рублів за контракт із Міноборони РФ

Виплати мобілізованим росіянам у Москві  

Мер Москви Сергій Собянін підписав указ, яким встановлюється одноразова додаткова виплата для тих, хто укладе з Міноборони Росії контракт про проходження військової служби. Виплата становитиме 1,9 мільйона рублів.

Про це пише видання "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що виплату отримають ті, кого відберуть міським пунктом відбору на військову службу за контрактом починаючи з 23 липня 2024 року.

Влада Москви заявила, що також збереже щомісячну виплату з московського бюджету в 50 тисяч рублів. З урахуванням федеральних виплат, які може отримати військовослужбовець-контрактник, сума за рік війни може перевищити 5,2 млн рублів, стверджують у мерії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова хвиля часткової мобілізації у Росії стане неминучою до кінця 2024 року, - Financial Times

Видання зазначає, що деякі російські регіони нещодавно збільшили розмір одноразової виплати при укладанні контракту. У Краснодарському краї він тепер становить один мільйон рублів, у Дагестані - 500 тисяч рублів, а в Татарстані - 1,05 мільйона рублів.

Згідно з підрахунками російських експертів, з липня 2023 року по червень 2024 року виплати російським військовослужбовцям, а також пораненим і родичам ліквідованих солдатів, які беруть участь у війні проти України, могли становити від 2,75 до 3 трильйонів рублів. Ця сума відповідає 1,4-1,6% очікуваного ВВП Росії 2024 року, а також 7,5-8,2% усіх витрат федерального бюджету на поточний рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ платитимуть по 100 тис. рублів за вербування родичів та друзів на війну проти України

Автор: 

армія рф (17317) москва (1245) Міноборони рф (703)


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Топ коментарі
+19
це означає шо бабла у них повно ..
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23.07.2024 16:33
+17
4,300 евров. в месяц. И платит запад покупая нефть\газ.
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23.07.2024 16:26
+16
Это означает что желающих сдохнуть где то в полях Украины все меньше.

Вот и заманивают "плюшками"
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23.07.2024 16:24
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Цей "указ" поширюється тільки на "маасквічєй", чи на "ґастєй сталіци" також?
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23.07.2024 16:19 Відповісти
хто має Московську реєстрацію, не важливо постійну або тимчасову.

можна так трохи нажитися.
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23.07.2024 17:00 Відповісти
Це 570 000 гривень. Мда...
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23.07.2024 16:21 Відповісти
Так отож...
"Хахли", які їздили на заробітки "в мааскву", "прізадумалісь"...
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23.07.2024 16:23 Відповісти
та їздили тому що завдяки ющери порохи та зробили з України найбіднішу країну европи
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23.07.2024 16:45 Відповісти
Найбіднішою країною Європи Україну зробили виборці комунофашистів та їхніх нащадків - ригоаналів і "соціалістів". Разом із "крєпкімі хазяйствєннікамі с научно-праізвоцтвєнимі связямі с брацкой расієй".
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23.07.2024 17:08 Відповісти
ватний дурник трохи забувся коли зарплати в Україні впереше перетнули позначку в 400 у.о. і якими вони були до Ющенка і якими вони є зараз
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23.07.2024 17:32 Відповісти
Пiв-зарплати Серлеща або Пуштунного захисника енергоспоруд
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23.07.2024 16:25 Відповісти
Майже 900 тисяч гривень... нажаль ви не так порахували.
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23.07.2024 17:05 Відповісти
Мер Москви Сергій Собянін підписав указ, яким встановлюється одноразова додаткова виплата для тих, хто укладе з Міноборони Росії контракт про проходження військової служби. Виплата становитиме 1,9 мільйона рублів.

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23.07.2024 17:22 Відповісти
Поставте по курсу НБУ і побачите зовсім іншу цифру
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23.07.2024 18:04 Відповісти
Это около 20 к зелени. У Вас с калькулятором или курсом грн/доллар не лады.
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23.07.2024 22:27 Відповісти
Это означает что желающих сдохнуть где то в полях Украины все меньше.

Вот и заманивают "плюшками"
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23.07.2024 16:24 Відповісти
03 квітня 2024

На військову службу за контрактом з початку року надійшли понад 100 тис. осіб, повідомило Міноборони Росії

це приблизно 400 тисяч на рік, тільки хто сам йде.
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23.07.2024 17:01 Відповісти
яким ще цифрам кацапського мінвбивста дітей та пенсіонерів ти пропонуєш нам повірити? )
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23.07.2024 17:33 Відповісти
це ви самі можете прочитати

google в помошь
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23.07.2024 17:56 Відповісти
Дорослий , а віриш в казочки дегенерала кокошенкова , і п'яного Дімона . ?
Яким навіть самі ж кацапи не вірять .
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23.07.2024 22:21 Відповісти
4,300 евров. в месяц. И платит запад покупая нефть\газ.
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23.07.2024 16:26 Відповісти
Одноразовим
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23.07.2024 19:39 Відповісти
Це означає, шо особо бажаючих недофіга...а тим паче масквічей
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23.07.2024 16:28 Відповісти
це означає шо бабла у них повно ..
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23.07.2024 16:33 Відповісти
Бабла повно, а бажаючих все менше.
Колись радо косяками на 200к йшли, і от тепер вже 2М.
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23.07.2024 16:49 Відповісти
Росія вербує на війну проти України громадян щонайменше 21 країни. Forbes
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23.07.2024 16:52 Відповісти
І знову здебільшого жебраків, які самі собі не потрібні.
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23.07.2024 16:55 Відповісти
Та невже? Чому тоді таке обурення щодо купи інвалідів та непридатних в лавах ЗСУ?
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23.07.2024 17:15 Відповісти
При тому, що коли кацапи набирають всяке сміття, то це вони правильно роблять, якщо ми - то все, кінець-кінець.
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23.07.2024 17:35 Відповісти
У нас гине цвіт нації, у них біомусор.
Далі думай якщо є чим.
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23.07.2024 17:52 Відповісти
Виявляється, деяка частина рукастих-головастих чмобіків теж перетворюється на харошіх русскіх. Шкода, співвідношення там таки суворо не на нашу користь.
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23.07.2024 17:53 Відповісти
це означає що в дурні голови починає доходити що ті євро він може і не пропити)))А інформація радянським радіо розходиться дуже швидко..
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23.07.2024 16:54 Відповісти
це означає: https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM "возьми все - я себе ещё нарисую" і що друкарський станок Московії для друку веселкових папірців працюватиме з прискоренням..
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23.07.2024 18:04 Відповісти
навіщо дохлому гроші?
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23.07.2024 16:31 Відповісти
родичам, дітям
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23.07.2024 17:03 Відповісти
Дітям - навряд чи. Односельці не допустять.
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23.07.2024 17:11 Відповісти
Це образно, звичайно матері або опікуну.
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23.07.2024 17:12 Відповісти
шо?
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23.07.2024 17:22 Відповісти
тримайтесь
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23.07.2024 18:14 Відповісти
Дякую.
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23.07.2024 18:24 Відповісти
Ніяких грошей не шкодують заради імперських божевільних мрій *****.
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23.07.2024 16:39 Відповісти
це їх особисті мрії. І ***** тут не до чого по великому рахунку
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24.07.2024 00:08 Відповісти
Тобто на тисячу потенційних жмурів, які ЗСУ перемелює за 1 день, треба буде майже 22млн баксів. Щось в них там з мобілізацією мабуть зовсім не дуже ок.
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23.07.2024 16:43 Відповісти
Горе мені горе, з такими коментаторами,
таке враження що ми в різних реаліях сьогодення.....
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23.07.2024 16:49 Відповісти
Да ты вообще на подсосе кремлевском, конечно в разных )
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23.07.2024 17:18 Відповісти
З Польщі горюєш, сашенька?))) Дивись з горя там не напивайся.
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23.07.2024 17:32 Відповісти
немає там тисячі жмурів, 300-400 може бути, все інше поранені різного ступеня важкості, і це при постійних штурмах...
пів міліона втрат навіть параша б відчула.
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23.07.2024 17:54 Відповісти
Яка різниця? Факт є фактом. Хай два дні а не день. Це мільярди доларів на рік. І я впевнений що це скоріше інформаційний вкид для ідіотів. Із сотні може одному двом заплатять. Бо це мільярди баксів на рік і це тільки гонорари в руки. А ще вдіти, взути, накормити, бронік з каскою, дати зброю в руки і БК. Яка б рашка не була там багата на ресурси, але таких бабок давати кожному контрактнику це скоріше фарс і медійне лайно на вуха аніж реальність.
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23.07.2024 18:20 Відповісти
не хвилюйтеся за рашкостан. коли закінчутця бажаючі воювати за гроші, почнеться мобілізація як у нас
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23.07.2024 16:55 Відповісти
Але коли в них почнеться мобілізація "як у нас", у нас вже лише одні каліки та пенси войовничі лишаться.
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23.07.2024 19:38 Відповісти
І чорний чувал безкоштовно.
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23.07.2024 16:57 Відповісти
похорон за рахунок МО РФ...
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23.07.2024 17:04 Відповісти
Лиси з їжаками поховають.
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23.07.2024 17:21 Відповісти
Не идет ванька воевать, рублем дурня заманивают. Т.е. фактически это наемники. А наемников во все времена в плен не брали и кончали там где ловили. И дело то в том что солдат он человек присяги. Приказали и пошел. Не по воле своей.
А наемник убивает за зарплату. И ему все равно кого убивать. Оттого то эту падаль во все времена били смертным боем нещадно, считая за мерзость.
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23.07.2024 17:23 Відповісти
Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
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23.07.2024 17:35 Відповісти
Мда, гарно Хйло дбає про своє військо! а українцям нові податки, нові тарифи і виконавча служба, яка блокує будь-який рахунок як військовим, так і пенсіонерам. До речі, цікавий урок для буратін, які думали, що вони найрозумніші, найкмітливіші, найоригінальніші, коли обирали брехуна Голобородька! І це не карма, це такі правила гри в усьому Так що кожен презедент
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23.07.2024 17:28 Відповісти
подивись відео де московити жаліються що ім виплачують по 40 000 фублів, що женуть як на м'ясо
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23.07.2024 17:46 Відповісти
так ідіть у військо ху*ла. Вас там чекають. Там не буде ані податків, ані нових тарифів чи виконавчої служби, хіба що чеченський х* в жопі, але ж вам не звикати)
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24.07.2024 00:11 Відповісти
А у нас ****** на воротнік, а податківцям зарплату в 2 рази вище.
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23.07.2024 17:38 Відповісти
Це в кого воротнік лишився, бо ...є вже без сандалів ходять
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23.07.2024 18:14 Відповісти
І контракт на 1 рік.
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23.07.2024 17:40 Відповісти
Пока Штаты не захотят рубли в фантики превратить эти бараны и дальше будут наниматься на убой и потом стреляться в онлайне.
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23.07.2024 17:50 Відповісти
Штати вже все що могли зробили, зараз не 80-ті коли світ залежав від США та бакса
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23.07.2024 17:56 Відповісти
поки товстий схудне, худий помре

вони ще бусифікацію не починали, тому по часу у них запасу десь рік порівняно з нами

нажаль, бо зелень категорично проти найманців чи іноземних легіонів, чомусь
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23.07.2024 19:26 Відповісти
В нас немає стільки бабла, щоб переплюнути рашку в питанні найманців. Ми, може, і раді були б найманців набирати, але рашка просто запропонує їм більше грошей, ніж здатні ми, і тому вони ідуть воювати за москалів
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23.07.2024 22:32 Відповісти
Макрон кілька місяців тому пропонував ввести французьський легіон. Бубочка була проти.
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24.07.2024 14:16 Відповісти
Ну що не кажи а грошова мотивація у них набагато краще за нашу, якби давали відразу лям гривень і місяць на збори, думаю багато хто сам пішов, бо мав би і час завершити справи і гроші щоб докупити те що треба. А так і посмертні не платять і замість рекрутінгу тцк людей калічать.
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23.07.2024 22:22 Відповісти
А шо таке случілось , русня вже не бажає йти на забій за великі гроші . ?? Тепер вимагає - дуже великих ??
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23.07.2024 22:24 Відповісти
ставки підвищуються...погано
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24.07.2024 00:12 Відповісти
Разбогатей или сдохни!
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24.07.2024 09:06 Відповісти
 
 